FC Bayern München, News und Gerüchte: Gladbachs Denis Zakaria spricht über FCB-Interesse

Gladbachs Mittelfeldspieler Denis Zakaria hat sich zu einem möglichen Wechsel zum FC Bayern geäußert. Die Einreise von sechs US-Gastspielern scheiterte offenbar bereits am heimischen Flughafen. Der FCB steht wohl vor der Verpflichtung eines Linksverteidigers. News und Gerüchte zu den Münchnern gibt es hier.

Hier findet Ihr weitere Neuigkeiten vom deutschen Rekordmeister.

FC Bayern: Gladbachs Zakaria spricht über FCB-Interesse

Gladbachs Mittelfeldspieler Denis Zakaria hat Verhandlungen über einen bevorstehenden Wechsel zum FC Bayern München dementiert: "Ich habe mit niemandem über einen Wechsel gesprochen. Ich bin zu 100 Prozent auf Gladbach fokussiert und habe noch anderthalb Jahre Vertrag", sagte er im Interview mit Sport1 vor dem direkten Duell am Freitagabend (ab 20.30 Uhr live auf DAZN und im Liveticker).

Zakaria habe keinen "klassischen Karriereplan", habe aber "schon als junger Spieler davon geträumt, mal für einen der größten Vereine der Welt zu spielen. Um das irgendwann zu erreichen, muss ich hier in Gladbach hart arbeiten. Für den Moment bin ich bei der Borussia sehr zufrieden". Auch der Beraterwechsel von Ex-Bundesliga-Profi Mathieu Beda zu Damir Smoljan von Lian Sports (die Agentur vertritt auch Leroy Sane und Jerome Boateng) habe daran nichts geändert.

Würde ein Verpassen der Champions-League-Qualifikation mit der Borussia einen Abschied besiegeln? "Ich stelle hier keine Bedingungen. Aber klar ist, dass ich sehr ambitioniert bin. Ich hoffe natürlich sehr, dass wir uns wieder dafür qualifizieren. Dafür werden wir alles geben", erklärte er. Eine Verlängerung seines Kontrakts bei den Fohlen wolle er zwar nicht ausschließen, stellte aber klar: "Wir haben uns noch nicht zu konkreten Gesprächen getroffen."

Im Dezember berichtete die Sport Bild, dass neben Teamkollege Florian Neuhaus auch Zakaria auf der Wunschliste der Münchner im Sommer 2021 stehe. Mindestens einen zentralen Mittelfeldspieler wolle Sportvorstand Hasan Salihamidzic unter Vertrag nehmen, um Javi Martinez zu ersetzen. Laut Sky habe es bereits mehrfach Kontakt von Bayern-Verantwortlichen zum Beraterteam Zakarias gegeben haben.

Neben dem FCB seien auch Topteams aus der Premier League an einer Verpflichtung Zakarias interessiert, der noch bis 2022 an die Borussia gebunden ist. Ein Abgang nach Ende der Saison gilt als wahrscheinlich, Gladbach erhofft sich eine Ablöse von mindestens 40 Millionen Euro.

Zakaria, der 2017 für zwölf Millionen Euro von den Young Boys Bern an den Niederrhein wechselte, fiel aufgrund einer Knieverletzung von März 2020 bis in den November aus, weshalb er in der laufenden Saison erst auf zehn Einsätze kommt. "Ich bin noch nicht ganz bei 100 Prozent. Ich merke auf dem Platz, dass ich noch nicht der alte Zak bin."

Zwar sei er "immer bereit" für die Startelf, betonte aber: "Ich werde alles geben, um meiner Mannschaft am Freitag zu helfen - und wenn es am Ende nur 10 oder 15 Minuten sein werden." Trainer Marco Rose sagte bezüglich eines Einsatzes des Schweizers gegen die Bayern: "Wir müssen ihn aufs Feld kriegen. Er könnte uns natürlich auch gegen Bayern mit der Art und Weise, wie er Fußball spielt, viel geben."

Bundesliga: Diese Vereine warten am längsten auf einen Sieg gegen Bayern © getty 1/36 Der FC Bayern hat im Jahr 2020 nur einmal verloren, entsprechend lange wartet die Konkurrenz bereits auf einen Erfolg gegen den Rekordmeister. Doch wer wartet eigentlich am längsten auf einen Sieg über den FCB in der Bundesliga? © getty 2/36 TSG Hoffenheim: Letzter Sieg gegen Bayern München in der Bundesliga am 27.9.2020 mit 4:1. Seitdem: kein Spiel. © getty 3/36 Beim ersten Wiedersehen nach dem von den Protesten gegen Hopp überschatteten 0:6 im Februar 2020 trafen Bicakcic und Dabbur, ehe Kimmich verkürzte. Kramaric gab den Bayern per Doppelschlag den Rest. © getty 4/36 Borussia Mönchengladbach: Letzter Sieg gegen Bayern München in der Bundesliga am 7.12.2019 mit 2:1. Seitdem: 1 Spiel – 1 Niederlage – 1:2 Tore. © getty 5/36 Im Borussia Park sorgte ausgerechnet der linke Außenverteidiger Bensebaini für den Fohlen-Sieg. Bayern führte durch Lewandowski, ehe der Algerier per Kopf und in der Nachspielzeit per Foulelfmeter traf. © getty 6/36 Eintracht Frankfurt: Letzter Sieg gegen Bayern München in der Bundesliga am 2.11.2019 mit 5:1. Seitdem: 2 Spiele – 2 Niederlagen – 2:10 Tore. © getty 7/36 Kostic, Sow, Abraham, Hinteregger und Paciencia schossen damals die Bayern ab und in Kovac den eigenen Ex-Coach vom Trainerstuhl. Lewandowski sorgte für das zwischenzeitliche 1:2 aus FCB-Sicht. © getty 8/36 Bayer Leverkusen: Letzter Sieg gegen Bayern München in der Bundesliga am 30.11.2019 mit 2:1. Seitdem: 2 Spiele – 2 Niederlange – 3:6 Tore. © getty 9/36 Bei Bayers Sieg in der Allianz Arena schnürte Bailey den Doppelpack, jeweils auf Vorarbeit des heutigen Monegassen Volland. Müller gelang das zwischenzeitliche 1:1. © getty 10/36 VfB Stuttgart: Letzter Sieg gegen Bayern München in der Bundesliga am 12.5.2018 mit 4:1. Seitdem: 3 Spiele – 3 Niederlagen – 2:10 Tore. © getty 11/36 Letzter Spieltag 17/18: Die Bayern waren bereits Meister und leisteten nicht die ultimative Gegenwehr. Der VfB zockte groß auf, Ginczek, Donis, Akolo und noch mal Ginczek machten die Tore. © getty 12/36 Borussia Dortmund: Letzter Sieg gegen Bayern München in der Bundesliga am 10.11.2018 mit 3:2. Seitdem: 4 Spiele – 4 Niederlagen – 2:13 Tore. © getty 13/36 Bei jenem 3:2 vor über 80.000 Zuschauern in Dortmund trafen Reus (2) und Alcacer für den BVB. Die Bayern waren durch Lewandowski zweimal in Führung gegangen. © getty 14/36 Hertha BSC: Letzter Sieg gegen Bayern München in der Bundesliga am 28.9.2018 mit 2:0. Seitdem: 4 Spiele – 1 Unentschieden – 3 Niederlagen – 5:11 Tore. © getty 15/36 Ibisevic und Duda legten damals schon in der ersten Halbzeit den Grundstein für den Hertha-Sieg, der nicht wirklich in Gefahr geriet. © getty 16/36 RB Leipzig: Letzter Sieg gegen Bayern München in der Bundesliga am 18.3.2018 mit 2:1. Seitdem: 5 Spiele – 4 Unentschieden – 1 Niederlage – 4:5 Tore. © getty 17/36 Keita und Werner beendeten damals eine Serie von 18 Spielen ohne Niederlage der Bayern, die auf zahlreiche Stars verzichten mussten. Lewandowski-Vertreter Wagner schoss den Rekordmeister damals in Führung. © getty 18/36 Arminia Bielefeld: Letzter Sieg gegen den FC Bayern München in der Bundesliga am 16.9.2006 mit 2:1. Seitdem: 6 Spiele – 6 Niederlagen – 2:12 Tore. © getty 19/36 Vor 26.000 auf der Alm schoss van Bommel die Bayern früh in Führung. Wichniarek besorgte den Ausgleich noch in Halbzeit eins. Der Däne Kamper überwand Kahn schließlich per Distanzknaller kurz vor Schluss. © getty 20/36 SC Freiburg: Letzter Sieg gegen Bayern München in der Bundesliga am 16.5.2015 mit 2:1. Seitdem: 8 Spiele – 2 Unentschieden – 6 Niederlagen – 6:23 Tore. © getty 21/36 Guardiolas Bayern waren schon Meister, für Streichs Freiburg ging es um alles. Mehmedi und Petersen drehten den Rückstand durch Schweinsteiger in einen Sieg. Eine Woche später stieg der SC ab. © getty 22/36 FSV Mainz 05: Letzter Sieg gegen Bayern München in der Bundesliga am 2.3.2016 mit 2:1. Seitdem: 9 Spiele – 1 Unentschieden – 8 Niederlagen – 8:33 Tore. © getty 23/36 Mainz gewann dank des eingewechselten Cordoba damals das Spitzenspiel als Tabellenfünfter beim Spitzenreiter. Samperio hatte die Schmidt-Truppe in Führung gebracht, Robben ausgeglichen, dann kam Cordoba für Malli. © getty 24/36 FC Augsburg: Letzter Sieg gegen den FC Bayern München in der Bundesliga am 9.5.2015 mit 1:0. Seitdem: 10 Spiele – 2 Unentschieden – 8 Niederlagen – 9:29 Tore. © getty 25/36 Bobadilla erzielte das goldene Tor für den FCA beim bereits als Meister feststehenden FCB, bei dem Guardiola kräftig rotierte. Verhaegh verschoss zudem noch einen Elfer. © getty 26/36 VfL Wolfsburg: Letzter Sieg gegen Bayern München in der Bundesliga am 30.1.2015 mit 4:1. Seitdem: 11 Spiele – 1 Unentschieden – 10 Niederlagen – 6:39 Tore. © getty 27/36 Vor der aktuellen Horrorserie brauchte es schon einen De Bruyne in Hochform, um die Bayern zu packen. Bei jenem umjubelten 4:1 erzielte der Belgier zwei Tore und legte Dost einen seiner beiden Treffer auf. Für Bayern traf Bernat. © getty 28/36 1.FC Köln: Letzter Sieg gegen Bayern München in der Bundesliga am 5.2.2011 mit 3:2. Seitdem: 13 Spiele – 1 Unentschieden – 12 Niederlagen – 6:36 Tore. © getty 29/36 2:0 führten die Bayern damals zur Pause durch Gomez und Altintop. Clemens und Novakovic (2) wendeten das Blatt für die Geißböcke, die damals den Relegationsplatz verließen und den Klassenerhalt schafften. © getty 30/36 FC Schalke 04: Letzter Sieg gegen Bayern München in der Bundesliga am 4.12.2010 mit 2:0. Seitdem: 20 Spiele – 3 Unentschieden – 17 Niederlagen – 8:60. © getty 31/36 Jurado und Höwedes schossen damals den Sieg für die Königsblauen raus. Drei Monate später traf man sich im Pokalhalbfinale wieder und erneut gewann Schalke (1:0), das dann auch den Pott holte. © getty 32/36 Werder Bremen: Letzter Sieg gegen Bayern München in der Bundesliga am 20.9.2008 mit 5:2. Seitdem: 24 Spiele – 4 Unentschieden – 20 Niederlagen – 15:74 Tore. © getty 33/36 Klinsmann war Bayern-Trainer und bei Werder spielten Özil, Pizarro, Wiese, Merte und Diego. Neben Özil und Pizarro trafen in München Naldo und Rosenberg (2). Für die Bayern schlug der Ex-Bremer Borowski doppelt zu. © getty 34/36 Union Berlin: Einen Sieg gegen den FC Bayern gab es bislang nicht. Union verlor seit dem Aufstieg 1:2 und 0:2 und ergatterte am 12.12.2020 beim 1:1 den ersten Punkt. Weil die Unioner also nicht viel hergeben, gibt’s einen Joker aus Liga 2 … © getty 35/36 Hamburger SV: Letzter Sieg gegen den FC Bayern München in der Bundesliga am 26.9.2009 mit 1:0. Seitdem: 17 Spiele – 3 Unentschieden – 14 Niederlagen – 6:63 Tore. © getty 36/36 Petric schoss nach Vorarbeit des Ex-Münchners Ze Roberto den letzten HSV-Sieg gegen die Bayern heraus. Es war der fünfte Sieg der Rothosen aus den letzten neun Partien gegen den FCB (1 Niederlage). Lang ist es her.

FC Bayern: Sechs Gastspieler dürfen offenbar nicht einreisen

Zu Beginn der Woche gab der FC Bayern auf der US-Version seiner Homepage bekannt, dass vom 6. bis 29. Januar sechs Spieler aus der Nachwuchsakademie des FC Dallas im Rahmen der Kooperation beider Vereine am Training der Münchner teilnehmen werden. Daraus wurde offenbar vorerst nichts.

Nach Informationen der tz konnten die Spieler nicht aus den USA ausreisen und mussten den Versuch vorerst abbrechen. Ein weiterer Anlauf ist in den kommenden Tagen geplant. "Dazu kann ich aktuell nichts sagen. Es ist noch nichts zu mir vorgedrungen", sagte Bayern-Coach Hansi Flick am Donnerstag bezüglich des geplanten Austausches.

Bei den Spielern handelt es sich um Edwin Cerrillo (20 Jahre), Justin Che (17), Ricardo Pepi (17), Thomas Roberts (19), Dante Sealy (17) und Brandon Servania (21). Für Servania wäre es der zweite, für Roberts sogar schon der dritte Aufenthalt in München.

Der Austausch der Vereine ist Bestandteil der so genannten "Elite Player Development Partnership". Aufgrund der strengen Coronamaßnahmen ist damit zu rechnen, dass die Spieler nicht am Training der Profis teilnehmen, sondern stattdessen am FC Bayern Campus mit den Nachwuchsteams trainieren sollen.

© getty

Gladbachs Hofmann vor Topspiel in München optimistisch

Gladbachs Jonas Hofmann geht optimistisch ins Topspiel gegen den FC Bayern: "Die Bayern sind momentan eine Macht und rufen das immer wieder ab. Aber wir haben in der Vergangenheit oft gezeigt, dass wir ihnen Paroli bieten können. Ein Flutlichtspiel am Freitagabend - wenn auch ohne Zuschauer - sollte uns einen Push geben, um sie wieder zu ärgern", sagte Hofmann im Interview mit der Rheinischen Post.

Um das Spiel erfolgreich zu gestalten brauche es laut Hofmann "einen Tag, an dem alles ineinandergreift, defensiv wie offensiv, die Einstellung muss von Beginn an passen", erklärte der Mittelfeldspieler: "Dass Bayern immer vier, fünf, vielleicht sogar sechs Tore schießen kann, ist bekannt."

© getty

FC Bayern offenbar vor Verpflichtung von Linksverteidiger Richards

Der FC Bayern steht offenbar vor einer Verpflichtung von Omar Richards. Laut The Athletic befindet sich der deutsche Rekordmeister in "fortgeschrittenen Gesprächen" mit dem 22-jährigen Linksverteidiger des englischen Zweitligisten FC Reading.

Richards' Vertrag läuft im kommenden Sommer aus, bisher liegt Richards offenbar kein neues Angebot von Reading vor. Der FC Bayern hoffe laut The-Athletic-Reporter David Ornstein auf einen ablösefreien Transfer nach Saisonende.

Weitere Infos gibt es hier.

FC Bayern: Die kommenden Spiele