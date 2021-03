FC Bayern, News und Gerüchte: Karl-Heinz Rummenigge lehnt staatliche Hilfen für FCB ab

Anders als so mancher Profiverein in Deutschland will der FC Bayern keine staatlichen Hilfen beantragen. Außerdem: Ein Zweitligist will angeblich Fiete Arp verpflichten und Hansi Flick soll wohl Hasan Salihamidzic angepflaumt haben. Alle News und Gerüchte rund um den FCB gibt es hier.

Hier geht es zu den News und Gerüchten vom 18. März.

FC Bayern, News: Karl-Heinz Rummenigge lehnt staatliche Hilfen für FCB ab

Der FC Bayern will keine staatliche Hilfen beantragen. Das erklärte Karl-Heinz Rummenigge, Vorstandsvorsitzender der Bayern, in der Bild-Zeitung: "Der FC Bayern hat eine solche Hilfe nicht beantragt. Wir versuchen, die durch Corona verursachte Problematik ohne staatliche Hilfe zu meistern."

Laut Paragraf 56 des Infektionsschutzgesetzes können sich alle Arbeitgeber bei behördlich angeordneter Quarantäne das Nettogehalt für Mitarbeiter in der Quarantäne über einen Zeitraum von bis zu sechs Wochen erstatten lassen. Somit hätten auch die Bayern Anspruch auf Entschädigung.

Wie die Bild weiter berichtet, sollen Bundesligst VfL Wolfsburg, mehrere Zweitligisten und ein Drittligist diese Hilfe beantragt haben.

Bei den Bayern mussten sich seit Beginn der Pandemie unter anderem Serge Gnabry, Kingsley Coman, Niklas Süle, Benjamin Pavard, Javi Martinez, Thomas Müller und Leon Goretzka in Quarantäne begeben.

FC Bayern, Gerücht: Hannover 96 an Fiete Arp interessiert

Zweitligist Hannover 96 soll laut Informationen der Bild-Zeitung an Jann-Fiete Arp interessiert sein. Arp sei demnach von einem Wechsel zu den Niedersachsen nicht abgeneigt. Es soll daher bereits einen ersten Kontakt zwischen dem Klub und seinem Berater gegeben haben.

Problematisch bei einem Wechsel wäre allerdings Arps Gehalt, so die Bild. Der 21-Jährige soll bei den Bayern angeblich fünf Millionen Euro im Jahr verdienen, Hannover will allerdings maximal 500.000 Euro im Jahr zahlen.

Arp machte bislang nur ein einziges Pflichtspiel für den Deutschen Rekordmeister (13 Minuten im Pokal gegen Düren). Der Stürmer, der 2019 für drei Millionen Euro vom HSV an die Isar wechselte, kommt nur in der Zweiten Mannschaft zum Einsatz. In 22 Spielen traf er allerdings erst 3-mal.

FC Bayern: Leihgabe Cuisance "will bei Olympique Marseille bleiben"

Bayern-Leihgabe Michael Cuisance hofft darauf, auch nach Ende der Leihe zu Olympique Marseille zum Saisonende für die Südfranzosen spielen zu können. "Mein Wunsch ist es, bei OM zu bleiben", sagte er auf einer Pressekonferenz. Jüngst machte er mit zwei Toren als Einwechselspieler auf sich aufmerksam, nachdem er allerdings erst spät eingewechselt wurde.

Dennoch sage Cuisance vor allem die Spielweise von Neu-Trainer Jorge Sampaoli zu. Über eine Verlängerung der Zusammenarbeit habe der Linksfuß noch "nicht nachgedacht". Vielmehr wolle er "beweisen, dass ich hier bleiben kann". Unter dem neuen Trainer traf er zuletzt zweimal in Folge, die Zeit unter dem ehemaligen Coach Andre Villas-Boas beschrieb er als "kompliziert". Nun habe es allerdings "Klick" gemacht.

"Es fehlte mir an Selbstvertrauen, aber ich habe nie an meinen Qualitäten gezweifelt. Mein erstes Tor gegen Rennes hat mir Selbstvertrauen gegeben und das habe ich gegen Brest bestätigt." Dies sei "gut für die Zukunft" und helfe ihm dabei, aus dieser "schwierigen Phase" herauszukommen.

Marseille verfügt über eine Kaufoption beim Mittelfeldspieler, die bei etwa 18 Millionen Euro liegen soll. Vor der Übernahme von Sampaoli standen die Chancen schlecht, dass Olympique eine solche Summe bezahlen würde. Beim FC Bayern läuft sein Vertrag noch bis 2024.

Power Ranking vor dem Champions-League-Viertelfinale: Gelingt dem FC Bayern die Titelverteidigung? © getty 1/26 Acht Teams sind übrig! Die Viertelfinal-Paarungen in der Champions League werden am Freitag (12 Uhr im Liveticker) ausgelost. Der Titel rückt näher, doch wer ist der Favorit? Welche Teams sind nur Außenseiter? Das Champions-League-Power-Ranking. © getty 2/26 Platz 8: FC PORTO (Portugal) – 5 Siege, 1 Unentschieden, 2 Niederlagen, 14:7 Tore © getty 3/26 PRO: Der amtierende portugiesische Meister und Pokalsieger glänzt bisher mit gnadenloser Effizienz. In der Außenseiterrolle beschränkt sich Porto auf Konter. Aber: Jeder vierte Schuss ist drin! Hinten räumen Pepe und Chancel Mbemba alles weg. © getty 4/26 CONTRA: Die Mannschaft von Trainer Sergio Conceicao ist im Vergleich zu den Topteams schon ziemlich limitiert, was die Qualität im Kader betrifft. Ohne Spielglück wird es schwierig, erstmals seit dem Coup 2004 wieder in ein CL-Halbfinale einzuziehen. © getty 5/26 Platz 7: REAL MADRID (Spanien) – 5 Siege, 1 Unentschieden, 2 Niederlagen, 15:10 Tore © getty 6/26 PRO: Karim Benzema. Der französische Stürmer steht bei 21 Toren in 31 Pflichtspielen. In der Champions League traf er bereits fünfmal (ohne Elfmeter). Ohne ihn wäre die Chancenverwertung der Madridistas (17 Prozent) noch schlechter. © getty 7/26 CONTRA: Neben Benzema passiert wenig in der Offensive der Königlichen. Das doch noch sehr waagrechte Spiel Reals führt zu selten zwingend vors Tor. Und wenn, fehlen in der Breite die Abschlussstürmer. © getty 8/26 Platz 6: BORUSSIA DORTMUND (Deutschland) – 5 Siege, 2 Unentschieden, 1 Niederlage, 17:9 Tore © getty 9/26 PRO: Nach anfänglichen Schwierigkeiten ist der BVB unter Edin Terzic auf dem Weg der Besserung. Mit Mo Dahoud und Jude Bellingham wirkt das Mittelfeld dynamischer. Und vorne trifft Erling Haaland wie am Fließband (10 CL-Tore!). © getty 10/26 CONTRA: Noch immer hat der BVB mit Leistungsschwankungen zu kämpfen. An einem schlechten Tag kann die Borussia unter die Räder kommen. Fehlpässe und individuelle Fehler sind ein Risikofaktor im BVB-Spiel. Immer rettet Haaland den BVB auch nicht. © getty 11/26 Platz 5: FC LIVERPOOL (England) – 6 Siege, 1 Unentschieden, 1 Niederlage, 14:3 Tore © getty 12/26 PRO: Die Spielanlage macht die Reds im K.o.-Modus einfach brandgefährlich. Sadio Mane, Mo Salah, Diogo Jota und Roberto Firmino über Hin- und Rückspiel im Zaum zu halten, ist verdammt schwierig. An einem guten Tag ist kein Team vor Liverpool sicher. © getty 13/26 CONTRA: Hier sind dieselben Gründe aufzuführen, die auch zu Liverpools Liga-Absturz führten. Verletzungen (und dadurch unzureichende Qualität, gerade in der Defensive), fehlendes Spielglück, individuelle Fehler. © getty 14/26 Platz 4: PARIS SAINT-GERMAIN (Frankreich) – 5 Siege, 1 Unentschieden, 2 Niederalgen, 18:8 Tore © getty 15/26 PRO: Die Einzelspieler (siehe Finaleinzug 2020). Kylian Mbappe und Keylor Navas brachten PSG gegen ein schwächelndes Barca ins Viertelfinale. Pünktlich zu diesem dürfte mit dem aktuell verletzten Neymar ein weiterer Unterschiedsspieler zurückkehren. © getty 16/26 CONTRA: Seit dem Wechsel von Tuchel auf Pochettino hat sich PSG nicht weiterentwickelt. PSG ließ in dieser CL-Saison mehr als 5 Torschüsse pro Spiel zu - und hatte gegen Barca trotz 4:1-Hinspielsiegs im Rückspiel wieder mit den Nerven zu kämpfen. © getty 17/26 Platz 3: FC CHELSEA (England) – 6 Siege, 2 Unentschieden, 17:2 Tore © getty 18/26 PRO: Seit Tuchels Übernahme an der Stamford Bridge hat Chelsea keines seiner 13 Spiele verloren. Tuchel hat die Abwehr der Blues (auch dank Antonio Rüdiger) stabilisiert und kann in Edouard Mendy auf einen sicheren Rückhalt vertrauen. © getty 19/26 CONTRA: Die Millionen-Offensive stockt. Zwar bindet Tuchel die Neuzugänge Timo Werner, Kai Havertz und Hakim Ziyech vermehrt gemeinsam ein. Der erhoffte Leistungssprung blieb jedoch noch aus. Gegen Atletico sprang Olivier Giroud per Fallrückzieher ein. © getty 20/26 Platz 2: FC BAYERN MÜNCHEN (Deutschland) – 7 Siege, 1 Unentschieden, 24:7 Tore © getty 21/26 PRO: Setzt der FC Bayern seinen Pressing-Ansatz konsequent durch, ist er "einfach unbespielbar" (Lazio-Coach Inzaghi). Die A-Elf ist topbesetzt und hat mit Robert Lewandowski den tödlichen Finisher. Der FCB hat die beste Chancenverwertung (27 Prozent). © getty 22/26 CONTRA: Die Dominanz, mit der die Bayern im August 2020 in Lissabon über seine Gegner rollte, ist weg. Zwar hat Flick seine Mannschaft wieder stabilisiert. Die Defensive ist jedoch immer noch anfällig (41 zugelassene Torschüsse in 8 Spielen). © getty 23/26 Platz 1: MANCHESTER CITY (England) - 7 Siege, 1 Unentschieden, 17:1 Tore © getty 24/26 PRO: Das Team ist nach Startschwierigkeiten eingespielt. Spieler wie Ilkay Gündogan oder Phil Foden steigen in ihren neuen Rollen zu ungeahnten Höhen auf. City hat 24 der letzten 25 Pflichtspiele gewonnen (1 Niederlage). © getty 25/26 CONTRA: Aktuell spricht wenig gegen Manchester City. Die Hoffnungsschimmer für die Konkurrenz: Citys Nachlässigkeiten im Abschluss und Pep Guardiolas Tendenz zu taktischen Fehlgriffen in entscheidenden Spielen. © getty 26/26 FAZIT: Manchester City ist aktuell die dominanteste Mannschaft Europas. "Das einzige Team, das City stoppen kann, ist vermutlich Bayern", sagte der ehemalige englische Nationalspieler Owen Hargreaves. Dahinter ist viel von der Tagesform abhängig.

FC Bayern: Hansi Flick soll Hasan Salihamidzic angepflaumt haben

Hansi Flick soll laut einem Bericht der Bild-Zeitung zufolge Sportvorstand Hasan Salihamidzic angepflaumt haben. Demnach sei Flick auf einer Busfahrt des Rekordmeisters genervt von Salihamidzic gewesen. "Jetzt halt endlich mal das Maul", soll der Coach gesagt haben.

Auf Nachfrage der Zeitung wollte sich keiner der Beteiligten äußern. Über die Differenzen zwischen den beiden Entscheidungsträgern war zuletzt ausführlich berichtet worden, SPOX und Goal berichteten von einem lautstarken Streit zwischen Flick und Salihamidzic.

Hier erfahrt Ihr noch mehr dazu.

FC Bayern, Termine: Die nächsten Spiele in der Bundesliga