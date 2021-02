FC Bayern München: Pressekonferenz mit Hansi Flick vor dem Spiel gegen den 1. FC Köln heute im Liveticker

Vor der Bundesliga-Partie gegen den 1. FC Köln (Samstag, 15.30 Uhr) stellt sich Bayern-Trainer Hansi Flick heute den Fragen der Pressevertreter. Hier begleiten wir Euch im Liveticker durch die PK.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

FC Bayern: Pressekonferenz mit Flick heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn:

Nach nur einem Punkt aus den Spielen gegen Bielefeld und Frankfurt kehrte der FCB in der Champions League gegen Lazio in die Erfolgsspur zurück (4:1). In der Bundesliga ist das Polster auf RB Leipzig jedoch auf zwei Punkte zusammengeschrumpft.

Vor Beginn:

Vor der Partie gegen den Tabellen-14., der die vergangenen beiden Spiele verlor, stellen sich Flick vor allem personelle Fragen: Wie weit ist Serge Gnabry nach seiner Verletzungspause? Wie sieht es bei Thomas Müller aus, der nach seiner Corona-Quarantäne auf den Trainingsplatz zurückgekehrt ist?

Vor Beginn:

Ab 13.30 Uhr spricht Bayern-Trainer Hansi Flick im virtuellen Pressetalk zu den Journalisten.

Vor Beginn:

Herzlich willkommen zur Pressekonferenz des FC Bayern vor dem Spiel gegen Köln.

FC Bayern: PK mit Flick heute im Livestream

Der FC Bayern versorgt Euch mit einem kostenlosen Livestream zur Pressekonferenz. Diesen könnt Ihr entweder auf der Homepage des FCB oder auch auf dem YouTube-Kanal des deutschen Rekordmeisters abrufen.

FC Bayern - 1. FC Köln: Voraussichtliche Aufstellungen

Die Ausfallliste des FC Bayern ist weiterhin lang: Pavard, Douglas Costa, Müller, Nübel, Nianzou und Tolisso stehen unter anderem nicht zur Verfügung.

FC Bayern: Neuer - Süle, J. Boateng, Alaba, Davies - Kimmich, Goretzka - L. Sane, Musiala, Coman - Lewandowski

Neuer - Süle, J. Boateng, Alaba, Davies - Kimmich, Goretzka - L. Sane, Musiala, Coman - Lewandowski 1. FC Köln: T. Horn - Cestic, Jorge Mere, Czichos - Ehizibue, Jakobs - Skhiri - M. Wolf, Rexhbecaj - Duda - Dennis

Wirtz, Moukoko, Musiala und Co.: Junge Talente für die deutsche Nationalmannschaft © getty 1/22 In den vergangenen Jahren wurde dem deutschen Fußball immer wieder eine dunkle Zukunft vorhergesagt, da aufstrebende Talente fehlen würden. Doch ist das wirklich so? SPOX präsentiert die größten DFB-Talente. © getty 2/22 Angelo Stiller (4. April 2001, Defensives Mittelfeld, Bayern München) - Begann in der Jugend des TSV Milbertshofen, ehe er zum FC Bayern kam und dort sämtliche Jugendmannschaften durchlief. Unter Flick ohne Perspektive, weshalb er nach Hoffenheim geht. © imago images / Revierfoto 3/22 Armel Bella Kotchap (11. Dezember 2001, Innenverteidiger, VfL Bochum) - Begann seine Karriere bei Rot Weiss Ahlen. Über diverse Juniorenmannschaften, unter anderem von Gladbach und Duisburg, wechselte er 2017 zu Bochum, wo er heute noch spielt. © imago images / Ruiz 4/22 Bright Akwo Arrey-Mbi (26. März 2003, Innenverteidiger, Bayern München) - Lernte das Fußballspielen in der Jugend der SG Kaarst. Folgte seiner Familie schließlich nach England und kickte dort unter anderem bei Chelsea und Leicester. Heute beim FC Bayern. © imago images 5/22 Can Bozdogan (5. April 2001, Offensives Mittelfeld, Schalke 04) - Wurde vom 1. FC Köln entdeckt und spielte dort über 10 Jahre in der Jugend. 2019 folgte der Wechsel zum FC Schalke 04, wo er mittlerweile fester Bestandteil des Profikaders ist. © getty 6/22 Emrehan Gedikli (25. April 2003, Angriff, Bayer Leverkusen) - Ist seit 2010 bei der Werkself unter Vertrag. War in sämtlichen Bayer-Jugendmannschaften bester Torjäger, weshalb ihn Peter Bosz in den Profikader berief. Ende November mit seinem Debüt. © getty 7/22 Florian Wirtz (3. Mai 2003, Offensives Mittelfeld, Bayer Leverkusen) - Begann seine Karriere in der Jugend des SV Grün-Weiß Brauweiler und kam über Köln nach Leverkusen. Dort seit dieser Saison Stammspieler und eines der größten deutschen Talente. © getty 8/22 Jamal Musiala (26. Februar 2003, Offensives Mittelfeld, Bayern München) - Zog mit sieben Jahren mit der Familie nach England und spielte dort in der Jugend des FC Chelsea. Wechselte 2019 zum FCB und ist seit der aktuellen Saison Teil des Profikaders. © imago images / Sven Simon 9/22 Jan Thielmann (26. Mai 2002, rechtes Mittelfeld, 1. FC Köln) - Seit 2017 beim 1. FC Köln unter Vertrag, durfte der Stürmer in der vergangenen Spielzeit das erste Mal bei den Profis mittrainieren. In dieser Saison fester Bestandteil des Profiteams. © imago images / GEPA Pictures 10/22 Karim Adeyemi (18. Januar 2002, Angriff, RB Salzburg) - Wechselte 2010 in die Bayern-Jugend, setzte sich dort aber nie durch. Kam dann über die SpvGG Unterhaching nach Salzburg. Mittlerweile für Salzburgs Farmteam FC Liefering auf Torejagd. © imago images / Picture Point LE 11/22 Lazar Samardzic (24. Februar 2002, Offensives Mittelfeld, RB Leipzig) - Geboren in Berlin lief er zunächst für den SV Spandau auf. Wechselte dann in die Hertha-Jugend, wo er bis 2020 unter Vertrag stand. Seitdem in Leipzig, wo er Rotationsspieler ist. © getty 12/22 Leon Dajaku (12. April 2001, Hängende Spitze, Union Berlin) - Durchlief sämtliche Stuttgarter Jugendabteilungen, ehe er 2019 dem Ruf nach München folgte. Beim FCB hauptsächlich in der zweiten Mannschaft eingesetzt, ging er im Winter per Leihe zu Union. © imago images/Pressefoto Baumann 13/22 Lilian Egloff (20. August 2002, Offensives Mittelfeld, VfB Stuttgart) - Nach Anfängen in der Jugend der TSG Bretzfeld-Rappach, ging es für den Mittelfeldspieler 2012 zum VfB Stuttgart. Feierte dort 2020 sein Profidebüt, ist jedoch meist nur zweite Wahl. © getty 14/22 Luca Netz (15. Mai 2003, Innenverteidiger, Hertha BSC) - Seit seinen fußballerischen Anfängen bei Hertha BSC unter Vertrag. Seit dieser Saison Teil des Profikaders und zudem jüngster Bundesligatorschütze der Hertha aller Zeiten. © imago images / Thomas Bielefeld 15/22 Luca Unbehaun (27. Februar 2002, Torwart, Borussia Dortmund) - Kam aus der Jugend des VfL Bochum zum BVB, konnte sich in der Profimannschaft der Dortmunder aber noch nicht durchsetzen. In dieser Saison hinter Bürki und Hitz nur dritte Wahl im BVB-Kasten. © imago images / foto2press 16/22 Malik Tillman (28. Mai 2002, Angriff, Bayern München) - Begann seine Karriere in der Jugend der SpVgg Greuther Fürth, ehe 2015 die Bayern auf ihn aufmerksam wurden. Dort primär für die Amateure im Einsatz, stand jedoch auch schon im Profikader. © getty 17/22 Marco John (2. April 2002, Offensives Mittelfeld, TSG Hoffenheim) - Wechselte 2013 in die Hoffenheimer Jugend und arbeitete sich dort bis zum Profikader vor. Gab in dieser Saison ausgerechnet bei der 0:4-Niederlage gegen Schalke sein Startelf-Debüt. © imago images / Poolfoto 18/22 Maximilian Beier (17. Oktober 2002, Angriff, TSG Hoffenheim) - Wurde als 15-Jähriger von der TSG Hoffenheim verpflichtet und ist seit der Übernahme von Sebastian Hoeneß Teil des Profiteams. Erzielte bei seinem Debüt in der EL einen Doppelpack gegen Gent. © getty 19/22 Mehmet-Can Aydin (9. Februar 2002, Offensives Mittelfeld, Schalke 04) - Kam aus der Jugend von Borussia Mönchengladbach zum FC Schalke 04, schaffte bislang aber noch nicht den Sprung zu den Profis. Kommt in der U19 der Knappen zum Einsatz. © getty 20/22 Noah Katterbach (13. April 2001, Linksverteidiger, 1. FC Köln) - Trägt seit über zehn Jahren das Trikot des 1. FC Köln. Wurde unter Gisdol-Vorgänger Achim Beierlorzer in die erste Mannschaft beordert und ist seitdem dort Stamm-Linksverteidiger. © imago images / Eibner 21/22 Torben Rhein (12. Januar 2003, Offensives Mittelfeld, Bayern München) - Wechselte aus der Jugend von Hertha BSC zum FC Bayern, kommt beim deutschen Rekordmeister aber nur in der zweiten Mannschaft zum Einsatz. Eine Profi-Einladung gab es noch nicht. © getty 22/22 Youssoufa Moukoko (20. November 2004, Angriff, Borussia Dortmund) - Das vielleicht größte Talent im deutschen Fußball. Schoss in den Jugendabteilungen des BVBs alles kurz und klein und ist seit dieser Spielzeit bei den Profis im Einsatz.

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 23. Spieltag