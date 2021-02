FC Bayern München, News und Gerüchte: Weitere Details zur Flughafen-Nacht

Die Bild hat weitere Details zur Flughafen-Nacht des FC Bayern München vor der Abreise zur Klub-WM in Katar veröffentlicht. Sowohl der Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge als auch Ehrenpräsident Uli Hoeneß wetterten gegen die Umstände. Hier gibt es News und Gerüchte zum FCB.

FC Bayern: Weitere Details zur Flughafen-Nacht

Die Bild hat weitere Details zur von den Verantwortungsträgern des Klubs hart kritisierten Flughafen-Nacht des FC Bayern München veröffentlicht. Wegen des Nachtflugverbots durfte die Maschine mit der Mannschaft nach dem Bundesligaspiel bei Hertha BSC am Freitagabend nicht mehr starten, um zur Klub-WM nach Katar zu reisen.

Dem Bericht zufolge sei von Mitternacht bis 1.20 Uhr vergeblich versucht worden, doch noch eine Genehmigung für den Abflug zu erwirken. Erst danach verließ das Flugzeug das Rollfeld. Anschließend sei entschieden worden, die Nacht im Flugzeug zu verbringen, anstatt in ein Hotel zu übersiedeln.

Die Stimmung sei trotz der Umstände gut gewesen, geschlafen wurde offenbar kaum. Um 6.52 Uhr flog die Mannschaft schließlich nicht wie ursprünglich gedacht direkt nach Katar, sondern zunächst nach München. Grund dafür war ein Schichtwechsel der Crew.

Hoeneß und Rummenigge poltern nach chaotischer Reise zur Klub-WM

Sowohl der Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge als auch Ehrenpräsident Uli Hoeneß wetterten gegen die Umstände der Chaos-Nacht am Berliner Flughafen. "Wir hatten den Eindruck, in Brandenburg ist irgendeiner, der den FC Bayern nicht mag und uns Hürden in den Weg stellen möchte", sagte Rummenigge der Bild.

Hoeneß wetterte im BR: "Das ist ein Skandal ohne Ende, bei so einer wichtigen Geschichte die Mannschaft wegen ein paar Minuten nicht starten zu lassen. Mir fehlen total die Worte, das ist eine Unverschämtheit. Das ist ja kein Freundschaftsspiel, der FC Bayern vertritt den deutschen Fußball im Weltpokal."

FC Bayern München bei der Klub-WM in Katar

Mittlerweile ist die Mannschaft in Katar gelandet, wo es im Halbfinale am Montag um 19 Uhr gegen Al Ahly aus Ägypten geht. Ein mögliches Finale gegen den Sieger der Partie Palmeiras Sao Paulo(Brasilien) gegen UANL Tigres (Mexiko) würde am Donnerstag zur gleichen Uhrzeit starten.

FC Bayern: Die kommenden Spiele