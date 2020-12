FC Bayern, News und Gerüchte: Bundesgericht legt DFB-Willkür bei der Verlegung des FCB-Pokalspiels dar

Das Bundesgericht hat eine DFB-Willkür bei der Verlegung der DFB-Pokal-Partie der Münchener dargelegt. Der FC Bayern vermeldet Fortschritte bei Alphonso Davies und Joshua Kimmich und das Spiel der Amateure gegen Zwickau wurde abgesagt. Die News und Gerüchte zum FCB.

FC Bayern: DFB-Willkür bei der Verlegung des FCB-Pokalspiels?

Bei der Verlegung des Pokalspiels der Münchener gegen Holstein Kiel von Ende Dezember auf Mitte Januar soll Willkür seitens des DFB stattgefunden haben, wie das Bundesgericht dargelegt hat. Dabei könnte die Stärkung von DFB-Präsident Fritz Keller eine Rolle gespielt haben. Das berichtet die SZ.

Nachdem dem Antrag der Münchener auf Spielverlegung der Zweitrundenpartie am 13. November stattgegeben wurde, lehnte der DFB vergangene Woche ein ähnliches Begehren von Bayer Leverkusen ab. Die Werkself legten daraufhin Verwaltungsbeschwerde beim Bundesgericht ein, das am Donnerstag eine Entscheidung pro Leverkusen fällte.

Das Pokalspiel gegen Eintracht Frankfurt ist auf Mitte Januar zu verschieben, hieß es in der Urteilsverkündung. Es habe eine Art Willkür stattgefunden, welche "nicht akzeptabel" sei, da der DFB nicht schlüssig aufzeigen konnte, dass TV-Verträge verletzt worden seien oder Folgeschäden im Raum stünden. Gleichzeitig sei die nationale und internationale Belastung für beide Teams im Jahr 2021 nahezu identisch, weshalb der Ermessensspielraum des DFB auf "Null" reduziert sei und es dem Bundesgericht erlaubt ist, selbst zu entscheiden.

Was der Grund für die unterschiedliche Behandlung sei, wollte der DFB auf SZ-Nachfrage nicht erläutern. Allerdings führt die Zeitung an, dass zwei Tage vor der Entscheidung über die Bayern-Verlegung, am 11. November, die Versammlung der 14 Bundesligaklubs und des HSV stattgefunden habe, auf der über die zukünftige Verteilung der TV-Gelder diskutiert wurde. Im Rahmen dessen hatte Bayerns Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge Fritz Keller Rückendeckung erteilt.

FC Bayern: Fortschritt bei Alphonso Davies und Joshua Kimmich

Der FC Bayern kann Fortschritte bei den Verletzen Alphonso Davies und Joshua Kimmich vermelden.

Wie die Münchener mitteilten, absolvierte Davies am Donnerstag erstmals nach seiner Bänderverletzung Ende Oktober die komplette 90-minütige Einheit mit der Mannschaft.

Auch Kimmich macht offenbar große Fortschritte. Rund einen Monat nach seiner Knieverletzung gegen den BVB mit anschließender Operation hat er sein Aufbautraining weiter intensiviert. Nachdem er bereits am Montag mit dem Lauftraining beginnen konnte, trainiert der 25-Jährige nun wieder leicht mit dem Ball und konnte zudem kurzen Sprints und Laufübungen mit schnellen Richtungswechseln absolvieren.

FC Bayern: Spiel der Amateure gegen Zwickau abgesagt

Das Spiel der Bayern-Amateure gegen den FSV Zwickau, das für den 7. Dezember terminiert war, wurde abgesagt.

Nach insgesamt vier positiven Coronatests bei den Sachsen in dieser Woche hat das Gesundheitsamt des Landkreises Zwickau "eine Trainings- und Wettkampfsperre" für 18 Profis des Drittligisten bis zum 13. Dezember verhängt.

Auf Antrag des FSV hat die zuständige Stelle des DFB eine Absetzung in Zusammenarbeit mit den Gesundheitsbehörden beschlossen.

