Champions League - FC Bayern düpiert Lazio Rom: Eine Diva, die die große Bühne braucht

Nach zuletzt holprigen Leistungen zeigt der FC Bayern im Achtelfinal-Hinspiel beim 4:1 in Rom sein Champions-League-Gesicht (die Highlights im Video). Es scheint, als brauche das Team von Hansi Flick die große Bühne.

Es muss eine Wohltat für Ohren und Seele der Bayern-Spieler gewesen sein, als sie endlich wieder aus den Boxen schallte, die legendäre Champions-League-Hymne.

Die musikgewordene Bestätigung, es als Fußballer geschafft zu haben, ebenjene Komposition, die bei Aficionados des runden Kunstleders rund um den Globus für Gänsehaut sorgt. Tony Brittens Schaffenswerk macht unmissverständlich klar: Das ist sie, die große Bühne.

Und genau diese Bühne scheinen die Münchner zu brauchen, um zu Höchstleistungen aufzulaufen.

Ganz so, als habe die Hymne einen unsichtbaren Knopf betätigt, als sei das schlichte Hören von Worten wie "Meister", "grandes equipes" und "Champions" Anlass genug, sich auf seine Stärken zu besinnen, fegten die Gäste besonders im ersten Durchgang über Lazio Rom hinweg, ließen die stolzen Adler wie flügellahme Zeisige erscheinen.

Gegen Bielefeld und Frankfurt: Bayern werden zu spät wach

Eine Entwicklung, mit der unter Berücksichtigung der vergangenen Bayern-Auftritte nicht unbedingt zu rechnen war. Seit dem letzten Champions-League-Spiel waren etliche Wochen und Spiele ins Land gegangen, die Mannschaft von Hansi Flick hatte ihren sechsten Titel binnen eines Jahres in Katar eingetütet, aber eben auch beispielsweise auf dem matschigen Rasen Kiels die Chance verspielt, genau dieses Kunststück im neuen Jahr zu wiederholen.

Zuletzt trotzte Abstiegskandidat Bielefeld dem Klassenprimus einen Punkt ab, eine spielfreudige Eintracht aus Frankfurt behielt am vergangenen Wochenende gleich alle drei Zähler am Main. In beiden Fällen sorgten die jeweils ersten 45 Minuten für Kopfzerbrechen bei Flick, dessen Kader wegen einiger Corona-Erkrankungen und Verletzungen mehr und mehr zusammengeschrumpft war.

Müde wirkten diejenigen, die ihm geblieben waren, hellwach dagegen besagte Kontrahenten.

Flicks Handschrift, die die Bayern seit seinem Amtsantritt zu einer Übermacht avancieren ließ und bis zum Gewinn des Henkelpotts in Lissabon führte, schien mitunter dechiffriert. Nicht von den Schwergewichten des Weltfußballs, sondern von Kiel und Bielefeld. Auch weil Leichtigkeit und Konsequenz abhandengekommen waren.

FC Bayern zeigt zur Champions League sein Titel-Gesicht

Umso bemerkenswerter, dass die Attribute, die aus den darniederliegenden Kovac-Bayern die Sextuple-Bayern geformt hatten, in Rom, pünktlich zur Champions League, plötzlich wieder zutage traten: Frühes, beharrliches Pressing, hohe Ballgewinne, daraus resultierende Chancen und Mittelfeld-Hoheit.

"Wir haben es geschafft, diesen Matchday-Modus, den wir im vergangenen Jahr häufig thematisiert haben, auf den Platz zu bringen", sagte Leon Goretzka im Anschluss bei Sky. Er ergänzte: " Wir waren von Anfang an aggressiv, hatten in der Anfangsphase sehr guten Zugriff und haben die Bälle sehr hoch gewonnen. Das hat uns in der vergangenen Saison stark gemacht und wir haben uns vor dem Spiel vorgenommen, dass wir dahin zurück müssen."

FC Bayern München: Noten und Einzelkritiken der FCB-Spieler gegen Lazio Rom © getty 1/16 Der FC Bayern München steht mit einem Bein im Viertelfinale der Champions League! Der Titelverteidiger gewann im Achtelfinal-Hinspiel bei Lazio Rom mit 4:1. Die Noten und Einzelkritiken der FCB-Spieler. © getty 2/16 MANUEL NEUER: Musste ein ums andere Mal eingreifen, flog sehenswert, um Correas Schlenzer zu entschärfen (53.), nachdem der Argentinier ihn kurz zuvor überwunden hatte (49.). Note: 3. © getty 3/16 NIKLAS SÜLE: Der gestrige Pflegetag wirkte offenbar. Süle präsentierte sich deutlich stärker als in Frankfurt, gewann 67 Prozent seiner Zweikämpfe und mischte auch in der Offensive mitunter munter mit. Note: 2,5. © getty 4/16 JEROME BOATENG: Hielt den Laden hinten weitestgehend zusammen, hatte aber Glück, dass beim Stand von 1:0 nicht auf Elfer für Lazio entschieden wurde (18.). Sah beim Zustandekommen des 4:1 nicht sonderlich glücklich aus. Note: 3. © getty 5/16 DAVID ALABA: Auch Alaba machte einen konzentrierten Eindruck, verbuchte die meisten klärenden Aktionen aufseiten der Bayern (4). Auch er ließ sich von Correa beim 4:1 etwas übertölpeln. Note: 3. © getty 6/16 ALPHSONSO DAVIES: Ein Spiel mit Seltenheitswert: Davies bekam es mit einem Kontrahenten zutun, der über ähnliche Roadrunner-Qualitäten verfügte wie er. Lazzari lief ihm manchmal weg, machte aber nichts draus. Note: 3. © getty 7/16 JOSHUA KIMMICH: Stark im Pressing, verbuchte Kimmich die meisten Balleroberungen aller Bayern-Spieler (6). Eine insgesamt sehr nüchterne, ordentliche Vorstellung des Nationalspielers. Note: 3. © getty 8/16 LEON GORETZKA: Tat dem Mittelfeld der Bayern mit seiner Präsenz und Wucht gut. War überall zu finden und fing die meisten gegnerischen Pässe ab (5). Hatte nach rund einer Stunde Feierabend. Note: 3. © getty 9/16 LEROY SANE: Präsentierte sich in bestechender Form und spielte die Römer Hintermannschaft mitunter schwindelig. Staubte zum 3:0 ab und bereitete das 4:0 in herausragender Manier vor. Einer seiner besten Auftritte im Bayern-Dress. Note: 2. © getty 10/16 JAMAL MUSIALA: Rückte in die Startelf und nutzte seine Chance. Avancierte mit seinem Treffer zum jüngsten Champions-League-Torschützen einer deutschen Mannschaft und wusste mit Spielfreude zu gefallen. Note: 2. © getty 11/16 KINGSLEY COMAN: Ist derzeit nur schwer zu stoppen. Suchte viele Eins-gegen-Eins-Situationen, die meisten löste er sehenswert zu seinen Gunsten auf. Bereitete das 3:0 vor, indem er zunächst allen davoneilte und dann Patric eindrehte. Note: 2,5. © getty 12/16 ROBERT LEWANDOWSKI: War wach, als Musacchio schlief und schlug Kapital aus dessen Rückpass. Ist mit 72 Toren nun alleiniger Drittplatzierter in der All-Time-CL-Torjägerliste. Note: 2,5. © getty 13/16 JAVI MARTINEZ: Fiel nicht groß auf, musste er allerdings auch nicht. Als er kam, war die Partie längst entschieden. Note: 3,5. © getty 14/16 LUCAS HERNANDEZ: Ersetzte Coman in der Schlussviertelstunde und hatte keine Probleme. Ohne Bewertung. © getty 15/16 ERIC MAXIM CHOUPO-MOTING: Kam immerhin auf drei Ballaktionen. Ohne Bewertung. © getty 16/16 BOUNA SARR: Durfte auch noch ein paar Sekunden mitmischen. Ohne Bewertung.

Dass die Vorsätze fruchteten, war eng mit Goretzkas Rückkehr nach überstandener Corona-Erkrankung verknüpft. Drei Wochen hatte der Nationalspieler zuvor pausieren müssen, das Fehlen seiner Präsenz und Wucht fiel merklich ins Gewicht.

Trotz des personellen Aderlasses und der jüngst nicht unbedingt zufriedenstellenden Leistung Niklas Süles auf der Rechtsverteidigerposition, verzichtete Flick darauf, Joshua Kimmich nach hinten zu beordern, sondern schenkte Süle erneut das Vertrauen.

Es zahlte sich aus. Nicht bloß, weil Süle ein starkes Spiel bot, sich immer wieder ins Offensivspiel einbrachte und mit dem einen oder anderen überraschenden Kabinettstückchen aufwartete, sondern, weil Kimmich und Goretzka dem Zentrum Stabilität verliehen. Die beiden verbuchten gemeinsam die meisten abgefangenen Pässe (jeweils fünf) aller Spieler und stopften Löcher, bevor der Gegner sich etwaige Freiräume zunutze hätte machen können.

Leroy Sane: "Wir wollten ein Zeichen setzen"

Eine Grundlage, die den Offensivkräften ermöglichte, häufig schon in des Gegners Hälfte aussichtsreiche Balleroberungen zu provozieren. "Wir waren von der ersten Minute an da und wollten ein Zeichen setzen. Wir wollten auswärts aggressiv nach vorne spielen", erklärte Leroy Sane im Gespräch mit Sky.

In dem Wissen, dass er und seine Kollegen in der jüngeren Vergangenheit häufig nicht von der ersten Minute an da waren. Das aggressive Auftreten wurde gleich belohnt, als Kimmich den am Dienstagabend gänzlich überforderten Mateo Musacchio in Verlegenheit brachte und dieser einen verhängnisvollen Rückpass in Robert Lewandowskis Füße spielte.

Champions League: Die ewige Torjägerliste inklusive Europapokal der Landesmeister © getty 1/21 Robert Lewandowski ist durch sein Tor zum 1:0 gegen Lazio Rom in der ewigen Champions-League-Torjägerliste geklettert. Wir zeigen die Top 20. © imago 2/21 20. Platz: Gerd Müller. 34 Tore in 35 Spielen für Bayern München. © getty 3/21 19. Platz: Edinson Cavani. 35 Tore in 65 Spielen für Paris St.-Germain, SSC Neapel und Manchester United. © getty 4/21 Platz 18: Ferenc Puskas. 36 Tore in 41 Spielen für Real Madrid und Honved Budapest. © imago images / panoramic 5/21 16. Platz: Neymar. 41 Tore in 65 Spielen für Paris St.-Germain und den FC Barcelona. © getty 6/21 16. Platz: Sergio Agüero. 41 Tore in 73 Spielen für Manchester City und Atletico Madrid. © getty 7/21 14. Platz: Alessandro Del Piero. 42 Tore in 90 Spielen für Juventus Turin . © getty 8/21 13. Platz: Didier Drogba. 44 Tore in 92 Spielen für Galatasaray, FC Chelsea und Olympique Marseille. © getty 9/21 11. Platz: Eusebio. 46 Tore in 65 Spielen für Benfica. © getty 10/21 11. Platz: Filippo Inzaghi. 46 Tore in 81 Spielen für AC Milan und Juventus Turin. © getty 11/21 11. Platz: Thomas Müller. 47 Tore in 120 Spielen für Bayern München. © getty 12/21 9. Platz: Andriy Shevchenko. 48 Tore in 100 Spielen für FC Chelsea, AC Milan und Dynamo Kiew. © getty 13/21 9. Platz: Zlatan Ibrahimovic. 48 Tore in 120 Spielen für Paris Saint-Germain, AC Milan, FC Barcelona, Inter Mailand, Juventus Turin und Ajax Amsterdam. © getty 14/21 8. Platz: Alfredo di Stefano. 49 Tore in 58 Spielen für Real Madrid. © getty 15/21 7. Platz: Thierry Henry. 50 Tore in 112 Spielen für FC Barcelona, FC Arsenal und AS Monaco. © getty 16/21 6. Platz: Ruud van Nistelrooy. 56 Tore in 73 Spielen für Real Madrid, Manchester United und PSV Eindhoven. © getty 17/21 5. Platz: Karim Benzema. 69 Tore in 125 Spielen für Real Madrid und Olympique Lyon. © getty 18/21 4. Platz: Raul. 71 Tore in 142 Spielen für Schalke 04 und Real Madrid. © getty 19/21 3. Platz: Robert Lewandowski. 72 Tore in 95 Spielen für den FC Bayern München und Borussia Dortmund. © getty 20/21 2. Platz: Lionel Messi. 119 Tore in 148 Spielen für den FC Barcelona. © getty 21/21 1. Platz: Cristiano Ronaldo. 134 Tore in 175 Spielen für Juventus Turin, Real Madrid und Manchester United.

"Das haben wir gut gemacht. Wir hatten hohe Ballgewinne und haben dann Torchancen rausgespielt und Tore gemacht. Von daher sind wir sehr zufrieden", zeigte sich auch Hansi Flick im Nachgang zufrieden und schob interessanterweise nach: "Champions League ist etwas Besonderes, gerade für unsere Spieler. Wir wollten von Anfang an hellwach sein und auf dem Platz stehen. Jeder einzelne war bereit und hat den Willen gehabt, etwas Besonderes zu leisten."

Die Königsklasse veranlasst die zuletzt mürrische Diva also dazu, auf der großen Bühne wieder ihr strahlendstes Lächeln zu zeigen. Die berüchtigte Hymne, die gemeinhin für fußballerischen Glamour steht, animiert die Bayern, den Glanz zu versprühen, mit dem sie speziell im Sommer zu begeistern wussten.

Allianz-Arena-Stadionsprecher Stephan Lehmann könnte sie am kommenden Samstag gegen Köln ja einfach mal abspielen - als Wohltat für Ohren und Seele, quasi als Wachmacher.