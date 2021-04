FC Bayern - News und Gerüchte: FCB hätte "ohne Neuer schon 70 Gegentore"

Lothar Matthäus hat die Leistungen von Manuel Neuer in dieser Saison noch einmal hervorgehoben, die Defensivleistung der Bayern jedoch auch in Schutz genommen. Thiago und David Alaba sollen sich gegenüber Hansi Flick über "mangelnden Respekt" in den Vertragsverhandlungen mit dem FC Bayern beklagt haben. Alle News und Gerüchte zum FC Bayern im Überblick.

FC Bayern - News: "Ohne Neuer hätte Bayern schon 70 Gegentore"

Lothar Matthäus hat die Leistungen von Bayern-Torhüter Manuel Neuer in dieser Saison noch einmal explizit gelobt. "Ohne ihn hätte Bayern schon 70 Gegentore bekommen", sagte Matthäus im kicker.

Die defensiven Probleme des deutschen Rekordmeisters seien seiner Meinung nach vor allem auf die Spielweise der Bayern zurückzuführen. "Es ist immer einfach, auf die Abwehr draufzuhauen", so Matthäus. "Bayern geht viel Risiko im Aufbauspiel, Fehlpässe werden dadurch zur Gefahr. Pavard und Davies agieren gewollt als verkappte Außenstürmer, dann dürfen aber Ballverluste wie vor dem 0:1 gegen PSG nicht passieren."

Joshua Kimmich sei derweil "eher ein Aufbau- als ein Abräum-Sechser. Die Bayern wollen ihn so haben, er ist bei jedem Angriff dabei", führte der Rekordnationalspieler weiter aus. "Letztlich sind nur die beiden Innenverteidiger von Offensivaufgaben entbunden."

In 44 Pflichtspielen kassierten die Bayern in der laufenden Saison bereits 51 Gegentore. Nur in zwölf Spielen konnten die Münchner hinten die Null halten.

FC Bayern - Gerücht: "Mangelnder Respekt" Grund für Abgänge von Thiago und Alaba?

Thiago und David Alaba sollen bei Bayern-Trainer Hansi Flick "mangelnden Respekt" in den Vertragsverhandlungen als Gründe für ihre Abschiede angeführt haben. Das berichtet der kicker am Montag. Besonders bei Alaba seien aber auch die horrenden finanziellen Forderungen ausschlaggebend dafür gewesen sein, dass der Rekordmeister eine 22-Millionen-Euro-Offerte für eine Verlängerung zurückgezogen habe.

Flick wollte beide Leistungsträger gerne halten. Thiago wechselte letztlich im vergangenen Sommer zum FC Liverpool, Alaba erklärte wiederum, die Bayern am Saisonende ablösefrei verlassen zu wollen. Real Madrid gilt als Favorit auf die Verpflichtung des Österreichers. Eine ausführliche News zu Alaba, Thiago und ihren Rollen im Flick-Salihamidzic-Konflikt findet Ihr hier.

FC Bayern, News: Tanguy Nianzou kündigt an: "Jetzt gebe ich Vollgas"

Tanguy Nianzou hat sich nach seinem Comeback gegen Union Berlin optimistisch geäußert. "Ich habe sehr dafür gearbeitet und jetzt gebe ich Vollgas", erklärte der junge Verteidiger auf der vereinseigenen Homepage.

Seine Verletzungszeit habe er auch dafür nutzen können, um sein Deutsch zu verbessern, erklärte Nianzou weiter. Ein Sonderlob gab es zudem für Trainer Hansi Flick: "Der Trainer spricht viel mit den jungen Spielern, auch mit mir. Das ist sehr schön natürlich", so der Franzose. "Ich lerne viel von seinen Erfahrungen. Er gibt mir viele gute Ratschläge."

Nianzou war lange wegen eines Muskelbündelrisses ausgefallen. Nach seinem Einsatz gegen den VfB Stuttgart im Dezember musste der 18-Jährige mehr als vier Monate pausieren, ehe er beim 1:1 gegen die Berliner (hier findet Ihr die Highlights des Spiels) sein Comeback feiern konnte.

FC Bayern, Gerücht: Georginio Wijnaldum wurde dem FCB angeboten

Georginio Wijnaldum vom FC Liverpool soll dem FC Bayern angeboten worden sein. Das berichtet die Abendzeitung München. Der Vertrag des Niederländers läuft im Sommer aus, er wäre also ablösefrei zu haben.

Die Bayern sollen den Transfer jedoch abgelehnt haben. Das Alter und das Gehaltsniveau des 30-Jährigen passten demnach nicht zu den Zukunftsplänen der Bayern. Florian Neuhaus, der Borussia Mönchengladbach dank einer Ausstiegsklausel für 40 Millionen Euro verlassen könnte, soll somit weiterhin im Fokus der Bayern sein.

