FC Bayern, News und Gerüchte: Karl-Heinz Rummenigge sieht keine Sonderrolle für den Fußball in der Corona-Pandemie

Bayern Münchens Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge sieht keine Sonderrolle für den Fußball in der aktuellen Corona-Pandemie. Außerdem: Eine Stürmer-Legende glaubt an den Torjäger-Rekord durch Robert Lewandowski. Alle News und Gerüchte rund um den FC Bayern gibt es hier.

FC Bayern, News: Karl-Heinz Rummenigge sieht keine Sonderrolle für den Fußball

Karl-Heinz Rummennige sieht in der Corona-Pandemie keine Sonderrolle für den Fußball. Die Kritik verstehe er "ein Stück weit. Doch wir haben und wollen keine Sonderrolle. Millionen Menschen können derzeit bei entsprechenden Hygienekonzepten arbeiten, so auch Berufssportler", erklärte der Vorstandsvorsitzende des FC Bayern München im Interview mit der Welt am Sonntag. "Aber es können eben leider nicht alle arbeiten, und sehr viele Existenzen sind durch Corona gefährdet."

Dies habe zur Folge, dass die "Debatten zunehmend emotionaler geführt" werden. Bei der Kritik am Fußballgeschäft spielen laut Rummenigge auch die hohen Gehälter der Spieler eine Rolle. "Hier haben wir zehn Jahre Irrationalität hinter uns, das war nicht gut." Die Bundesliga sei aber nicht "Treiber der Entwicklung" und im Vergleich zu anderen Ligen "noch vorsichtig" gewesen.

Angesichts der steigenden Inzidenz- und Infektionszahlen wünsche er sich, dass er bis zu seinem Vertragsende im Dezember diesen Jahres noch einmal ein Spiel vor Zuschauern erleben könne. "Ich hoffe, dass ich in meinen letzten Monaten als Vorstandschef noch Spiele mit Zuschauern erleben darf", so Rummenigge. "Ich wünsche mir, dass wir die Chance dazu bekommen. Unter den aktuellen Voraussetzen sind wir zufrieden, dass wir überhaupt spielen können."

Das Hygienekonzept der Bundesliga mache ihm aber Hoffnung. Das Konzept habe "gezeigt, dass mit guter Struktur und Organisation, aber auch mit Selbstdisziplin aller Beteiligten auch unter Corona-Bedingungen vieles möglich" sei.

FC Bayern: Rummenigge erteilt Flick-Wechsel zum DFB klare Absage

Im Interview hat Rummenigge zudem einen Abgang von Hansi Flick nach dieser Saison und ein mögliches Engagement des Bayern-Coaches als Bundestrainer zu diesem Zeitpunkt erneut kategorisch ausgeschlossen.

"Ich habe ihm gesagt, dass wir sehr zufrieden mit ihm sind. Wir sind gut beraten, das zu Ende zu bringen, was wir vertraglich vereinbart haben. Das habe ich Hansi unmissverständlich mitgeteilt", erklärte Rummenigge. Dass Flick die Bayern im Sommer nicht verlasse, habe "nichts mit Wahrscheinlichkeit zu tun. Das ist Fakt."

Flick, der als Nachfolger von Joachim Löw gehandelt wird, habe dies "professionell" aufgenommen. Der Bayern-Coach hat in München noch einen Vertrag bis Juni 2023. Der DFB hatte betont, dass er keinen Trainer ansprechen wolle, der unter Vertrag steht. "Das hat mir Präsident Fritz Keller in dieser Woche in einem Telefonat noch mal bestätigt", sagte Rummenigge.

FC Bayern: Fischer glaubt an Rekord durch Lewandowski

Nachdem ihn Robert Lewandowski in der ewigen Torschützenliste der Bundesliga auf Platz drei verdrängt hat, glaubt Klaus Fischer (71) nach dem 4:0 gegen den VfB Stuttgart am Samstag auch an einen neuen Saisonrekord des Stürmers von Bayern München. "Es sind noch acht Spiele, er braucht noch fünf Tore. Da ist davon auszugehen, dass Gerd Müller eingeholt wird", sagte der Vizeweltmeister von 1982 im Interview mit SPOX und Goal.

Müller hatte in der Saison 1971/72 bis heute unerreichte 40 Treffer erzielt, in dieser Saison steht Lewandowski schon bei 35 Treffern. In der ewigen Bestenliste führt Müller mit 365 Toren vor Lewandowski (271) und Fischer (268).

"Wenn Robert Lewandowski noch drei Jahre bei Bayern München bleibt und gesund bleibt, kann er durchaus auch den ewigen Rekord von Gerd Müller knacken - obwohl wirklich keiner damit gerechnet hat, dass es so etwas noch mal gibt", sagte Fischer.

FC Bayern, Termine: Die nächsten Spiele in der Bundesliga

Spieltag Datum Gegner A/H 27 03.04. RB Leipzig A 28 10.04. Union Berlin H 29 17.04. VfL Wolfsburg A 30 21.04. Bayer Leverkusen H

FC Bayern siegt trotz Unterzahl gegen VfB Stuttgart

Am 26. Spieltag der Bundesliga hat sich der FC Bayern souverän mit 4:0 gegen VfB Stuttgart durchgesetzt. Dabei musste der FCB nach einer Roten Karte für Alphonso Davies fast 80 Minuten in Unterzahl spielen.

FCB: Die Noten und Einzelkritiken der Spieler von Bayern München gegen den VfB Stuttgart © getty 1/16 Gegen Stuttgart geriet der FC Bayern schon früh und Unterzahl. Ein Problem? Nein! Angetrieben vom überragenden Robert Lewandowski zerlegte der Meister den Aufsteiger im Handumdrehen. Hier geht es zu den Noten und Einzelkritiken. © getty 2/16 MANUEL NEUER: Musste nur selten ins Geschehen eingreifen, war aber der gewohnt sichere Rückhalt im Kasten der Hausherren. Note: 3. © getty 3/16 BENJAMIN PAVARD: Der Franzose ließ über seine Seite nichts anbrennen, blieb in der Offensive aber recht unauffällig. Bis er plötzlich den freistehenden Lewandowski bediente, der aber zur Abwechslung eine Chance liegenließ (63.). Note: 3. © getty 4/16 JEROME BOATENG: Gab den Fels in der Bayern-Brandung und räumte alles weg. Gewann 80 Prozent seiner Zweikämpfe und kam auf neun Balleroberungen. Note: 2. © getty 5/16 NIKLAS SÜLE: Ordentlicher Auftritt an der Seite Boatengs. Süles Highlight: Ein sehenswertes Solo, das er mit einem satten Schuss abschloss (52.). Note: 3. © getty 6/16 ALPHONSO DAVIES: Hatte zunächst große Mühe mit dem schnellen Wamangituka und wurde nach einem harten Foul an Endo nach zwölf Minuten unter die Dusche geschickt. Ein Aussetzer. Keine Bewertung. © getty 7/16 LEON GORETZKA: Agierte nach Davies' Platzverweis allein auf der Sechs und gab den dauerlaufenden Motor bei den Bayern. Goretzka war überall zu finden und eroberte zehnmal die Kugel – Bestwert. Note: 2,5. © getty 8/16 DAVID ALABA: Zunächst im defensiven Mittelfeld eingesetzt, musste Alaba nach zwölf Minuten als Davies-Ersatz auf links ran. Machte seine Sache gut. Note: 2,5. © getty 9/16 LEROY SANE: Bewies vor dem 2:0 herausragende Übersicht, als er sein Pendant Gnabry mustergültig in Szene setzte. Immer wieder gute Offensivaktionen, aber auch im Spiel ohne Ball aufmerksam. Note: 2,5. © getty 10/16 THOMAS MÜLLER: Der Dauerredner und -läufer stellte wieder einmal seine Klasse unter Beweis. Besonders zutage trat seine Qualität bei seiner maßgeschneiderten Flanke auf Lewandowski zum 3:0. Note: 2,5. © getty 11/16 SERGE GNABRY: Hatte kein Mitleid mit seinem Jugendklub. Gnabry wirbelte engagiert über die linke Seite und belohnte sich mit dem Tor zum 2:0. Note: 2. © getty 12/16 ROBERT LEWANDOWSKI: Müllers Uralt-Rekord wackelt immer heftiger. Lewandowski erwischte eine absolute Sahnehalbzeit und knipste gleich dreimal gegen überforderte Schwaben. Note: 1. © getty 13/16 KINGSLEY COMAN (ab der 61. Minute): Wollte sich nach seiner Einwechslung auch noch in die Scorerliste eintragen, hatte aber diesmal kein Glück. Note: 3,5. © getty 14/16 ERIC MAXIM CHOUPO-MOTING (ab der 70. Minute): Setzte sich einmal sehenswert durch, drosch den Ball aber relativ deutlich über Kobels Kasten (79.). Keine Bewertung. © getty 15/16 JAMAL MUSIALA (ab der 83. Minute): Ersetzte den umtriebigen Sane in der Schlussphase. Keine Bewertung. © getty 16/16 JAVI MARTINEZ (ab der 83. Minute): Durfte noch zehn Minuten mitmischen. Keine Bewertung.

