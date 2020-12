FC Bayern München, News und Gerüchte: Fiete Arp kann sich HSV-Rückkehr vorstellen

Bayerns Stürmer Fiete Arp spricht über den Entschluss, in der 3. Liga zu spielen und eine mögliche Rückkehr zum HSV. Karl-Heinz Rummenigge lässt die Transferperiode des Rekordmeisters Revue passieren. Die News und Gerüchte zum FCB.

News und Gerüchte zum FC Bayern vom Vortag.

FC Bayern: Fiete Arp über Einsätze in der 3. Liga

Bayerns Stürmer Fiete Arp wird derzeit in der 3. Liga bei der zweiten Mannschaft eingesetzt. Eine bewusste Entscheidung von Spieler und Verein. Bislang erzielte er in zwölf Saisonspielen zwei Tore.

Weshalb er sich die 3. Liga antut, erklärte der 20-Jährige in einem Podcast von Sport1 wie folgt: "Junge Spieler denken oft, sie seien weiter als sie tatsächlich sind. Es ist ziemlich offensichtlich, dass dieser Weg mit der U23 mit Abstand der Beste für mich ist, weil ich mich A noch weiter an den Verein gewöhnen kann und B bleibe ich im Blickfeld, laufe immer noch hin und wieder den Spielern über den Weg, mit denen ich eines Tages zusammenarbeiten möchte."

2019 kam Arp vom HSV zum FC Bayern, wo er noch einen Vertrag bis 2024 besitzt. Eine Rückkehr nach Hamburg sei aber nicht gänzlich ausgeschlossen, sagt er: "Ich glaube, im Fußball sind schon wildere Sachen passiert, als dass jemand zu seinem Heimatverein irgendwann zurückkehrt. Aber momentan ist es noch ziemlich weit weg und auch gar nicht der richtige Zeitpunkt, sich darüber Gedanken zu machen. Für mich ist es ziemlich klar, dass ich früher oder später in Hamburg bin. Den Verein habe ich auf jeden Fall nicht vergessen."

Bei den Bayern-Profis kam Arp bislang erst einmal zum Einsatz: In der ersten Pokalrunde gegen den 1. FC Düren (3:0) spielte er 13 Minuten.

Bundesliga: So viel zahlten die 18 Vereine für ihre Kader © getty 1/19 Wie viel haben die Bundesliga-Klubs für ihre Kader an Ablösesummen gezahlt? Das Ranking mit Daten von Statista und CIES im Überblick. © getty 2/19 Platz 18: ARMINIA BIELEFELD - unter 10 Millionen Euro © getty 3/19 Platz 17: UNION BERLIN - 12 Millionen Euro © getty 4/19 Platz 16: WERDER BREMEN - 53 Millionen Euro © getty 5/19 Platz 15: SC FREIBURG - 55 Millionen Euro © getty 6/19 Platz 14: FC AUGSBURG - 61 Millionen Euro © getty 7/19 Platz 13: VFB STUTTGART - 64 Millionen Euro © getty 8/19 Platz 12: 1. FC KÖLN - 69 Millionen Euro © getty 9/19 Platz 11: 1. FSV MAINZ 05 - 74 Millionen Euro © getty 10/19 Platz 10: EINTRACHT FRANKFURT - 94 Millionen Euro © getty 11/19 Platz 9: TSG HOFFENHEIM - 119 Millionen Euro © getty 12/19 Platz 8: FC SCHALKE 04 - 139 Millionen Euro © getty 13/19 Platz 7: HERTHA BSC - 151 Millionen Euro © getty 14/19 Platz 6: BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH - 159 Millionen Euro © getty 15/19 Platz 5: VFL WOLFSBURG - 174 Millionen Euro © getty 16/19 Platz 4: RB LEIPZIG - 180 Millionen Euro © getty 17/19 Platz 3: BAYER LEVERKUSEN - 280 Millionen Euro © getty 18/19 Platz 2: BORUSSIA DORTMUND - 311 Millionen Euro © getty 19/19 Platz 1: FC BAYERN MÜNCHEN - 408 Millionen Euro

FCB-News: Rummenigge über Thiago-Wechsel

In einem Interview mit bundesliga.com hat Bayern Münchens Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge noch einmal die vergangene Transferperiode Revue passieren lassen. Seine Bilanz fällt dabei trotz des Abgangs von Thiago zum FC Liverpool positiv aus.

"Ohne Zweifel haben wir mit Thiago einen wichtigen Spieler verloren. Es war aber sein Wunsch, uns zu verlassen, und die Möglichkeit mussten wir ihm einfach lassen. Wir haben das aber sehr gut aufgefangen", sagte Rummenigge.

Vor allem die Transfers der beiden Flügelspieler Leroy Sane und Douglas Costa seien von enormer Bedeutung gewesen: "Das ist für unser Spiel ein ganz wichtiges Element." Rummenigge weiter: "Mit den Spielern, die wir dazu gewonnen haben, ist unser Kader absolut konkurrenzfähig. Genau das war unser Ziel."

FC Bayern: Rummenigge erinnert sich an Maradona

Im selben Interview gedachte Rummenigge auch dem kürzlich im Alter von 60 Jahren verstorbenen Diego Armando Maradona. Der Bayern-Boss stand einst als Spieler von Inter Mailand gegen Maradona auf dem Feld. "Es hat uns alle geschockt", sagte Rummenigge zum frühen Tod des Fußball-Legende.

Auch an die eigenen Duelle mit Maradona erinnerte er sich: "Ich habe ihn in drei Jahren Italien kennengelernt, als er für den SSC Neapel spielte und ich für Inter Mailand. Das größte Spiel, das wir gegeneinander bestritten haben, war natürlich das WM-Finale 1986. Er war der beste Spieler dieses Turniers, und am Ende konnte man trotz unserer Niederlage auch froh sein, dass ein solcher Spieler als verdienter Weltmeister vom Platz ging."

© imago images / Philippe Ruiz

FC Bayern heute im Top-Spiel gegen RB Leipzig

Der FC Bayern trifft heute um 18.30 Uhr im Topspiel gegen RB Leipzig an und muss dabei auf ein Trio verzichten. Es fehlen weiterhin Alphonso Davies (Aufbautraining) und Joshua Kimmich (Meniskus-OP), zudem wird auch Corentin Tolisso (Muskelverletzung) nicht dabei sein können.

Ansonsten kann Trainer Hansi Flick aber auf den kompletten Kader zurückgreifen, nachdem Manuel Neuer, Robert Lewandowski und Leon Goretzka unter der Woche in der Champions League geschont wurden.

Das Spiel könnt Ihr im Liveticker von SPOX begleiten. Hier geht es zum Liveticker FC Bayern München vs. RB Leipzig.

FC Bayern München: Der Spielplan bis zur Winterpause