FC Bayern, News und Gerüchte - Kritik vom Gesundheitsreferat: "Ganz schlechtes Bild"

Der FC Bayern hat Kritik vom Münchner Gesundheitsreferat kassiert. "Ein ganz schlechtes Bild" gebe der Rekordmeister ab. Aus sportlicher Sicht läuft dagegen alles nach Plan, besonders ein Spieler wusste gegen Köln zu glänzen und erhielt ein Extralob von Hansi Flick. News und Gerüchte zum FCB gibt es hier.

FC Bayern - Kritik vom Gesundheitsreferat: "Ganz schlechtes Bild"

Der FC Bayern steht für sein Verhalten bei positiven Coronatests in den vergangenen Wochen in der Kritik. Ein "ganz schlechtes Bild" gebe der Verein ab, sagte Sabine Zurek, die Leiterin des Gesundheitsreferats der bayrischen Landeshauptstadt in der WDR-Sendung Sport Inside.

Im Fokus stehen insbesondere die jüngsten Coronafälle von Thomas Müller und Benjamin Pavard, die im Rahmen der Klub-WM in Katar auftraten und derzeit genauestens untersucht werden. Laut Zurek laufe "etwas schief", die "muntere Reisetätigkeit" sei zum aktuellen Zeitpunkt sehr zweifelhaft.

Obwohl der FC Bayern mehrfach auf die konsequente Einhaltung des Hygienekonzepts hingewiesen hatte, wurden die Vorgaben laut Sport Inside im Rahmen einer sogenannten "Arbeits-Quarantäne" nun verschärft. Bereits die Bild hatte darüber Anfang der Woche berichtet. So dürfen die Spieler nicht mehr selbst einkaufen gehen und sich nur noch an ihrem Arbeitsplatz und in ihrer Wohnung aufhalten.

"Um einen Eintrag weiterer Infektionen möglichst zu verhindern, wurde nach enger Abstimmung mit dem örtlichen Gesundheitsamt das bestehende Testkonzept um tägliche PCR- und Antigentests erweitert", zitiert die Sendung aus einer Erklärung des Klubs, die vermuten lässt, dass es sich hierbei um eine Aufforderung der Behörden handelte.

Auch der DFB wolle die Zuwiderhandlung der Hygieneregeln künftig schärfer ahnden. Wie der Verband mitteilte, sollen Fälle wie die des BVB, der beim Feiern des Derbysieges gegen Schalke gegen Auflagen verstieß, fortan vor das Sportgericht gebracht werden. Die Dortmunder erhielten eine Geldstrafe, der 1. FC Köln und Hannover 96 waren zuvor mit Ermahnungen davongekommen.

FC Bayern - 1. FC Köln: Die Noten und Einzelkritiken der FCB-Spieler © getty 1/17 Der FC Bayern gewinnt nach nur einem Punkt aus zwei Bundesligaspielen mit 5:1 gegen Köln. Neben Lewandowski und Joker Gnabry ragt vor allem der neue X-Faktor im Mittelfeld heraus. © getty 2/17 MANUEL NEUER: Im ersten Durchgang gar nicht geprüft, direkt nach dem Seitenwechsel von Skhiri überwunden. Beim Gegentor gänzlich schuldlos, aber mit einem schlimmen Patzer gegen Drexler (75.). Hatte Glück, dass dieser kein Kapital daraus schlug. Note: 4. © getty 3/17 NIKLAS SÜLE: Scheint sich mittlerweile auf der rechten Seite akklimatisiert zu haben. Hinten stabil und immer wieder mit aussichtsreichen Vorstößen. Schöne Flanke auf Lewandowski (25.). Note: 2,5. © getty 4/17 JEROME BOATENG: Der gewohnt sichere Rückhalt – zumindest weitestgehend. Gewann 80 Prozent seiner Duelle, im Vorfeld des Kölner Treffers verschätzte sich Boateng aber schwerwiegend. Note: 3,5. © getty 5/17 DAVID ALABA: Sah ebenfalls beim 1:2 nicht sonderlich glücklich aus, als Skhiri das gesamte Bayern-Zentrum narrte. Mit Ausnahme einer Gelben Karte (taktisches Foul) jedoch ohne negative Auffälligkeiten. Blockte Dudas Schuss zum möglichen 2:3. Note: 3,5. © getty 6/17 ALPHONSO DAVIES: Führte mit Abstand die meisten Zweikämpfe (18) und gewann satte 72 Prozent ebenjener Duelle. Besonders in Halbzeit eins mit einigen schönen Dribblings und Offensivaktionen. Note: 2,5. © getty 7/17 JOSHUA KIMMICH: Sein Ballverlust leitete das Kölner Tor ein, ansonsten zeigte Kimmich aber wieder einmal eine engagierte Leistung. Note: 3. © getty 8/17 LEON GORETZKA: Wird nach überstandener Corona-Infektion immer mehr zum X-Faktor. Herrliche Flanke auf Choupo-Moting, noch schönere Vorlage auf Lewandowski zum 2:0. Krönte seine Leistung mit dem dritten Assist zum 5:1. Note: 1,5. © getty 9/17 LEROY SANE: Gegen Lazio stark, gegen Köln aber vor allem in der Offensive ohne Durchschlagskraft. Verlor die meisten Bälle bei den Bayern (17), half aber immerhin ein ums andere Mal hinten. Note: 4. © getty 10/17 JAMAL MUSIALA: Einen Tag nach seinem 18. Geburtstag mit einem Startelf-Einsatz beschenkt. Einige gute Aktionen, aber diesmal ohne den ganz großen Einfluss aufs Geschehen. Note: 3,5. © getty 11/17 ERIC MAXIM CHOUPO-MOTING: Auf den Flügeln deutlich stärker als zuletzt auf der Zehn. Eröffnete den Torreigen per Kopf, nach der Pause aber weniger auffällig. Wurde durch Gnabry ersetzt. Note: 3. © getty 12/17 ROBERT LEWANDOWSKI: Der Müller-Rekord wackelt immer heftiger. Auch gegen Köln steuert der Pole zwei Treffer bei. Lewandowski ist weiterhin einfach nicht zu stoppen. Note: 2. © getty 13/17 SERGE GNABRY: Feierte ein herausragendes Comeback und knipste nach seiner Einwechslung gleich doppelt. Note: 1,5. © getty 14/17 THOMAS MÜLLER: Wurde aus dem Stall gelassen und zeigte sofort, wie heiß er auf seine Rückkehr war. Brauchte nur wenige Sekunden, um Lewandowski zum 3:1 zu bedienen. Note: 2,5. © getty 15/17 LUCAS HERNANDEZ: Auch der Franzose lieferte einen Scorerpunkt, indem er Gnabrys ersten Treffer auflegte. Keine Bewertung. © getty 16/17 JAVI MARTINEZ: Durfte noch ein paar Minuten mitwirken. Keine Bewertung. © getty 17/17 TIAGO DANTAS: Feierte in den letzten Sekunden sein Bundesliga-Debüt für die Münchener. Keine Bewertung.

FC Bayern bleibt durch 5:1 an der Tabellenspitze

Nach zwei Spielen ohne Sieg ist der FC Bayern am Samstag in der Bundesliga in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Beim 5:1 gegen den 1. FC Köln traf Robert Lewandowski wieder einmal doppelt. Somit bleibt der FCB weiter an der Tabellenspitze, durch den Comeback-Sieg der Leipziger am Abend beträgt der Vorsprung aber weiter zwei Punkte.

© getty Brachte nach überstandener Corona-Infektion wieder mehr Stabilität ins Bayern-Spiel: Leon Goretzka.

Flick mit Extra-Lob für Goretzka: "Spieler des Spiels"

Die Außenverteidiger Süle und Davies spielten gut, Eric Maxim Choupo-Moting überzeugte auf ungewohnter Position auf Rechtsaußen, ein besonderes Lob verteilte Trainer Hansi Flick jedoch an Leon Goretzka: "Für mich war er der Spieler des Spiels", sagte Flick. Nachdem der Mittelfeldspieler aufgrund einer Coronaerkrankung und Wadenproblemen aussetzen musste, unterstrich er bei den Siegen in Rom und gegen Köln umgehend seine Bedeutung für das Spiel der Bayern.

Über die eingewechselten Thomas Müller und Serge Gnabry, zuletzt ebenfalls ausgefallen, sagte Flick: "Das hat Ruhe reingebracht, sie waren beide sehr wertvoll für uns. Wir haben jetzt eine Woche Zeit, sie noch näher heranzubringen." Hier gibt es weitere Stimmen der Protagonisten.

Hansi Flick: "Es ist wichtig, dass man zufrieden ist mit dem 5:1. Den Sieg haben wir auch in der Höhe verdient, das eine oder andere hat mir aber auch nicht so gefallen. Wir gehen von Spiel zu Spiel. Die Herangehensweise hat uns letztes Jahr gutgetan. Was am Ende dabei rauskommt, liegt an uns. Wenn wir die Leistungen bringen und die Erfolge haben, können wir auch ganz oben stehen."

Serge Gnabry: "Als Thomas und ich reingekommen sind, war es etwas brenzlig für uns. Da haben wir nicht so sauber und dominant gespielt. Wir haben versucht, Wind zu machen und dann direkt das 3:1 gemacht. Dann fällt es leichter. Für die Zukunft müssen wir schauen, dass wir diese wackeligen Phasen im Spiel nicht mehr haben bzw. dass wir da schneller wieder rauskommen. Man kann natürlich nie sagen, dass man dem Gegner keine Chance lässt. Aber wir müssen die Phasen einfach verringern, dann sind wir auch wieder stärker."

Eric Maxim Choupo-Moting: "Es waren vielleicht ein paar zu einfache Ballverluste dabei. Dann läuft man hinterher und es kostet Kraft. Das gibt dem Gegner wieder Selbstvertrauen. Nichtsdestotrotz war es insgesamt ein gutes Spiel von uns und ein verdienter Sieg."

