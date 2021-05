FC Bayern: Leihspieler Michael Cuisance offenbar bei Olympique Marseille aussortiert

Der von Bayern München an Olympique Marseille verliehene Mittelfeldspieler Mickaël Cuisance ist offenbar von Marseilles Trainer Jorge Sampaoli aussortiert worden.

Laut einem Bericht von France Football sei Sampaoli über das mangelnde Engagement von Cuisance verärgert gewesen und habe ihn im Training als "zu egoistisch" bezeichnet. Das Verhalten habe Trainerstab und Mannschaftskameraden geärgert.

Damit endet für Cuisance das Kapitel Marseille auf enttäuschende Weise. Trotz einiger positiver Ansätze konnte der 21-Jährige in der französischen Liga nicht überzeugen. Insgesamt 23-mal kam er in der Ligue 1 zum Einsatz, erzielte zwei Tore und bereitete einen Treffer vor. Hinzu kommen ein Pokalspiel und sechs Einsätze in der Champions League - alle ohne Torbeteiligung.

Im Spiel gegen SCO Angers stand Cuisance nicht mehr im Kader, bei den drei Spielen zuvor wurde er nicht eingewechselt. In den letzten Saisonspielen wird Trainer Sampaoli auf ihn verzichten.

Nach der Spielzeit wird Cuisance deswegen wieder zum FC Bayern zurückkehren. Marseille hatte den 21-Jährigen vor der Saison verpflichtet und wird die Kaufoption von kolportieren 18 Millionen Euro nicht ziehen.