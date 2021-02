FC Bayern, News und Gerüchte: Jamal Musiala nimmt angeblich DFB-Einladung an

Im Werben um Bayern-Talent Jamal Musiala hat der DFB angeblich einen Durchbruch erreicht. Außerdem: RB Leipzig stichelte gegen den FCB. Hier gibt es alle News und Gerüchte rund um den FC Bayern.

FC Bayern, Gerücht: Jamal Musiala nimmt DFB-Einladung an

Jamal Musiala hat offenbar mit Blick auf seine Karriere in der A-Nationalmannschaft eine Entscheidung getroffen. Der gebürtige Stuttgarter, der auch einen englischen Pass besitzt, folgt laut einem Bericht der Daily Mail der Einladung von Bundestrainer Joachim Löw für die März-Länderspiele. Für den DFB wird es in der WM-Qualifikation gegen Island (25. März), Rumänien (28. März) und Nordmazedonien (31. März) gehen.

Löw hatte sich bereits lobend über den 17-Jährigen geäußert. "Er ist ein außergewöhnlich großes Talent, absolut", sagte der Bundestrainer der Bild am Sonntag nach dem 4:1-Sieg der Münchner gegen die TSG 1899 Hoffenheim: "Er hat eine besondere Wertschätzung in Deutschland und bei Bayern. Ich denke, er weiß so oder so, dass ich ihn nominieren will. Die Entscheidung liegt bei ihm."

Musiala spielte zuletzt für die englische Juniorennationalmannschaft, für den DFB lief er bis zur U16 auf. Nach Informationen von SPOX und Goal fand im Anschluss an die Bundesliga-Partie der Bayern gegen Hoffenheim ein Austausch zwischen Löw und Musiala statt. Musiala und dessen Umfeld fassten Löws Besuch in der bayrischen Landeshauptstadt sehr positiv auf.

FC Bayern, News: RB Leipzig ruft Zweikampf aus

RB Leipzig verkürzte mit einem 4:0 bei Hertha BSC den Rückstand auf die Bayern auf zwei Punkte. "Natürlich ist es schön, dass wir jetzt wieder enger dran sind. Es waren lange Zeit sieben Punkte. Da hat mich die Reaktion der Mannschaft sehr beeindruckt. Dass sie nicht aufgesteckt haben, nachdem wir nach dem Mainz-Spiel sieben Punkte Rückstand hatten", sagte RBL-Trainer Julian Nagelsmann nach dem vierten Bundesliga-Sieg seiner Truppe in Folge.

Die Roten Bullen nutzen dies für eine Spitze Richtung München. "Es war nicht zu erwarten, dass Bayern fünf Punkte abgibt. Jetzt haben sie es hergegeben und wir sind dran", sagte Marcel Sabitzer bei Sky. "Jetzt heißt es, da zu sein. Aber die nächsten Wochen werden auch für uns hart", meinte Sabitzer weiter: "Klar, wir spielen vorne mit, haben uns gegenüber Platz drei, vier und fünf abgesetzt. Es ist ein Zweikampf. Es hilft nichts, darüber zu reden. Wir müssen Woche für Woche dranbleiben. Wenn uns das nicht gelingt, lachen dich alle anderen wieder aus."

Zum direkten Duell der Bayern gegen Leipzig kommt es am 3. April.

FC Bayern: Die Situation an der Tabellenspitze

Platz Team Sp. Tore Diff Pkt. 1. Bayern München 22 62:31 31 49 2. RB Leipzig 22 40:18 22 47 3. Wolfsburg 22 35:19 16 42 4. Eintracht Frankfurt 22 45:30 15 42 5. Bayer Leverkusen 22 40:24 16 37 6. Borussia Dortmund 22 45:31 14 36 7. 1. FC Union Berlin 22 35:25 10 33 8. Borussia M'gladbach 22 38:33 5 33

FC Bayern: Miroslav Klose adelt Robert Lewandowski als "Maß aller Mittelstürmer"

FCB-Co-Trainer Miroslav Klose hat im kicker über das anstehende Duell von Robert Lewandowski mit Ciro Immobile von Lazio Rom gesprochen. "Lewandowski sehe ich täglich im Training, den kann ich umfassender beurteilen. Ihn halte ich für besser, er ist komplett und das Maß aller Mittelstürmer", erklärte er.

Aber auch Immobile wurde von Klose gelobt: "Immobile verdient sich seine Tore, weil er sich diese Szenen erarbeitet. Er ist viel gegen den Ball und mit Ball unterwegs, um anspielbar zu sein. Für seine Tore braucht Immobile wenige Chancen, was für seine Qualität spricht."

Der FC Bayern ist daher vor dem Champions-League-Spiel am Dienstag (21 Uhr im LIVETICKER) gewarnt: "Er hat ein ganzes Paket, ist beidfüßig und kopfballstark."

FC Bayern - Hamann: FCB hat "viel Geld verbrannt"

Dietmar Hamann hat im Bayrischen Fernsehen über die Situation der Bayern gesprochen. "Der Trainer versucht mit dreizehn, vierzehn Spielern durchzukommen, das kann nicht funktionieren", analysierte Hamann. Besonders Marc Roca und Douglas Costa, die im Sommer zu den Bayern kamen, spielen laut Hamann in den Planungen von Hansi Flick "keine Rolle".

Ein Problem in der Transferpolitik der Bayern sieht er im fehlenden Vetorecht des Trainers bei Transfers. "Das ist kein Zustand. Hier müssen sich Sportvorstand und Trainer annähern und Kompetenzen und Entscheidungsrechte aufteilen", forderte der heutige Sky-Experte. Der FC Bayern habe zwar sechs Titel geholt - aber auch "viel Geld verbrannt".

Hamann sieht einen spannenden Meisterschaftskampf. "Die Bayern haben ihren Willen verloren. Sie sind aktuell nicht in der Lage, 90 Minuten intensiven Fußball auf den Platz zu bringen", erklärte er.

