FC Bayern, News und Gerüchte: Chris Richards nennt sein großes Vorbild

Bayerns Leihspieler Chris Richards hat über sein großes Vorbild und seinen Wechsel zum FCB gesprochen. PSG-Sportdirektor Leonardo hat seine Kritik an den Münchnern erneuert. Trainer Hansi Flick spricht vor dem nächsten Bundesligaspiel heute zur Presse. News und Gerüchte zum FCB gibt es hier.

Hier findet Ihr weitere Nachrichten zum deutschen Rekordmeister zum Vortag.

FC Bayern: Richards nennt sein großes Vorbild

Seit Januar steht Bayern-Talent Chris Richards auf Leihbasis bei der TSG Hoffenheim unter Vertrag, um Spielpraxis zu sammeln. Sein großes Vorbild spielt allerdings für den FC Bayern: "Als ich aufgewachsen bin und noch nicht als Verteidiger gespielt habe, war es Cristiano Ronaldo, aber danach war Jerome Boateng mein Idol", sagte der US-Amerikaner im Interview mit der DFL.

In seiner Jugend in Birmingham/Alabama habe Boateng einen großen Einfluss gehabt. "Meine Mutter ist weiß, mein Vater schwarz. Eine Menge der Dinge, für die er steht, wären nicht passiert, wenn er sich nicht für sie eingesetzt hätte. Er ist eine große Inspiration, nicht nur für mich, sondern für sehr viele Schwarze in meiner Heimat." Er als Fußballer habe die Aufgabe, sich aufgrund seiner großen Plattform gegen Rassismus einzusetzen und Ungerechtigkeiten ans Licht zu bringen.

Aus sportlicher Sicht lief es nicht immer nach Plan: "Bei einem Probetraining in Dallas sagten sie mir, dass ich nicht gut genug bin", erzählte er. Erst ein Jahr später schaffte er den Sprung in die Mannschaft, von dort ging es im Juni 2018 in die U19 des FC Bayern, ein halbes Jahr später folgte der feste Wechsel.

© getty Kam im Sommer ablösefrei von PSG und machte erst 21 Bundesligaminuten für den FC Bayern: Innenverteidigerjuwel Tanguy Nianzou.

"Ich spielte in einem großen Turnier in Dallas, dem Dallas Cup", erinnerte sich Richards. "Kurze Zeit später schlossen der FC Bayern und der FC Dallas einen Kooperationsvertrag ab. Ich hatte zwar einen Profivertrag, aber in den USA darf man erst für die erste Mannschaft spielen, wenn man ein Jahr in der Akademie ist. Also schickten sie mich auf Leihbasis zum FC Bayern."

Richards hatte damit nicht gerechnet: "Ich war überrascht, ich hatte überhaupt nicht an Bayern gedacht. Sie waren das letzte Team, von dem ich dachte, dass sie daran interessiert sind, dass ich für sie spiele."

38-mal lief der Innenverteidiger seitdem für die zweite Mannschaft des FC Bayern auf. Über acht Einsätze für die Profis (236 Minuten, ein Assist) kam der 20-Jährige bisher nicht hinaus, sodass er sich bis Saisonende der TSG anschloss: "Es ist gut, ein paar Wochen wieder 90 Minuten auf dem Platz zu stehen."

Dabei hätten ihn auch die positiven Erfahrungen seiner Teamkollegen Serge Gnabry und David Alaba in Hoffenheim beeinflusst: "Definitiv. Ich habe ihre Entwicklung verfolgt und die Erfahrungen, die sie gemacht haben. Das war einer der Gründe für meine Entscheidung, hierher zu kommen."

Nianzou beim FCB: PSG-Sportdirektor tritt wegen Wechsel nach

PSG-Sportdirektor Leonardo hat die Flucht von eigens ausgebildeten Talenten aufgrund von mangelnder Spielzeit beim Starensemble aus Paris verurteilt. In seiner Argumentation nahm er dabei konkret Bezug auf Tanguy Nianzous Wechsel im Sommer zum FC Bayern.

"Tanguy hat mit uns in der Champions League gespielt und er hat fast ein Jahr bei Bayern München verbracht, ohne zu spielen", sagte der Brasilianer beim Radiosender France Bleu Paris. "Das Problem ist, zu denken, dass anderswo das Paradies ist. Es heißt: 'PSG hat einen Youngster verloren.' Aber manchmal denke ich, dass nicht PSG verliert, sondern die Youngster, die PSG verlassen."

Nianzou absolvierte seit seinem ablösefreien Wechsel zum deutschen Rekordmeister lediglich 21 Bundesligaminuten. Große Teile der bisherigen Spielzeit verpasste der 18 Jahre alte Innenverteidiger aber aufgrund von schweren Muskelverletzungen, die ihn insgesamt bereits vier Monate und 23 mögliche Pflichtspiele kosteten.

Weitere Details zu Leonardos Kritik erfahrt Ihr hier.

FC Bayern München: Hansi Flicks Karriere in Bildern © getty 1/25 Es läuft bei Hansi Flick! Gestern mit 4:1 gegen Lazio Rom gewonnen, heute Geburtstagskind - wir gratulieren dem amtierenden Trainer des Jahres und blicken auf die Karriere des heutigen Bayern-Coaches zurück. © getty 2/25 Hans-Dieter "Hansi" Flick wurde am 24. Februar 1965 in Heidelberg geboren. In der Jugend spielte er beim BSC Mückenloch, der SpVgg Neckargemünd und dem SV Sandhausen - wo er ab der Saison 1982/83 zum Oberliga-Kader zählte. © getty 3/25 Nach drei Jahren wechselte der Mittelfeldspieler zum FC Bayern München. 20 war er damals. In fünf Spielzeiten gewann er vier Meistertitel und einmal den DFB-Pokal. Einer seiner Trainer in München: Jupp Heynckes. © imago images 4/25 Nach dem Titelgewinn von 1989 war die Freude so groß, dass Flick gemeinsam mit Olaf Thon, Hansi Pflügler und Klaus Augenthaler Manager Uli Hoeneß ins Ermüdungsbecken warf. © getty 5/25 Ein Jahr später: Flick mit Hut und Thon und der nächsten Schale. © getty 6/25 Insgesamt machte Flick 104 Spiele für den FC Bayern, in denen ihm fünf Treffer gelangen. Beim verlorenen Landesmeisterpokal-Finale 1987 gegen den FC Porto stand er auf dem Platz. © getty 7/25 "Ich habe unter anderem mit Klaus Augenthaler, Raimond Aumann und Hansi Pflügler gespielt", erinnerte sich Flick später. "Das war damals ein kleiner, verschworener Haufen. Ein richtiges Team." © imago images 8/25 In seiner Freizeit spielte er an seinem Commodore 64 Computer gerne International Soccer - wie einer Imago-Homestory von 1985 zu entnehmen ist. © getty 9/25 1990 wechselte er zum 1. FC Köln, wo er mit Verletzungsproblemen zu kämpfen hatte. Sein letztes Spiel bestritt er im September 1992, anschließend musste er mit erst 28 Jahren seine aktive Profikarriere beenden. © getty 10/25 Seine ersten Schritte als Trainer ging Flick beim FC Viktoria Bammental in der Oberliga Baden-Württemberg (1996 bis 2000). Nach einem Abstieg in die Verbandsliga zog er zur TSG Hoffenheim weiter. © imago images 11/25 In der ersten Saison führte er die TSG in die drittklassige Regionalliga Süd - der nächste Schritt gelang ihm aber nicht. Nach vier gescheiterten Aufstiegsversuchen in die 2. Bundesliga wurde Flick im November 2005 entlassen. © getty 12/25 Seine nächste Station war zwar nur von kurzer Dauer (Juli bis August 2006), brachte ihn aber an die Seite zweier großer Fußballer-Persönlichkeiten: Lothar Matthäus und Giovanni Trapattoni bei RB Salzburg. © getty 13/25 Ende August 2006 zog Flick aber schon weiter. Er wurde Co-Trainer des neuen Bundestrainers Joachim Löw, an dessen Seite er acht Jahre lang arbeiten sollte. © getty 14/25 Einmal saß er sogar selbst auf der Bank: beim EM-Viertelfinale 2008 gegen Portugal, das Löw gesperrt verpasste und unterdessen in einer Loge rauchte. Deutschland gewann mit 3:2 und zog ins Halbfinale ein. © getty 15/25 Den größten Erfolg feierten Löw und Flick bei der WM 2014, als sie in Rio de Janeiro den WM-Titel gewannen. Flick war hauptverantwortlich für das Einstudieren der Standardsituationen, die eines der Erfolgsrezepte auf dem Weg zum Triumph waren. © getty 16/25 Nach der WM wechselte er beim DFB ins Amt des Sportdirektors, das Flick im Januar 2017 auf eigenen Wunsch aufgab. Im darauffolgenden Sommer wurde er Geschäftsführer in Hoffenheim - für acht Monate. © getty 17/25 Im Sommer 2019 wurde Flick Co-Trainer von Niko Kovac beim FC Bayern. "Das ist ein sehr smarter Move", sagte damals der DFB-Team-Manager Oliver Bierhoff im Sommer und lobte Flicks "sportliche Kompetenz" und seinen "tollen Charakter". © getty 18/25 Nach der Trennung von Kovac am 3. November 2019 wurde Flick zum Interimstrainer befördert. © getty 19/25 Flick übernahm ein Bayern-Team, das nach zehn Spieltagen mit nur 18 Punkten auf Platz vier in der Tabelle rangierte. Mit eindrucksvollen Siegen über Piräus und den BVB gewann Flick beim Rekordmeister schnell an Kredit. © getty 20/25 Flick gewann 22 seiner ersten 25 Spiele mit den Bayern und sicherte dem deutschen Rekordmeister am 32. Spieltag vorzeitig die Meisterschaft. Im DFB-Pokalfinale gewann er mit den Bayern das Double und ließ sich anschließend hochleben. © getty 21/25 Keine zwei Monate später folgte der nächste große Erfolg mit den Bayern: Im Champions-League-Finale bezwang Flicks Team Paris Saint-Germain mit 1:0, das Triple war perfekt. Flick wurde zum Fußballtrainer des Jahres gewählt. © getty 22/25 Mit dem Gewinn des Triples war allerdings noch längst nicht Schluss: Im September gewannen die Bayern unter Flick ihre Titel vier und fünf, den UEFA Super Cup sowie den DFL-Supercup. Flick wurde als Europas Trainer des Jahres ausgezeichnet. © getty 23/25 Im Februar 2021 wurde dann das Sextuple komplettiert: Im Finale der FIFA-Klub-Weltmeisterschaft setzten sich die Bayern gegen UANL Tigres mit 1:0 durch. © getty 24/25 Es folgten allerdings turbulente Tage. Politiker wie Karl Lauterbach kritisierten die Reise der Bayern nach Katar in Zeiten einer Pandemie. Flick schoss zurück, sprach von "sogenannten Experten". Mittlerweile haben sich beide aber ausgesprochen. © getty 25/25 Trotz Ausrutschern gegen Bielefeld und Frankfurt läuft es bei den Bayern insgesamt rund. In der Bundesliga rangiert das Team an der Tabellenspitze, in der Champions League steht der FCB nach seinem 4:1 gegen Lazio Rom mit einem Bein im Viertelfinale.

FC Bayern: PK mit Flick heute im Liveticker und Livestream

Vor dem Bundesligaspiel gegen den 1. FC Köln am Samstag stellt sich Bayern-Coach Hansi Flick heute den Fragen der Pressevertreter. Wie ist die Verfassung von Thomas Müller und Serge Gnabry, die wieder auf dem Platz stehen? Was sagt er zu den abstiegsbedrohten Geißböcken?

Über dies und vieles mehr wird Flick ab 13.30 Uhr sprechen. Zum Pressetalk bieten wir Euch einen ausführlichen Liveticker an, mit dem Ihr nichts verpasst. Außerdem stellt Euch der FC Bayern sowohl auf der Homepage wie auch auf dem YouTube-Kanal einen Livestream bereit.

FC Bayern: Die kommenden Spiele