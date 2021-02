FC Bayern, News und Gerüchte - Rummenigge: Musiala-Verlängerung könnte DFB zugutekommen

Für Karl-Heinz Rummenigge könnte eine Vertragsverlängerung von Jamal Musiala dem DFB zugutekommen. Außerdem schließt der Bayern-Boss einen möglichen Wechsel von Hansi Flick zum DFB aus. Der FCB reist mit Verspätung zur Klub-WM nach Katar. Alle News und Gerüchte rund um den FC Bayern findet Ihr hier.

Rummenigge: Musiala-Verlängerung könnte DFB zugutekommen

Noch hat sich Bayern-Spieler Jamal Musiala nicht für eine Nationalmannschaft entschieden. Der in Stuttgart geborene Engländer kann für die Auswahl der Three Lions oder das DFB-Team auflaufen. Für Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge könnte eine Vertragsverlängerung beim deutschen Rekordmeister dem DFB-Team zugutekommen.

"Unsere Priorität liegt jetzt erst einmal darin, unseren Vertrag mit Jamal langfristig zu verlängern", skizzierte Rummenigge im Sport1-Interview den Plan des Rekordmeisters mit dem 17-Jährigen. "Aus dieser Vertragsverlängerung würde sich möglicherweise auch ein Vorteil für die deutsche Nationalmannschaft ergeben." Bleibt Musiala langfristig beim Rekordmeister, fiele ihm die Eingewöhnung in der DFB-Elf aufgrund der zahlreichen Vereinskollegen in der Nationalmannschaft wohl leichter.

Zudem sollen sich nach Sport1-Informationen Bundestrainer Joachim Löw und Nationalmannschafts-Direktor Oliver Bierhoff nun höchstpersönlich einschalten, um Musiala von einem Engagement im DFB-Dress zu überzeugen. Demnach wollen beide Parteien im Februar Gespräche führen.

FCB: Rummenigge schließt DFB-Wechsel von Flick aus

Rummenigge stellte außerdem klar, dass ein möglicher Wechsel von Bayern-Trainer Hansi Flick zum DFB nicht zur Debatte stehe. Flick werde "hundertprozentig" Coach bei den Münchnern bleiben.

"Ich habe immer gesagt, dass der Trainer der wichtigste Angestellte ist und wir eine Vertrags-Vereinbarung haben, die bekannt ist. Von daher ist das überhaupt kein Thema. Wir werden nicht die Probleme des DFB lösen. Und wenn ich ehrlich bin: Wäre ich Trainer und sollte vom Arbeitgeber FC Bayern zum Arbeitgeber DFB wechseln, würde mir das lediglich ein Schmunzeln entlocken", so Rummenigge.

Sollten die Bayern den anstehenden Weltpokal gewinnen, hätte Flick innerhalb kürzester Zeit alle Titel geholt, die es zu holen gibt. Rummenigge kann sich trotzdem nicht vorstellen, dass sich Flick in diesem Fall vom FCB verabschieden und einer neuen Aufgabe widmen könnte.

"Es gibt von Hansi Flick den berühmten Satz: Erfolg ist nur gemietet. Damit ist alles gesagt", meinte Rummenigge dazu: "Ich erlebe Hansi als einen extrem ehrgeizigen Trainer und Menschen. Was hätten Uli Hoeneß oder Franz Beckenbauer sagen sollen, die gefühlt 100 Titel gewonnen haben? Sie haben immer weitergemacht und wurden fast noch ehrgeiziger."

Flick habe das FC-Bayern-Gen als Trainer extrem verinnerlicht, erklärte Rummenigge: "Sich immer wieder neue Ziele zu setzen, ist wichtig. Auch, wenn man schon alles gewonnen hat. Dann muss man die Erfolge eben bestätigen. Hansi hat beim FC Bayern eine sehr erfolgreiche Zeit eingeläutet und wird in diesem Stil weitermachen."

Fehlende Starterlaubnis: Bayern reist mit Verspätung zur Klub-WM

Die Reise zur Klub-WM in Katar ist für den FC Bayern nochmals deutlich strapaziöser geworden. Wie der Klub via Twitter mitteilte, hob die Mannschaft wegen einer verweigerten Starterlaubnis erst am frühen Samstagmorgen mit mehr als siebenstündiger Verspätung von Berlin nach Doha ab. Ursprünglich war die Abreise am Freitagabend unmittelbar nach dem Ligaspiel bei Hertha BSC (1:0) geplant gewesen.

"Wir fühlen uns von den zuständigen Stellen bei der brandenburgischen Politik total verarscht. Die Verantwortlichen wissen gar nicht, was sie unserer Mannschaft damit angetan haben", tobte Karl-Heinz Rummenigge gegenüber der Bild.

Die Spieler hatten am späten Abend bereits in der Maschine Platz genommen. Entsprechende Fotos veröffentlichten die Bayern in den sozialen Medien. In Berlin herrschten am Freitagabend starker Schneefall und Glätte.

Das Team von Trainer Hansi Flick trifft bei der Klub-WM im Halbfinale am Montag auf den afrikanischen Champions-League-Sieger Al Ahly SC aus Ägypten.

FC Bayern: Syndesmoseband-Anriss bei Nübel

Der FC Bayern muss wohl längere Zeit auf seinen Ersatzkeeper Alexander Nübel verzichten. Beim 24-Jährigen ist nach Informationen von SPOX und Goal das Syndesmoseband angerissen.

Wie lange Nübel dem deutschen Rekordmeister damit fehlen wird, ist noch nicht klar. Unmittelbar nach der Verletzung hatte Trainer Hansi Flick von einer Ausfallzeit von "drei bis vier Wochen" gesprochen. Wie die Bild berichtet, könnten es aber bis zu sechs Wochen werden.

Da der FCB die anstehende Klub-WM in Katar mit drei Torhütern absolvieren will, kommen neben Neuer somit auch Ron-Thorben Hoffmann und Lukas Schneller, eigentlich nur Reserve in der U23, mit.

Bundesliga: Bayern gewinnt in Berlin

Der FC Bayern München hat seinen Vorsprung an der Tabellenspitze der Bundesliga am 20. Spieltag zumindest vorübergehend auf zehn Punkte ausgebaut. Bei Hertha BSC mühte sich die Mannschaft von Trainer Hansi Flick zu einem 1:0 (1:0).

Das entscheidende Tor erzielte bei schwierigen Bedingungen und zeitweise starkem Schneefall Kingsley Coman (21.), zehn Minuten zuvor hatte Robert Lewandowski einen Foulelfmeter verschossen.

