FC Bayern München: Fiete Arp angeblich bei Hannover 96 im Gespräch

Zweitligist Hannover 96 soll angeblich an Fiete Arp vom FC Bayern München interessiert sein. Eine Ausleihe im Sommer sei demnach ein Thema. Das berichtet die Bild-Zeitung.

Es soll bereits einen ersten Kontakt zwischen dem Klub und Arps Berater gegeben haben.

Problematisch bei einem Wechsel wäre allerdings Arps Gehalt, so die Bild. Der 21-Jährige soll bei den Bayern angeblich fünf Millionen Euro im Jahr verdienen, Hannover will allerdings maximal 500.000 Euro im Jahr zahlen.

Arp machte bislang nur ein einziges Pflichtspiel für den Deutschen Rekordmeister (13 Minuten im Pokal gegen Düren). Der Stürmer, der 2019 für drei Millionen Euro vom HSV an die Isar wechselte, kommt nur in der Zweiten Mannschaft zum Einsatz. In 22 Spielen traf er allerdings erst 3-mal. In München steht er noch bis 2024 unter Vertrag.

