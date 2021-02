FC Bayern München: Thomas Müller offenbar vor Klub-WM-Finale positiv auf Corona getestet

Thomas Müller ist offenbar nach dem Training am Mittwoch vor dem Finale bei der Klub-WM in Katar (19 Uhr live auf DAZN) positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das berichtet Sky am Donnerstag. Eine Bestätigung seitens der FIFA und des FC Bayern München stand zunächst noch aus.

Zuletzt wurden beim deutschen Rekordmeister auch Javi Martínez und Leon Goretzka positiv getestet. Beide mussten in der Folge die Reise nach Katar zur Klub-WM absagen. Inwiefern sich der positive Coronatest auf die Austragung des Endspiels am Abend auswirkt, ist noch unklar.

Mehr Infos folgen in Kürze.