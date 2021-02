FC Bayern München - 1. FC Köln 5:1: Goretzka, Lewandowski und Super-Joker Gnabry - FCB zurück in der Liga-Erfolgsspur

Der FC Bayern ist nach zwei sieglosen Bundesliga-Spielen in Folge in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Am 23. Spieltag behauptete sich die brutal effiziente Mannschaft von Hansi Flick mit 5:1 (2:0) gegen den 1. FC Köln und baute ihre Tabellenführung vorübergehend auf fünf Punkte aus.

Ein Sonderlob verteilte Flick nach dem Spiel an Leon Goretzka, der drei der fünf Treffer vorbereitete. "Für mich war er der Spieler des Spiels", sagte der Bayern-Coach.

Zudem schwärmte der 56-Jährige von Thomas Müller und Serge Gnabry, die im Laufe der zweiten Halbzeit eingewechselt wurden: "Das hat Ruhe reingebracht, sie waren beide sehr wertvoll für uns. Wir haben jetzt eine Woche Zeit, sie noch näher heranzubringen." Müller (Corona) und Gnabry (Adduktorenverletzung) hatten den Münchnern zuletzt gefehlt.

FC Bayern München - 1. FC Köln: Die Analyse

Verfolger RB Leipzig kann am Samstagabend wieder verkürzen. Die Sachsen empfangen Borussia Mönchengladbach (ab 18.30 Uhr im LIVETICKER).

Flick nahm gegenüber dem furiosen 4:1 in der Champions League unter der Woche bei Lazio Rom einen Startelf-Wechsel vor: Choupo-Moting durfte für Coman ran.

Auf der Gegenseite stellte Köln-Coach Gisdol im Vergleich zum 0:1 gegen Stuttgart am vergangenen Spieltag ebenfalls nur einmal um: Özcan spielte für Ehizibue.

Die Partie begann gemächlich. Beide Mannschaften tasteten sich ab, kamen kaum in Strafraumnähe - bis zur 18. Minute, als Goretzka den Ball nach schöner Kombination mit dem agilen Sane lässig an den zweiten Pfosten löffelte, wo der provisorische Linksaußen Choupo-Moting lauerte und den Ball aus fünf Metern wuchtig und platziert in die Maschen köpfte.

FC Bayern - 1. FC Köln: Die Noten und Einzelkritiken der FCB-Spieler © getty 1/17 Der FC Bayern gewinnt nach nur einem Punkt aus zwei Bundesligaspielen mit 5:1 gegen Köln. Neben Lewandowski und Joker Gnabry ragt vor allem der neue X-Faktor im Mittelfeld heraus. © getty 2/17 MANUEL NEUER: Im ersten Durchgang gar nicht geprüft, direkt nach dem Seitenwechsel von Skhiri überwunden. Beim Gegentor gänzlich schuldlos, aber mit einem schlimmen Patzer gegen Drexler (75.). Hatte Glück, dass dieser kein Kapital daraus schlug. Note: 4. © getty 3/17 NIKLAS SÜLE: Scheint sich mittlerweile auf der rechten Seite akklimatisiert zu haben. Hinten stabil und immer wieder mit aussichtsreichen Vorstößen. Schöne Flanke auf Lewandowski (25.). Note: 2,5. © getty 4/17 JEROME BOATENG: Der gewohnt sichere Rückhalt – zumindest weitestgehend. Gewann 80 Prozent seiner Duelle, im Vorfeld des Kölner Treffers verschätzte sich Boateng aber schwerwiegend. Note: 3,5. © getty 5/17 DAVID ALABA: Sah ebenfalls beim 1:2 nicht sonderlich glücklich aus, als Skhiri das gesamte Bayern-Zentrum narrte. Mit Ausnahme einer Gelben Karte (taktisches Foul) jedoch ohne negative Auffälligkeiten. Blockte Dudas Schuss zum möglichen 2:3. Note: 3,5. © getty 6/17 ALPHONSO DAVIES: Führte mit Abstand die meisten Zweikämpfe (18) und gewann satte 72 Prozent ebenjener Duelle. Besonders in Halbzeit eins mit einigen schönen Dribblings und Offensivaktionen. Note: 2,5. © getty 7/17 JOSHUA KIMMICH: Sein Ballverlust leitete das Kölner Tor ein, ansonsten zeigte Kimmich aber wieder einmal eine engagierte Leistung. Note: 3. © getty 8/17 LEON GORETZKA: Wird nach überstandener Corona-Infektion immer mehr zum X-Faktor. Herrliche Flanke auf Choupo-Moting, noch schönere Vorlage auf Lewandowski zum 2:0. Krönte seine Leistung mit dem dritten Assist zum 5:1. Note: 1,5. © getty 9/17 LEROY SANE: Gegen Lazio stark, gegen Köln aber vor allem in der Offensive ohne Durchschlagskraft. Verlor die meisten Bälle bei den Bayern (17), half aber immerhin ein ums andere Mal hinten. Note: 4. © getty 10/17 JAMAL MUSIALA: Einen Tag nach seinem 18. Geburtstag mit einem Startelf-Einsatz beschenkt. Einige gute Aktionen, aber diesmal ohne den ganz großen Einfluss aufs Geschehen. Note: 3,5. © getty 11/17 ERIC MAXIM CHOUPO-MOTING: Auf den Flügeln deutlich stärker als zuletzt auf der Zehn. Eröffnete den Torreigen per Kopf, nach der Pause aber weniger auffällig. Wurde durch Gnabry ersetzt. Note: 3. © getty 12/17 ROBERT LEWANDOWSKI: Der Müller-Rekord wackelt immer heftiger. Auch gegen Köln steuert der Pole zwei Treffer bei. Lewandowski ist weiterhin einfach nicht zu stoppen. Note: 2. © getty 13/17 SERGE GNABRY: Feierte ein herausragendes Comeback und knipste nach seiner Einwechslung gleich doppelt. Note: 1,5. © getty 14/17 THOMAS MÜLLER: Wurde aus dem Stall gelassen und zeigte sofort, wie heiß er auf seine Rückkehr war. Brauchte nur wenige Sekunden, um Lewandowski zum 3:1 zu bedienen. Note: 2,5. © getty 15/17 LUCAS HERNANDEZ: Auch der Franzose lieferte einen Scorerpunkt, indem er Gnabrys ersten Treffer auflegte. Keine Bewertung. © getty 16/17 JAVI MARTINEZ: Durfte noch ein paar Minuten mitwirken. Keine Bewertung. © getty 17/17 TIAGO DANTAS: Feierte in den letzten Sekunden sein Bundesliga-Debüt für die Münchener. Keine Bewertung.

FC Bayern: Defensiv unkonzentriert, offensiv brutal effizient

Dieser Treffer zog den Kölnern zumindest in Durchgang eins den Stecker. Fortan spielten nur noch die Hausherren, die sich in der 33. Minute nach herausragendem Zusammenspiel zwischen Goretzka und Lewandowski erneut belohnten. Alles deutete in dieser Phase auf einen gemütlichen Spaziergang des Favoriten hin, denn bei den Gästen lief offensiv überhaupt nichts zusammen: Erstmals in dieser Saison blieb die Gisdol-Elf in Hälfte eins ohne Schuss aufs gegnerische Tor.

Doch wie so häufig in dieser Spielzeit schafften es die Bayern nicht, 90 Minuten lang konzentriert zu verteidigen. So gelang den Kölnern mit ihrer ersten guten Offensivaktion prompt der Anschlusstreffer, indem Skhiri ein Missverständnis zwischen Boateng und Alaba nutzte und den herauseilenden Neuer mit feinem Heber aus sechs Metern überwand.

Auch in der Folge leistete sich der Rekordmeister den einen oder anderen Schnitzer. Der nun weitaus mutiger agierende Effzeh wusste daraus jedoch kein Kapital zu schlagen - und ging am Ende sogar als klarer Verlierer vom Platz, weil sich die Münchner Offensive um Torjäger Lewandowski und den eingewechselten Gnabry als brutal effizient erwies und jede sich bietende Gelegenheit eiskalt nutzte.

FC Bayern München - 1. FC Köln: Die Aufstellungen

Bayern: Neuer - Süle, Boateng, Alaba, Davies (72. Hernandez) - Kimmich (86. Martinez), Goretzka - Sane (86. Dantas), Musiala (64. Müller), Choupo-Moting (64. Gnabry) - Lewandowski

Köln: T. Horn - Cestic, Mere, Czichos (46. J. Horn) - Wolf, Özcan, Skhiri, Rexhbecaj (71. Drexler), Jakobs (85. Katterbach) - Duda (71. Meyer), Dennis (46. Thielmann)

FC Bayern München - 1. FC Köln: Die Daten des Spiels

Tore: 1:0 Choupo-Moting (18.), 2:0 Lewandowski (33.), 2:1 Skhiri (49.), 3:1 Lewandowski (65.), 4:1 Gnabry (82.), 5:1 Gnabry (86.)

Choupo-Moting erzielte sein erstes Bundesliga-Tor seit November 2016 und beendete damit seine Flaute von 24 torlosen Partien in diesem Wettbewerb.

In den ersten 23 Bundesliga-Spielen dieser Saison ließ der FC Bayern bereits 32 Gegentore zu - so viele waren es zu diesem Zeitpunkt letztmals 1991/92 (sogar 34), als die Münchner am Saisonende nur auf Platz zehn landeten.

Der Star des Spiels: Leon Goretzka (FC Bayern München)

Toppte seine sehr guten Leistungen in Frankfurt und Rom und bereitete die ersten beiden sowie den letzten Treffer der Münchner stark vor. Traumhaft: seine Vorlage zum 2:0, als er Czichos lässig tunnelte und Lewandowski perfekt bediente. In dieser Form eine der wichtigsten Stützen des Rekordmeisters.

Der Flop des Spiels: Emmanuel Dennis (1. FC Köln)

Schlampiger Auftritt des Kölner Winter-Neuzugangs. Machte vorne fast kaum einen Ball fest und leitete das zweite Bayern-Tor mit einem haarsträubenden Fehlpass in der Vorwärtsbewegung ein. Bezeichnend: Gisdol wechselte Dennis zur Pause aus.

Der Schiedsrichter: Martin Petersen

Hatte keine Probleme, die überwiegend fair geführte Partie zu leiten. Seine Gelben Karte für Alaba, Sane (Bayern) und Czichos (Köln) gingen allesamt in Ordnung.