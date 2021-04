FC Bayern, News und Gerüchte - Karl-Heinz Rummenigge: Super League "endgültig erledigt"

Für Bayern Münchens Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge hat sich das Thema Super League "endgültig erledigt". Außerdem: Rummenigge deutet eine zeitnahe Entscheidung in der Causa Flick an und nahm Sportvorstand Hasan Salihamidzic in Schutz. Hier gibt es alle News und Gerüchte rund um den FCB.

Hier geht es zu den News und Gerüchten vom 24. April.

FC Bayern, News - Karl-Heinz Rummenigge: Super League "endgültig erledigt"

Für Karl-Heinz Rummenigge, Vorstandsvorsitzende des FC Bayern München, hat sich das Thema Super League "endgültig erledigt". Der 65-Jährige sagte der Bild am Sonntag: "Am Ende ist es vielleicht sogar gut gewesen, dass wir diesen ganzen Zirkus binnen 48 Stunden erlebt haben, der die ganze Welt in Aufruhr versetzt hat." Dies habe dazu geführt, dass Geschäftsleute "für alle Zeiten verstanden haben, dass der Fußball etwas anders tickt als nur geschäftlich."

Rummenigge erklärte weiter: "Was passiert ist, ist völlig inakzeptabel." Das Wichtigste sei, dass die Klubs ihre Fehler erkannt hätten und nun bereit seien, sich wieder in die Fußball-Familie einzugliedern.

Die im Schatten des Super-League-Chaos veranlasste Reform der Champions League verteidigte Rummenigge dagegen vor jeglicher Kritik. "Das, was am Montag vom UEFA-Exekutivkomitee als Reform beschlossen worden ist, wird der Champions League helfen, noch besser zu werden", sagte er. Der neue Modus der Champions League sieht ab 2024 eine Aufstockung von derzeit 32 auf 36 Teilnehmer vor.

Künftig bestreitet jeder Klub nach dem sogenannten "Schweizer Modell" zehn Gruppenspiele gegen zehn anhand einer Setzliste zugeloste Gegner. "Durch die neue Form der Vorrunde", sagte Rummenigge, "wird der ganze Wettbewerb viel spannender und emotionaler, auch weil es für die Großen viel schwieriger wird, sich durchzusetzen." Laut Rummenigge habe die UEFA das neue Format "unzureichend erklärt", nur daher würde Kritik entstehen.

Am vergangenen Dienstag war Rummenigge als Nachfolger des abtrünnigen Andrea Agnelli, Boss von Juventus Turin, in die Exekutive der UEFA gewählt worden. Agnelli, Vorstandsmitglied von Fiat und Exor, komme aus Sicht von Rummenigge "aus einer anderen Generation und ist ein anderer Typ als ich. Ich habe selbst Fußball gespielt, habe mich immer dem Fußball verpflichtet gefühlt - nicht exklusiv dem Geld."

© getty Für Karl-Heinz Rummenigge ist die Super League "endgültig erledigt".

FC Bayern: Die letzten Spiele der Saison

Termin Wettbewerb Gegner 08.05.2021, 18.30 Uhr Bundesliga Borussia Mönchengladbach (H) 15.05.2021, 15.30 Uhr Bundesliga SC Freiburg (A) 22.05.2021, 15.30 Uhr Bundesliga FC Augsburg (H)

FC Bayern: Rummenigge kündigt zeitnahe Entscheidung bei Hansi Flick an und nimmt Salihamidzic in Schutz

Karl-Heinz Rummenigge hat sich zur Zukunft von FCB-Trainer Hansi Flick geäußert, der den Rekordmeister bekanntlich verlassen möchte.

"Wenn wir Hansis Wunsch entsprechen sollen, müssen alle Parteien gemeinsam eine Lösung finden, mit der auch der FC Bayern zufrieden ist", sagte Rummenigge der Bild am Sonntag. Der 65-Jährige erklärte weiter: "Wir sprechen hier immerhin von einem Trainer, der mit uns Historisches erreicht hat und mit dessen Arbeit wir sehr glücklich sind." Rummenigge bestätigte, dass sich der Verein in der kommenden zweiwöchigen Spielpause zusammensetzen und die Zukunft des Trainers besprechen wolle.

Über den zuletzt stark kritisierten Hasan Salihamidzic sagte er: "Alle Entscheidungen, selbstverständlich auch Transfers und Kaderfragen, treffen wir beim FC Bayern gemeinsam mit dem Vorstand und dem Aufsichtsrat - und der Trainer ist dabei genauso eingebunden. Daher finde ich es nicht fair, wie die Öffentlichkeit aktuell mit Hasan umgeht."

Mehr dazu gibt es hier.

FC Bayern verliert in Mainz und vertagt Meisterschaftsgewinn

Der FC Bayern hat am 31. Spieltag mit 1:2 in Mainz verloren. Das sind die Stimmen der FCB-Profis:

Thomas Müller (FC Bayern München): "Unsere Ballan- und -mitnahme waren immer eine halbe Sekunde langsamer als auf anderem Geläuf. Das macht dir dann die Räume zu. Und Mainz hat es leidenschaftlich wegverteidigt. Es war zwischendurch auch immer mal wieder hitzig. Wir haben es probiert, aber am Ende nicht verdient, einen Punkt mitzunehmen."

"Unsere Ballan- und -mitnahme waren immer eine halbe Sekunde langsamer als auf anderem Geläuf. Das macht dir dann die Räume zu. Und Mainz hat es leidenschaftlich wegverteidigt. Es war zwischendurch auch immer mal wieder hitzig. Wir haben es probiert, aber am Ende nicht verdient, einen Punkt mitzunehmen." Manuel Neuer (Torhüter FC Bayern München): "So kannst du dieses Spiel natürlich nicht angehen und gewinnen. Ist ja klar, dass die Mainzer richtig heiß sind. Sie spielen gegen den Abstieg und wollen die Punkte zu Hause behalten. Deshalb war es für uns schwer. Wir haben uns zu wenige Möglichkeiten rausgespielt und wurden bei unseren Fehlern bestraft."

"So kannst du dieses Spiel natürlich nicht angehen und gewinnen. Ist ja klar, dass die Mainzer richtig heiß sind. Sie spielen gegen den Abstieg und wollen die Punkte zu Hause behalten. Deshalb war es für uns schwer. Wir haben uns zu wenige Möglichkeiten rausgespielt und wurden bei unseren Fehlern bestraft." Hansi Flick (Trainer FC Bayern München): "Wir wissen alle, dass die Mannschaft in sehr vielen Spielen gezeigt hat, was für eine Qualität sie hat. So Spiele sind immer mal drin, deswegen hake ich das Spiel da ab. Es ist einfach schade, dass wir den Schritt nicht machen konnten, aber wenn ich die ganzen letzten Wochen, Monate und fast das ganze Jahr nehme, dann kann man verstehen, wenn die Mannschaft ab und zu mal ein bisschen müde wirkt. In der ersten Halbzeit waren wir nicht auf dem Platz, in der zweiten Halbzeit haben wir es versucht, aber waren zu harmlos."

FC Bayern München: Noten und Einzelkritiken zum Spiel gegen den FSV Mainz 05 © getty 1/16 Der FC Bayern München hat mit 1:2 beim FSV Mainz 05 verloren und somit den ersten Matchball auf den Meistertitel vergeben. Vier Spieler enttäuschten besonders, ein Eingewechselter wurde zum einzigen Lichtblick. Die Noten und Einzelkritiken. © getty 2/16 Manuel Neuer: Griff vor dem 0:1 merkwürdig am Ball vorbei, rettete dann aber zweimal gut. Zunächst bei einem Latza-Kopfball (10.), dann bei einem Schuss von Quaison (16.). Beim 0:2 relativ schuldlos. Note: 4. © getty 3/16 Benjamin Pavard: Schloss in der 2. Minute ab, verfehlte das Tor aber knapp. Anschließend zeigte Pavard ein bisschen Offensivdrang, baute mit zunehmender Spieldauer aber ab. Defensiv fehlerlos. Note: 3,5. © getty 4/16 Jerome Boateng: Vor Quaisons Chance in der 16. ließ sich Boateng zu einfach austanzen, ansonsten stand er aber stabil und strahlte Souveränität aus. Bei einem möglichen Mainzer Konter lief er Öztunali gut ab (61.). Note: 3,5. © getty 5/16 David Alaba: Legte Burkardts Treffer zum 0:1 unfreiwillig per Kopf auf und verpasste den Ball vor Quaisons 0:2. Kurz vor der Pause sah er wegen Meckerns Gelb. Rückte zur Pause ins Mittelfeld, bis er in der 70. runter musste. Note: 5. © getty 6/16 Alphonso Davies: Umgekehrtes Spiel wie bei Pavard. Zunächst unauffällig, mit zunehmender Spieldauer aber besser und aktiver. Der Bayern-Spieler mit den meisten Ballgewinnen und klärenden Aktionen. Note: 3,5. © getty 7/16 Joshua Kimmich: Im Passspiel zu ungenau und in der Rückwärtsbewegung oftmals zu langsam. Kimmich wirkte insgesamt überspielt, setzte kaum Akzente und verzeichnete die meisten Ballverluste aller Bayern-Spieler. Note: 5. © getty 8/16 Leon Goretzka: Trat bei seiner Startelf-Rückkehr lange kaum in Erscheinung, bis er sich kurz vor der Pause fast einen Platzverweis abholte. Osmers ahndete aber nur eines von zwei Fouls mit einer Gelben Karte. Zur Halbzeit ausgewechselt. Note: 5. © getty 9/16 Leroy Sane: Bemüht, aber komplett glücklos. Sane ließ sich immer wieder fallen und ging oft ins Dribbling, sorgte mit seinen Aktionen aber letztlich für keine ernsthafte Gefahr. Zur Halbzeit ausgewechselt. Note: 4,5. © getty 10/16 Thomas Müller: Im Offensivspiel kein Faktor im Spiel des FC Bayern. Vor dem 0:2 deckte er den Torschützen Quaison nicht eng genug. Immerhin rieb er sich in vielen Zweikämpfen auf und bestritt die meisten aller Bayern-Spieler. Note: 4,5. © getty 11/16 Kingsley Coman: War auf dem linken Flügel überhaupt nicht im Spiel. Exemplarisch für seine schwache Leistung standen ein ganz wilder Fehlpass in der 25. sowie ein unglücklicher Stoppfehler kurz darauf. Musste wie Sane zur Pause runter. Note: 5. © getty 12/16 Robert Lewandowski: Kehrte nach vier Spielen Verletzungspause in die Startelf zurück, nahm lange kaum am Spiel teil, kam aber Gerd Müllers Rekord in der Nachspielzeit doch noch ein Tor näher. Steht jetzt bei 36 Treffern. Note: 4. © getty 13/16 Eric Maxim Choupo-Moting: Kam zur Pause für Sane und ordnete sich am linken Flügel ein. Obwohl es nicht seine Paraderolle ist, bemühte er sich sichtlich. Note: 3,5. © getty 14/16 Tanguy Nianzou: Kam zur Pause für den Gelb-Rot-gefährdeten Goretzka, reihte sich auf der linken Innenverteidiger-Position ein und überzeugte dort. Nianzou gewann knapp 92 Prozent seiner Zweikämpfe und alle Luftzweikämpfe. Ein Lichtblick. Note: 3. © getty 15/16 Jamal Musiala: Wurde zur Pause für Coman eingewechselt, ließ in der Folge aber die von ihm fast schon gewöhnte Leichtigkeit vermissen. Note: 4. © getty 16/16 Serge Gnabry: In der 70. für Alaba eingewechselt, anschließend aber ohne nennenswerte Chance. Note: 4.

FC Bayern: Die Situation an der Tabellenspitze