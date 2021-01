FC Bayern München, News und Gerüchte: Sechs Testspieler aus Dallas beim FCB

Im Zuge der Kooperation mit dem FC Dallas werden in den kommenden Wochen sechs Testspieler beim FC Bayern mittrainieren. Vor dem Spiel gegen Borussia Mönchengladbach hat Lothar Matthäus den Fohlen die tiefere Bank attestiert und von den Münchner Offensivspielern ein verbessertes Abwehrverhalten eingefordert. News und Gerüchte zum FCB gibt es hier.

FC Bayern: Sechs Testspieler aus Dallas in München

Im Rahmen der Kooperation mit dem FC Dallas aus der MLS werden vom 6. bis 29. Januar sechs Spieler aus der Nachwuchsakademie des US-Klubs in München weilen. Dies gab der FC Bayern auf der US-Version seiner Homepage bekannt. Dieser Austausch sei Bestandteil der so genannten Elite Player Development Partnership.

Bei den Spielern handelt es sich um Edwin Cerrillo (20 Jahre), Justin Che (17), Ricardo Pepi (17), Thomas Roberts (19), Dante Sealy (17) und Brandon Servania (21). Für Letzteren ist es bereits das zweite Training beim FC Bayern nach zehn Tagen im Oktober 2018, Roberts weilt schon zum dritten Mal in München.

Wie die Testspieler in das Trainingsprogramm der Münchner integriert werden sollen, wurde nicht genannt. Aufgrund der derzeit geltenden strengen Coronamaßnahmen bei den Profis ist es unwahrscheinlich, dass die Spieler in die Einheiten der Bundesligastars integriert werden.

Die Partnerschaft zur Talentförderung mit dem FC Dallas besteht seit Februar 2018, mit Chris Richards gibt es sogar einen Spieler, der infolgedessen einen Vertrag beim FCB erhielt. Im Sommer 2018 schloss sich Verteidiger zunächst auf Leihbasis den Münchnern an, seitdem kommt der 20-Jährige auf sieben Einsätze in Bundesliga und Champions League und gehört regelmäßig zum Profikader.

Matthäus: "Bayern wird ja sowieso Meister"

Zum Auftakt des 15. Spieltags in der Bundesliga ist der FC Bayern am Freitag (live auf DAZN und im Liveticker) bei Borussia Mönchengladbach zu Gast. Rekordnationalspieler Lothar Matthäus, der in seiner erfolgreichen Spielerkarriere für beide Klubs auflief, hält es dieses Mal mit den Fohlen. Der Grund: "Bayern wird ja sowieso Meister, so wie es aussieht. Aber Gladbach braucht die Punkte dringender", sagte er der Bild.

Das Duell zwischen Gladbach und Bayern ist für Matthäus "DER Klassiker", "nicht etwa Dortmund gegen Bayern". Um gegen die Münchner Erfolg zu haben, brauche es die "Art Fußball, die Gladbach kann" - mit "den schnellen Embolo und Plea" und "intelligenten Spieler wie Stindl". Zum schwachen Abwehrverhalten des FCB (bereits 21 Gegentore) trage nicht nur die Abwehr bei. "Auch die Sanés, Gnabrys und Comans müssen lernen zu verteidigen!"

Einen Vorteil sieht Matthäus bei den Ersatzspielern der Gladbacher: "Der erste Teil der Bank ist gleichwertig besetzt, aber danach fehlt es bei Bayern an Qualität. Da sind andere Teams besser aufgestellt. Auch Gladbach."

Um dies zukünftig zu verbessern, sollten nach Meinung des Sky-Experten Denis Zakaria und Florian Neuhaus Kandidaten in München sein: "Neuhaus ist eines der größten Talente, mit beiden beiden Beinen auf dem Boden, kein Spinner, gar nix. Und auf der Sechs hat Bayern Luft nach oben. Ein Tolisso hat etwa noch nicht ganz den Anschluss gefunden."

Bundesliga: Diese Vereine warten am längsten auf einen Sieg gegen Bayern © getty 1/36 Der FC Bayern hat im Jahr 2020 nur einmal verloren, entsprechend lange wartet die Konkurrenz bereits auf einen Erfolg gegen den Rekordmeister. Doch wer wartet eigentlich am längsten auf einen Sieg über den FCB in der Bundesliga? © getty 2/36 TSG Hoffenheim: Letzter Sieg gegen Bayern München in der Bundesliga am 27.9.2020 mit 4:1. Seitdem: kein Spiel. © getty 3/36 Beim ersten Wiedersehen nach dem von den Protesten gegen Hopp überschatteten 0:6 im Februar 2020 trafen Bicakcic und Dabbur, ehe Kimmich verkürzte. Kramaric gab den Bayern per Doppelschlag den Rest. © getty 4/36 Borussia Mönchengladbach: Letzter Sieg gegen Bayern München in der Bundesliga am 7.12.2019 mit 2:1. Seitdem: 1 Spiel – 1 Niederlage – 1:2 Tore. © getty 5/36 Im Borussia Park sorgte ausgerechnet der linke Außenverteidiger Bensebaini für den Fohlen-Sieg. Bayern führte durch Lewandowski, ehe der Algerier per Kopf und in der Nachspielzeit per Foulelfmeter traf. © getty 6/36 Eintracht Frankfurt: Letzter Sieg gegen Bayern München in der Bundesliga am 2.11.2019 mit 5:1. Seitdem: 2 Spiele – 2 Niederlagen – 2:10 Tore. © getty 7/36 Kostic, Sow, Abraham, Hinteregger und Paciencia schossen damals die Bayern ab und in Kovac den eigenen Ex-Coach vom Trainerstuhl. Lewandowski sorgte für das zwischenzeitliche 1:2 aus FCB-Sicht. © getty 8/36 Bayer Leverkusen: Letzter Sieg gegen Bayern München in der Bundesliga am 30.11.2019 mit 2:1. Seitdem: 2 Spiele – 2 Niederlange – 3:6 Tore. © getty 9/36 Bei Bayers Sieg in der Allianz Arena schnürte Bailey den Doppelpack, jeweils auf Vorarbeit des heutigen Monegassen Volland. Müller gelang das zwischenzeitliche 1:1. © getty 10/36 VfB Stuttgart: Letzter Sieg gegen Bayern München in der Bundesliga am 12.5.2018 mit 4:1. Seitdem: 3 Spiele – 3 Niederlagen – 2:10 Tore. © getty 11/36 Letzter Spieltag 17/18: Die Bayern waren bereits Meister und leisteten nicht die ultimative Gegenwehr. Der VfB zockte groß auf, Ginczek, Donis, Akolo und noch mal Ginczek machten die Tore. © getty 12/36 Borussia Dortmund: Letzter Sieg gegen Bayern München in der Bundesliga am 10.11.2018 mit 3:2. Seitdem: 4 Spiele – 4 Niederlagen – 2:13 Tore. © getty 13/36 Bei jenem 3:2 vor über 80.000 Zuschauern in Dortmund trafen Reus (2) und Alcacer für den BVB. Die Bayern waren durch Lewandowski zweimal in Führung gegangen. © getty 14/36 Hertha BSC: Letzter Sieg gegen Bayern München in der Bundesliga am 28.9.2018 mit 2:0. Seitdem: 4 Spiele – 1 Unentschieden – 3 Niederlagen – 5:11 Tore. © getty 15/36 Ibisevic und Duda legten damals schon in der ersten Halbzeit den Grundstein für den Hertha-Sieg, der nicht wirklich in Gefahr geriet. © getty 16/36 RB Leipzig: Letzter Sieg gegen Bayern München in der Bundesliga am 18.3.2018 mit 2:1. Seitdem: 5 Spiele – 4 Unentschieden – 1 Niederlage – 4:5 Tore. © getty 17/36 Keita und Werner beendeten damals eine Serie von 18 Spielen ohne Niederlage der Bayern, die auf zahlreiche Stars verzichten mussten. Lewandowski-Vertreter Wagner schoss den Rekordmeister damals in Führung. © getty 18/36 Arminia Bielefeld: Letzter Sieg gegen den FC Bayern München in der Bundesliga am 16.9.2006 mit 2:1. Seitdem: 6 Spiele – 6 Niederlagen – 2:12 Tore. © getty 19/36 Vor 26.000 auf der Alm schoss van Bommel die Bayern früh in Führung. Wichniarek besorgte den Ausgleich noch in Halbzeit eins. Der Däne Kamper überwand Kahn schließlich per Distanzknaller kurz vor Schluss. © getty 20/36 SC Freiburg: Letzter Sieg gegen Bayern München in der Bundesliga am 16.5.2015 mit 2:1. Seitdem: 8 Spiele – 2 Unentschieden – 6 Niederlagen – 6:23 Tore. © getty 21/36 Guardiolas Bayern waren schon Meister, für Streichs Freiburg ging es um alles. Mehmedi und Petersen drehten den Rückstand durch Schweinsteiger in einen Sieg. Eine Woche später stieg der SC ab. © getty 22/36 FSV Mainz 05: Letzter Sieg gegen Bayern München in der Bundesliga am 2.3.2016 mit 2:1. Seitdem: 9 Spiele – 1 Unentschieden – 8 Niederlagen – 8:33 Tore. © getty 23/36 Mainz gewann dank des eingewechselten Cordoba damals das Spitzenspiel als Tabellenfünfter beim Spitzenreiter. Samperio hatte die Schmidt-Truppe in Führung gebracht, Robben ausgeglichen, dann kam Cordoba für Malli. © getty 24/36 FC Augsburg: Letzter Sieg gegen den FC Bayern München in der Bundesliga am 9.5.2015 mit 1:0. Seitdem: 10 Spiele – 2 Unentschieden – 8 Niederlagen – 9:29 Tore. © getty 25/36 Bobadilla erzielte das goldene Tor für den FCA beim bereits als Meister feststehenden FCB, bei dem Guardiola kräftig rotierte. Verhaegh verschoss zudem noch einen Elfer. © getty 26/36 VfL Wolfsburg: Letzter Sieg gegen Bayern München in der Bundesliga am 30.1.2015 mit 4:1. Seitdem: 11 Spiele – 1 Unentschieden – 10 Niederlagen – 6:39 Tore. © getty 27/36 Vor der aktuellen Horrorserie brauchte es schon einen De Bruyne in Hochform, um die Bayern zu packen. Bei jenem umjubelten 4:1 erzielte der Belgier zwei Tore und legte Dost einen seiner beiden Treffer auf. Für Bayern traf Bernat. © getty 28/36 1.FC Köln: Letzter Sieg gegen Bayern München in der Bundesliga am 5.2.2011 mit 3:2. Seitdem: 13 Spiele – 1 Unentschieden – 12 Niederlagen – 6:36 Tore. © getty 29/36 2:0 führten die Bayern damals zur Pause durch Gomez und Altintop. Clemens und Novakovic (2) wendeten das Blatt für die Geißböcke, die damals den Relegationsplatz verließen und den Klassenerhalt schafften. © getty 30/36 FC Schalke 04: Letzter Sieg gegen Bayern München in der Bundesliga am 4.12.2010 mit 2:0. Seitdem: 20 Spiele – 3 Unentschieden – 17 Niederlagen – 8:60. © getty 31/36 Jurado und Höwedes schossen damals den Sieg für die Königsblauen raus. Drei Monate später traf man sich im Pokalhalbfinale wieder und erneut gewann Schalke (1:0), das dann auch den Pott holte. © getty 32/36 Werder Bremen: Letzter Sieg gegen Bayern München in der Bundesliga am 20.9.2008 mit 5:2. Seitdem: 24 Spiele – 4 Unentschieden – 20 Niederlagen – 15:74 Tore. © getty 33/36 Klinsmann war Bayern-Trainer und bei Werder spielten Özil, Pizarro, Wiese, Merte und Diego. Neben Özil und Pizarro trafen in München Naldo und Rosenberg (2). Für die Bayern schlug der Ex-Bremer Borowski doppelt zu. © getty 34/36 Union Berlin: Einen Sieg gegen den FC Bayern gab es bislang nicht. Union verlor seit dem Aufstieg 1:2 und 0:2 und ergatterte am 12.12.2020 beim 1:1 den ersten Punkt. Weil die Unioner also nicht viel hergeben, gibt’s einen Joker aus Liga 2 … © getty 35/36 Hamburger SV: Letzter Sieg gegen den FC Bayern München in der Bundesliga am 26.9.2009 mit 1:0. Seitdem: 17 Spiele – 3 Unentschieden – 14 Niederlagen – 6:63 Tore. © getty 36/36 Petric schoss nach Vorarbeit des Ex-Münchners Ze Roberto den letzten HSV-Sieg gegen die Bayern heraus. Es war der fünfte Sieg der Rothosen aus den letzten neun Partien gegen den FCB (1 Niederlage). Lang ist es her.

FC Bayern: Pressekonferenz mit Flick vor dem Gladbach-Spiel

Einen Tag vor dem Gastspiel in Mönchengladbach stellt sich Bayern-Trainer Hansi Flick heute den Fragen der Pressevertreter. Der Medientalk findet als Video-Pressetalk statt und kann auf fcbayern.com kostenlos im Livestream verfolgt werden. Los geht es um 12.30 Uhr.

Dann wird Flick auch darüber sprechen, ob der zuletzt angeschlagene Serge Gnabry eine Option für die Partie am Freitag ist. Der Offensivspieler zog sich beim Sieg gegen Mainz eine Prellung oberhalb des Schienbeins zu. Nach Bild-Informationen fehlte er deshalb auch noch bei der Trainingseinheit am Mittwoch.

