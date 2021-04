Julian Nagelsmann wechselt zum FC Bayern München: Seine drei großen Aufgaben

Julian Nagelsmann übernimmt im Sommer das Traineramt beim FC Bayern München und unterschreibt einen Fünfjahresvertrag. Bei seinem neuen Arbeitgeber warten drei große Aufgaben auf den 33-Jährigen.

Aufgabe 1: Integration in die Strukturen

Was Julian Nagelsmanns Lebenstraum ist, wurde für Hansi Flick zuletzt zur nicht mehr erstrebenswerten Bürde: Trainer des FC Bayern München zu sein. Nur weil der aktuelle Trainer auf vorzeitige Vertragsauflösung pochte, bekam Nagelsmann den Posten. Die Hauptgründe für Flicks Aufgabe: Ein Zerwürfnis mit Sportvorstand Hasan Salihamidzic und unterschiedliche Auffassungen über die Aufgabenbereiche eines Trainers beim FC Bayern. Stichwort Kaderplanung.

"Das ist schwer zu bewerten und das steht mir auch nicht zu", sagte Nagelsmann bei der Pressekonferenz am Dienstag über Flicks Ende als Trainer des FC Bayern. Und dann erzählte er noch kurz aus seiner Kindheit, die bei einem Alter von 33 Jahren noch gar nicht so lange her ist: "Ich habe mal von meiner Mama gelernt: Wenn sich zwei Kinder im Kindergarten streiten, misch dich nicht ein."

Ab Sommer aber nimmt Nagelsmann als Flick-Nachfolger und Trainer eine entscheidende Rolle in diesem Kindergarten namens FC Bayern ein. Entscheidend für seinen Erfolg beim größten Klub des Landes wird sein, dass er trotz Einbringen eigener Ideen die dort herrschenden Strukturen schnell versteht und sich entsprechend integriert. Nagelsmann sollte tunlichst vermeiden, zwischen die Fronten oder gar in einen Streit zu geraten. Er weiß: "Ruhe ist für jeden Klub wichtig. Das wird mein Ziel in München sein."

Auf der Führungsebene ist der FC Bayern ein Klub im Umbruch: Karl-Heinz Rummenigge gibt den Posten des Vorstandsvorsitzenden zum Jahresende an Oliver Kahn ab, Salihamidzic wird immer mächtiger und weiß den Ehrenpräsidenten Uli Hoeneß hinter sich. Auf dem Platz verfügt der FC Bayern unterdessen über einen gewachsenen Führungszirkel mit meinungsstarken Anführern wie Manuel Neuer, Joshua Kimmich und Thomas Müller, die bis heute vollkommen hinter dem scheidenden und mit Salihamidzic zerstrittenen Flick stehen.

Julian Nagelsmann die Nummer eins: Die teuersten Trainer der Welt © getty 1/11 Bayern München muss für Wunschtrainer Julian Nagelsmann womöglich sehr tief in die Taschen greifen. RB Leipzig will bis zu 25 Millionen Euro Ablöse für den 33-Jährigen - so teuer war ein Fußball-Coach noch nie. Wir zeigen die Top 5. © getty 2/11 PLATZ 5: Adi Hütter | 7,5 Millionen Euro | 2021 von Eintracht Frankfurt zu Borussia Mönchengladbach © getty 3/11 Was über Wochen nur hartnäckige Gerüchte waren, bestätigte Max Eberl Mitte April. "Alles korrekt", sagte der Gladbacher Sportdirektor über die Ablöse, die Hütter zum teuersten Bundesliga-Trainer machte. © imago images 4/11 PLATZ 4: Jose Mourinho | 8 Millionen Euro | 2010 von Inter Mailand zu Real Madrid © getty 5/11 Real machte ihn zum bestbezahlten Trainer der Welt, aber nicht glücklich. Mourinho lieferte sich denkwürdige Schlachten mit dem FC Barcelona unter Pep Guardiola, gewann 2011 den Pokal und 2012 die Meisterschaft. © imago images 6/11 PLATZ 3: Ruben Amorim | 10 Millionen Euro | 2020 von Sporting Braga zu Sporting Lissabon © getty 7/11 Möglich machte den Wechsel nach Lissabon eine Ausstiegsklausel. Sporting zahlte nur für Bas Dost mehr (2016 11,7 Mio. an Wolfsburg). Amorim gewann mit dem Hauptstadtklub erneut den Ligacup und steht aktuell vor der Meisterschaft. © getty 8/11 PLATZ 2: Brendan Rodgers | 10,5 Millionen Euro | 2019 von Celtic Glasgow zu Leicester City © getty 9/11 Rodgers gewann mit Celtic zweimal das nationale Triple und stellte mit 63 Spielen ohne Niederlage einen britischen Rekord auf. In seiner ersten ganzen Saison führte er die "Füchse" auf Rang fünf, aktuell ist Leicester sogar Dritter. © getty 10/11 PLATZ 1: Andre Villas-Boas | 15 Millionen Euro | 2011 vom FC Porto zum FC Chelsea © getty 11/11 Das Geld für den damals 33-Jährigen, der in Anlehnung an seinen großen portugiesischen Landsmann Jose Mourinho "Mini-Mou" genannt wurde, war nicht gut angelegt: Villas-Boas wurde nach nur acht Monaten entlassen.

Nagelsmann muss wissen: Die Mannschaft legt Wert auf eine empathische Ansprache, eine schlüssige taktische Idee und fordernde Trainingsarbeit. Flick und Jupp Heynckes vereinten diese Aspekte und hatten Erfolg. Carlo Ancelotti und Niko Kovac ließen sie irgendwann vermissen und scheiterten letztlich auch daran, dass sich die Führungsspieler deshalb von ihnen abwendeten.

Bei der Zusammenarbeit mit Salihamidzic kommt es für Nagelsmann auf den Aufbau eines Vertrauensverhältnisses und auf eine gemeinsame Linie bei Transfers sowie der generellen Kaderplanung an. Spieler sollten künftig besser nicht mehr in Lager eingeteilt werden können wie zuletzt zwischen Flick (Boateng, Alaba, etc.) und Salihamidzic (Nübel, Hernandez, Roca, etc.) geschehen.

Zu Gute kommen Nagelsmann bei seinem Einstieg in die Strukturen des FC Bayern die Umstände und finanziellen Rahmenbedingungen seines Wechsels. Eine Ablösesumme von rund 25 Millionen Euro sowie ein gut dotierter Fünfjahresvertrag lassen ihn aus einer Position der Sicherheit, aus einer Position der Macht agieren.