FC Bayern, News und Gerüchte: So läuft Oliver Kahns Machtübernahme von Karl-Heinz Rummenigge

Oliver Kahn wird Karl-Heinz Rummenigge bei Bayern München als Vorstandsvorsitzender ablösen. Wie das vonstatten geht, berichtet die Sport Bild. Das 4:1 gegen Lazio Rom am Dienstagabend sorgt für Begeisterung, Jamal Musiala und Joshua Kimmich stellen neue Bestmarken auf. Papiss Demba Cisse erklärt, dass er einen Wechsel nach München abgelehnt hat und auch die Presse lobt den Champions-League-Auftritt. Hier gibt es alle News und Gerüchte zum FCB.

Hier findet Ihr Wissenswertes zum FC Bayern vom Vortag.

FC Bayern, News: So übernimmt Oliver Kahn für Karl-Heinz Rummenigge

Ende 2021 läuft der Vertrag von Bayerns Vorstands-Boss Karl-Heinz Rummenigge (65) aus. Als Nachfolger ist bereits Torwartlegende Oliver Kahn (51) installiert. Der wird Stück für Stück in die Rolle hineinwachsen. "Ich werde Oliver Kahn ab der Saison 2021/22, also ab dem Sommer, Verantwortungsbereiche übergeben", sagte Rummenigge in der Sport Bild.

Kahn freut sich auf die neue Aufgabe: "Der Übergang läuft, ich bin in alle Themen und Prozesse eingebunden. Die Zeit des ,Heranführens' ist vorbei." Seine Erfahrung als Unternehmer helfe ihm bei der Rolle als Bayern-Boss, er habe "eine klare Vorstellung, wie man den Verein in die Zukunft führt."

Die Sport Bild berichtet zudem, dass Kahn in Transfers (Dayot Upamecano) und Vertragsverlängerungen (Manuel Neuer, Thomas Müller) bereits involviert war. Bei den angedachten Gesprächen mit Leon Goretzka solle er "eine noch stärkere Rolle spielen". Auch bei Treffen mit FIFA-Vertretern und Juve-Boss Andrea Agnelli war Kahn schon an der Seite von Rummenigge.

Und nach Rummenigges Abschied? "Ich werde dem FC Bayern auch nach dem 31.12.2021 immer verbunden bleiben, werde den Verantwortlichen aber keine großen Ratschläge von außen erteilen, wenn ich nicht gefragt werde", betont der frühere Weltklassestürmer.

Die jüngsten Torschützen in der Champions League © getty 1/22 Jama Musiala hat mit seinem Treffer zum 2:0 des FC Bayern gegen Lazio Rom den Weg für das Viertelfinale geebnet. Gleichzeitig avancierte er zum jüngsten FCB-Torschützen in der Königsklasse. Wo reiht sich der 17-Jährige im All Time Ranking ein? © getty 2/22 Platz 20: Per Ciljan Skjelbred für Rosenborg BK am 13.09..2005 gegen Olympiakos Piräus (Alter: 18 Jahre, 2 Monate, 28 Tage). © getty 3/22 Platz 20: Patrick Kluivert für Ajax Amsterdam am 28.09.1994 gegen AEK Athen (18 Jahre, 2 Monate, 28 Tage). © getty 4/22 Platz 19: Mario Balotelli für Inter Mailand am 04.11.2008 gegen Anorthosis Famagusta (18 Jahre, 2 Monate, 23 Tage). © getty 5/22 Platz 18: Nigel de Jong für Ajax Amsterdam am 18.02.2003 gegen den FC Arsenal (18 Jahre, 2 Monate, 19 Tage). © getty 6/22 Platz 17: Roque Santa Cruz für den FC Bayern München am 26.10.1999 gegen PSV Eindhoven (18 Jahre, 2 Monate, 10 Tage). © getty 7/22 Platz 16: Andrij Shevchenko für Dynamo Kiew am 7.12.1994 gegen den FC Bayern München (18 Jahre, 2 Monate, 8 Tage). © getty 8/22 Platz 15: Kylian Mbappe für die AS Monaco am 21.02.2017 gegen Manchester City (18 Jahre, 2 Monate, 1 Tag). © getty 9/22 Platz 14: Samuel Kuffour für den FC Bayern München am 2.11.1994 gegen Spartak Moskau (18 Jahre, 1 Monat, 30 Tage). © getty 10/22 Platz 13: Marian Ognyanov für Levski Sofia am 27.09.2019 gegen den FC Chelsea (18 Jahre, 1 Monat, 28 Tage). © getty 11/22 Platz 12: Alex Oxlade-Chamberlain für den FC Arsenal am 28.09.2011 gegen Olympiakos (18 Jahre, 1 Monat, 13 Tage). © getty 12/22 Platz 11: Jamal Musiala für den FC Bayern München am 23.02.2021 gegen Lazio Rom (17 Jahre, 11 Monate und 27 Tage). © getty 13/22 Platz 10: Karim Benzema für Olympique Lyon am 6.12.2005 gegen Rosenborg Trondheim (17 Jahre, 11 Monate, 17 Tage). © getty 14/22 Platz 9: Pedri für den FC Barcelona am 20.10.2020 gegen Ferencavros Budapest (17 Jahre, 10 Monate, 25 Tage). © getty 15/22 Platz 8: Aaron Ramsey für den FC Arsenal am 21.10.2008 gegen Fenerbahce (17 Jahre, 9 Monate, 25 Tage). © getty 16/22 Platz 7: Breel Embolo für den FC Basel am 04.11.2014 gegen Ludogorets Rasgrad (17 Jahre, 8 Monate, 21 Tage). © imago images 17/22 Platz 6: Martin Klein für Sparta Prag am 27.2.2002 gegen Panathinaikos Athen (17 Jahre, 7 Monate, 25 Tage). © getty 18/22 Platz 5: Bojan Krkic für den FC Barcelona am 1.4.2008 gegen Schalke 04 (17 Jahre, 7 Monate, 4 Tage). © getty 19/22 Platz 4: Cesc Fabregas für den FC Arsenal am 7.12.2004 gegen Rosenborg Trondheim (17 Jahre, 7 Monate, 3 Tage). © getty 20/22 Platz 3: Mateo Kovacic für Dinamo Zagreb am 7.12.2011 gegen Olympique Lyon (17 Jahre, 7 Monate, 1 Tag). © getty 21/22 Platz 2: Peter Oforiquaye für Olympiakos am 1.10.1997 gegen Rosenborg Trondheim (17 Jahre, 6 Monate, 10 Tage). © getty 22/22 Platz 1: Ansu Fati für den Barcelona am 10.12.2019 gegen Inter (17 Jahre, 1 Monat, 10 Tage).

FC Bayern gegen Lazio: Eine Diva, die die große Bühne braucht

Nach zuletzt holprigen Leistungen zeigt der FC Bayern im Achtelfinal-Hinspiel beim 4:1 in Rom sein Champions-League-Gesicht (die Highlights im Video). Es scheint, als brauche das Team von Hansi Flick die große Bühne. Hier geht es zu unserem Nachbericht.

FC Bayern, News: Pressestimmen zum Sieg über Lazio

Nach dem klaren 4:1-Erfolg im Achtelfinalhinspiel bei Lazio Rom feiert die internationale Fußball-Presse den CL-Titelverteidiger. "Bayerischer Wirbelsturm auf Lazios Abwehr", schrieb der Corriere della Sera, "das Rückspiel am 17. März wird eine Formalität sein und es ist eine Schande, denn Lazio hat einen würdigeren Ausstieg aus der Champions League verdient." Lazio sei "im Olimpico gedemütigt" worden, erklärte La Stampa, und die Gazzetta dello Sport bilanzierte: "Die Bayern sind beängstigend."

Auch in Frankreich und Spanien hatten die Bayern Eindruck hinterlassen. "Bayern München braucht nicht viel, um die Dampfwalze zu aktivieren, und Lazio hat es schnell auf die harte Tour gelernt", schrieb France Football. Und die Marca? "Die Bayern schlugen Lazio (4:1) mit der Genügsamkeit, mit der Usain Bolt Rekorde zerschmetterte, ohne sich darum zu kümmern."

© getty Joshua Kimmich hat einen Wendepunkt für den 6. Titel genannt.

FC Bayern: Papiss Demba Cisse hat Wechsel nach München abgelehnt

Ex-Freiburger Pipiss Demba Cisse hat in einem Interview mit dem senegalesischen Fernsehen verraten, dass er zu SC-Zeiten ein Angebot des FC Bayern abgelehnt hat.

"Ich hatte ein Angebot von ihnen, die Gespräche waren sehr gut. Aber kurz vor Abschluss des Transfers sagten sie mir, dass der Wechsel nur klappen würde, wenn ich dafür am Afrika-Cup mit Senegal nicht teilnehmen würde. Ich habe mich für den Senegal entschieden und Bayern München abgelehnt", schilderte Cisse die damaligen Gespräche mit den Münchenern.

Stattdessen ging er im Januar 2012 zu Newcastle United und spielte vier erfolgreiche Jahre in der Premier League, ehe er 2016 nach China und 2018 weiter in die Türkei wechselte. Heute ist er für Fenerbahce aktiv.

© imago images / Heuberger Saison 2010/11, Papiss Demba Cisse (SC Freiburg): 22 Tore - nur Bayern-Stürmer Mario Gomez war mit 28 Treffern besser.

FC Bayern, News: Rekorde von Kimmich und Musiala

Jamal Musiala und Joshua Kimmich konnten sich beim Sieg über Lazio über neue Rekorde freuen: Musiala ist mit 17 Jahren und 363 Tagen erst der zweite minderjährige FCB-Spieler, der in einem CL-K.o.-Runden-Spiel startete. Vor ihm war dies nur Alaba 2010 im Achtelfinale gegen Florenz (17 Jahre, 258 Tage) gelungen. Außerdem avancierte er durch sein Tor zu Bayerns jüngstem CL-Torschütze und löste Samuel Kuffour ab (18 Jahre, 60 Tage), der auch den Rekord für den jüngsten CL-Torschützen eines deutschen Vereins hielt.

Kimmich feierte in seinem 50. Einsatz in der Königsklasse den 38. Sieg - auch das ist eine neue Bestmarke. Die hatten sich zuvor Thomas Müller und Real Madrids Casemiro (je 36 Siege) geteilt.

FC Bayern: Die kommenden Spiele