FC Bayern: Nagelsmann übernimmt Nachfolge von Trainer Flick

Der FC Bayern bezahlt für Wunschcoach Julian Nagelsmann eine Weltrekord-Ablöse. Der Shootingstar der deutschen Trainerszene scheint wie geschaffen für die Münchner - und macht den Weg für Hansi Flick zum DFB frei.

Geflirtet wurde schon seit Jahren, jetzt ist die millionenschwere Traumhochzeit zwischen Bayern München und Wunschtrainer Julian Nagelsmann perfekt. Der deutsche Rekordmeister legt für den Coach von Titelrivale RB Leipzig nach Informationen von SPOX und Goal die Weltrekordablöse von bis zu 25 Millionen Euro auf den Tisch. Mit dem Wechsel von Nagelsmann, der an der Isar bis 2026 unterschreibt, ist der Weg für Triple-Trainer Hansi Flick zum DFB frei. Sein noch zwei Jahre gültiger Vertrag in München wurde aufgelöst.

Er verlasse Leipzig "schweren Herzens", sagte Nagelsmann, aber: "Ich habe nie einen Hehl daraus gemacht, dass mich der Trainerposten beim FC Bayern reizt und ich diesen Job gerne annehmen würde, wenn sich diese vielleicht einmalige Gelegenheit ergeben sollte."

Flick verabschiedete sich nach "zwei unvergesslichen Jahren" mit demnächst wohl sieben Titeln, aber auch einem nervenden Dauerzwist mit Sportvorstand Hasan Salihamidzic mit versöhnlichen Worten. "Es war mir eine sehr große Ehre", sagte er, in seinen Dank bezog er Salihamidzic ausdrücklich ein. Der 56-Jährige soll nach der EM im Sommer seinen früheren Chef Joachim Löw beerben und neuer Bundestrainer werden.

Bei der Nationalmannschaft trainiert Flick dann auch "seine" Münchner Profis weiter, im Alltag hören sie künftig auf Nagelsmann. "Wir sind überzeugt davon, dass wir mit Julian Nagelsmann an die großartigen Erfolge der vergangenen Jahre anknüpfen werden", sagte Bayern-Präsident Herbert Hainer und würdigte die "beeindruckende Laufbahn" des Shootingstars der deutschen Trainerszene. Flick werde "immer einen Platz in den Geschichtsbüchern des FC Bayern haben", ergänzte er. Auch Vorstand Oliver Kahn und Salihamidzic dankten dem scheidenden Triple-Coach.

Julian Nagelsmann die Nummer eins: Die teuersten Trainer der Welt © getty 1/11 Bayern München muss für Wunschtrainer Julian Nagelsmann womöglich sehr tief in die Taschen greifen. RB Leipzig will bis zu 25 Millionen Euro Ablöse für den 33-Jährigen - so teuer war ein Fußball-Coach noch nie. Wir zeigen die Top 5. © getty 2/11 PLATZ 5: Adi Hütter | 7,5 Millionen Euro | 2021 von Eintracht Frankfurt zu Borussia Mönchengladbach © getty 3/11 Was über Wochen nur hartnäckige Gerüchte waren, bestätigte Max Eberl Mitte April. "Alles korrekt", sagte der Gladbacher Sportdirektor über die Ablöse, die Hütter zum teuersten Bundesliga-Trainer machte. © imago images 4/11 PLATZ 4: Jose Mourinho | 8 Millionen Euro | 2010 von Inter Mailand zu Real Madrid © getty 5/11 Real machte ihn zum bestbezahlten Trainer der Welt, aber nicht glücklich. Mourinho lieferte sich denkwürdige Schlachten mit dem FC Barcelona unter Pep Guardiola, gewann 2011 den Pokal und 2012 die Meisterschaft. © imago images 6/11 PLATZ 3: Ruben Amorim | 10 Millionen Euro | 2020 von Sporting Braga zu Sporting Lissabon © getty 7/11 Möglich machte den Wechsel nach Lissabon eine Ausstiegsklausel. Sporting zahlte nur für Bas Dost mehr (2016 11,7 Mio. an Wolfsburg). Amorim gewann mit dem Hauptstadtklub erneut den Ligacup und steht aktuell vor der Meisterschaft. © getty 8/11 PLATZ 2: Brendan Rodgers | 10,5 Millionen Euro | 2019 von Celtic Glasgow zu Leicester City © getty 9/11 Rodgers gewann mit Celtic zweimal das nationale Triple und stellte mit 63 Spielen ohne Niederlage einen britischen Rekord auf. In seiner ersten ganzen Saison führte er die "Füchse" auf Rang fünf, aktuell ist Leicester sogar Dritter. © getty 10/11 PLATZ 1: Andre Villas-Boas | 15 Millionen Euro | 2011 vom FC Porto zum FC Chelsea © getty 11/11 Das Geld für den damals 33-Jährigen, der in Anlehnung an seinen großen portugiesischen Landsmann Jose Mourinho "Mini-Mou" genannt wurde, war nicht gut angelegt: Villas-Boas wurde nach nur acht Monaten entlassen.

Julian Nagelsmann: Bayern war immer seine Heimat

Nagelsmann hat als Profitrainer noch keinen Titel gewonnen und scheint doch wie gemacht für die große Aufgabe beim ruhmreichen FCB - nicht nur, weil er an der Seitenlinie gerne einen roten Mantel trägt. "Der FC Bayern spielt in meinen Träumen schon eine etwas größere Rolle", hatte er schon vor Jahren zugegeben: "Ich bin sehr, sehr glücklich mit meinem Leben - der FC Bayern würde mich vielleicht noch ein Stück glücklicher machen."

Seine fachlichen Qualitäten sind trotz seines jungen Alters von 33 Jahren über jeden Zweifel erhaben. Nagelsmann macht Spieler besser. Auch konzentriert er sich sehr zur Freude der Bayern-Bosse lieber auf seine Kernarbeit, anstatt sich mit seinen Vorgesetzten in Transferfragen anzulegen.

Nagelsmann stammt aus dem oberbayerischen Landsberg am Lech, Ehefrau Verena und seine beiden Kinder wohnen im Münchner Umland. Spieler in Leipzig begrüßte und verabschiedete er gerne mit den an der Isar gebräuchlichen Wendungen "Griaß di" und "Pfiat di".

In einem Interview mit dem Münchner Merkur/tz verriet Nagelsmann kürzlich, seine "Liebe zur Weißwurst ist nach wie vor ungebrochen. Das Gleiche gilt für meine Liebe zu den Bergen." Der Ochsenälpeleskopf (1905 m) in den Ammergauer Alpen, sein Hausberg seit Kindertagen, liegt eine gute Autostunde von München entfernt.

Nagelsmann zu Bayern - Flick zum DFB?

Der frühere Bayern-Präsident Uli Hoeneß hatte Nagelsmann schon in dessen Zeit als Hoffenheimer U19-Coach verpflichten wollen. Damals verweigerte TSG-Mäzen Dietmar Hopp aber die Freigabe. Mit sechsjähriger Verspätung kommt die Ehe nun doch noch zustande.

Dafür bezahlen die Bayern dem Vernehmen nach einen Sockelbetrag in Höhe von 15 Millionen Euro an RB, der erfolgsabhängig aufgestockt wird. Nagelsmann soll in München deutlich mehr verdienen als die bisher angeblich drei Millionen Euro. Aus Leipzig bringt er Abwehrchef Dayot Upamecano mit, für den die Bayern 42,5 Millionen Euro Ablöse bezahlen.

Ähnliche Summen war und ist der DFB nicht bereit zu zahlen, nicht einmal für die Wunschlösung Flick. Doch das muss er nun auch nicht mehr. Löws Assistent beim WM-Triumph 2014 erscheint als logische DFB-Wahl. Er kennt den Verband auch aus seiner Zeit als Sportdirektor ebenso bestens wie die handelnden Personen und einen Großteil der Nationalspieler.

