Lewandowski pulverisiert Müller-Rekord, FC Bayern sollte Boateng halten: Die Thesen zum Sieg gegen den VfB Stuttgart

Der FC Bayern lässt dem VfB Stuttgart trotz Unterzahl keine Chance. Gerd Müllers Rekord wird von Robert Lewandowski pulverisiert, Jerome Boateng sollte gehalten werden. Die Thesen.

Dem FC Bayern München reichte gegen den VfB Stuttgart eine herausragende halbe Stunde im ersten Durchgang, um einen ungefährdeten 4:0-Erfolg einzufahren.

Dabei wussten die Schwaben bis zum frühen Platzverweis von Alphonso Davies (12.) durchaus zu gefallen, in Überzahl agierte der VfB aber gänzlich planlos. Der FCB und insbesondere Torjäger Lewandowski nutzten die Unzulänglichkeiten und spielten sich zwischenzeitlich in einen Rausch.

Der Pole ist derzeit nicht nur auf dem besten Weg, den Uralt-Rekord von Bayern-Legende Gerd Müller einzustellen, sondern dürfte die für viele Jahre als nicht erreichbar geltende Bestmarke sogar am Ende der Saison pulverisieren. Außerdem zeigte Jerome Boateng wieder einmal, dass sein Klub gut beraten wäre, ihn zu halten.

Die Thesen zum Spiel:

1. Davies' Platzverweis wird zum Weckruf

Es war sicherlich kein Novum in dieser Saison, dass der FC Bayern in den ersten Minuten einen einigermaßen schläfrigen Eindruck vermittelte, den Gegner durch vermeidbare Fehler stark machte.

Besonders Linksverteidiger Alphonso Davies ließ sich zu Beginn der Begegnung von Stuttgarts schnellem Flügelspieler Silas Wamangituka ein ums andere Mal übertölpeln. Noch düsterer mutete die Situation an, als ebenjener Davies nach einem harten Einsteigen gegen Wataru Endo bereits nach zwölf Minuten des Feldes verwiesen wurde.

Doch die Tatsache, fortan mit einem Mann weniger agieren zu müssen, schien die Gastgeber nicht zu schwächen - ganz im Gegenteil. Die Rote Karte für den Kanadier fungierte als Weckruf, das dezimierte Kollektiv wirkte mit einem Mal deutlich konzentrierter in der Defensive und spielte plötzlich flüssigen, sehenswerten Kombinationsfußball.

"Ich muss meiner Mannschaft ein riesiges Kompliment machen", sagte Trainer Hansi Flick im Anschluss auf der Pressekonferenz. "Nach dem berechtigten Platzverweis haben wir in der Defensive die Räume sehr eng gemacht und in Ballbesitz gut agiert. Die Tore waren herausragend herausgespielt."

Robert Lewandowski hatte im Platzverweis den notwendigen Motivationsschub ausgemacht: "Erst nach der Roten Karte sind wir aufgewacht", analysierte der Goalgetter im Gespräch mit Sky. "Es war eine Herausforderung für uns, mit zehn Spielern Torchancen zu kreieren." Auf der anderen Seite herrschte aufgrund der Tatsache, von zehn Münchnern vorgeführt worden zu sein, hingegen Ernüchterung, die Stuttgarter Protagonisten begaben sich auf Ursachenforschung.

FCB: Die Noten und Einzelkritiken der Spieler von Bayern München gegen den VfB Stuttgart © getty 1/16 Gegen Stuttgart geriet der FC Bayern schon früh und Unterzahl. Ein Problem? Nein! Angetrieben vom überragenden Robert Lewandowski zerlegte der Meister den Aufsteiger im Handumdrehen. Hier geht es zu den Noten und Einzelkritiken. © getty 2/16 MANUEL NEUER: Musste nur selten ins Geschehen eingreifen, war aber der gewohnt sichere Rückhalt im Kasten der Hausherren. Note: 3. © getty 3/16 BENJAMIN PAVARD: Der Franzose ließ über seine Seite nichts anbrennen, blieb in der Offensive aber recht unauffällig. Bis er plötzlich den freistehenden Lewandowski bediente, der aber zur Abwechslung eine Chance liegenließ (63.). Note: 3. © getty 4/16 JEROME BOATENG: Gab den Fels in der Bayern-Brandung und räumte alles weg. Gewann 80 Prozent seiner Zweikämpfe und kam auf neun Balleroberungen. Note: 2. © getty 5/16 NIKLAS SÜLE: Ordentlicher Auftritt an der Seite Boatengs. Süles Highlight: Ein sehenswertes Solo, das er mit einem satten Schuss abschloss (52.). Note: 3. © getty 6/16 ALPHONSO DAVIES: Hatte zunächst große Mühe mit dem schnellen Wamangituka und wurde nach einem harten Foul an Endo nach zwölf Minuten unter die Dusche geschickt. Ein Aussetzer. Keine Bewertung. © getty 7/16 LEON GORETZKA: Agierte nach Davies' Platzverweis allein auf der Sechs und gab den dauerlaufenden Motor bei den Bayern. Goretzka war überall zu finden und eroberte zehnmal die Kugel – Bestwert. Note: 2,5. © getty 8/16 DAVID ALABA: Zunächst im defensiven Mittelfeld eingesetzt, musste Alaba nach zwölf Minuten als Davies-Ersatz auf links ran. Machte seine Sache gut. Note: 2,5. © getty 9/16 LEROY SANE: Bewies vor dem 2:0 herausragende Übersicht, als er sein Pendant Gnabry mustergültig in Szene setzte. Immer wieder gute Offensivaktionen, aber auch im Spiel ohne Ball aufmerksam. Note: 2,5. © getty 10/16 THOMAS MÜLLER: Der Dauerredner und -läufer stellte wieder einmal seine Klasse unter Beweis. Besonders zutage trat seine Qualität bei seiner maßgeschneiderten Flanke auf Lewandowski zum 3:0. Note: 2,5. © getty 11/16 SERGE GNABRY: Hatte kein Mitleid mit seinem Jugendklub. Gnabry wirbelte engagiert über die linke Seite und belohnte sich mit dem Tor zum 2:0. Note: 2. © getty 12/16 ROBERT LEWANDOWSKI: Müllers Uralt-Rekord wackelt immer heftiger. Lewandowski erwischte eine absolute Sahnehalbzeit und knipste gleich dreimal gegen überforderte Schwaben. Note: 1. © getty 13/16 KINGSLEY COMAN (ab der 61. Minute): Wollte sich nach seiner Einwechslung auch noch in die Scorerliste eintragen, hatte aber diesmal kein Glück. Note: 3,5. © getty 14/16 ERIC MAXIM CHOUPO-MOTING (ab der 70. Minute): Setzte sich einmal sehenswert durch, drosch den Ball aber relativ deutlich über Kobels Kasten (79.). Keine Bewertung. © getty 15/16 JAMAL MUSIALA (ab der 83. Minute): Ersetzte den umtriebigen Sane in der Schlussphase. Keine Bewertung. © getty 16/16 JAVI MARTINEZ (ab der 83. Minute): Durfte noch zehn Minuten mitmischen. Keine Bewertung.

"Wenn man in Überzahl spielt, will man eigentlich etwas höher anlaufen", erklärte Torhüter Gregor Kobel bei Sky und schob nach: "Man hat direkt gemerkt, dass bei uns die Abläufe überhaupt nicht mehr gepasst haben. Nach dem dritten Gegentor kam dann noch mehr Unsicherheit dazu und wir haben uns in gewisser Weise selbst ins Chaos gestürzt."

VfB-Trainer Pellegrino Matarazzo sagte, seine Schützlinge seien auf die Überzahlsituation nicht vorbereitet gewesen. "Gegen Bayern so früh in Überzahl zu spielen, haben wir vorher nicht angesprochen", verriet er bei Sky. Er ergänzte: "Wir haben unseren Überzahl-Plan im Vorfeld natürlich grundsätzlich besprochen., aber den Fall gab es seit mehreren Wochen nicht mehr."

Matarazzos Ausführungen hatten sich im Agieren der Mannschaft deutlich widergespiegelt. Die Cannstatter konnten kein Kapital aus dem vermeintlichen Vorteil schlagen, weil sie mit dem unverhofften Ballbesitz (57,4 Prozent zugunsten des VfB) nichts anzufangen wussten, der eigentliche Matchplan war nach Davies' Aus verpufft.