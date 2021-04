FC Bayern München: Hansi Flick spielt Streitigkeiten mit Hasan Salihamidzic herunter

Trainer Hansi Flick vom FC Bayern München hat im Vorfeld des Viertelfinal-Rückspiels der Champions League bei PSG (im LIVETICKER, Hinspiel 2:3) die Streitigkeiten mit Sportvorstand Hasan Salihamidzic heruntergespielt.

"Da wird immer zu viel hineininterpretiert. Ich bin sehr fokussiert auf meine Mannschaft und darauf, dass wir in dieser Saison noch möglichst zwei Titel holen", sagte Flick vor dem Spiel bei Sky.

Die Streitigkeiten mit Salihamidzic waren in den vergangenen Wochen das alles bestimmende Thema beim FC Bayern. Dass sich Flick zu dieser Thematik überhaupt äußerte, kam etwas überraschend, nachdem er zuletzt auf jede diesbezügliche Nachfrage mit "nächste Frage" geantwortet hatte.

Flick stellte klar: "Es geht hier nicht um Brazzo oder um mich, sondern es geht um den Klub. Natürlich haben wir das eine oder andere an Unstimmigkeiten gehabt. Aktuell ist es so: Er macht seinen Job, ich mache meinen Job und wir konzentrieren uns auf das, was für den Verein wichtig ist."

Gleichzeitig betonte Flick, dass ihm die Arbeit mit der Mannschaft "riesen, riesen Spaß" mache: "Die Mannschaft hat eine sehr gute Mentalität. Wir arbeiten sehr gut zusammen. Es macht mir Spaß, das ist die Hauptsache."