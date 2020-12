FC Bayern, News und Gerüchte: Coman meldet sich nach Verletzung zu Wort

Der FC Bayern bangt um den verletzten Kingsley Coman, der sich selbst zu Wort meldete. Hansi Flick erklärte auf der Pressekonferenz die Auswechslung von Leroy Sane und adelte zugleich Joshua Kimmich. Leon Goretzka berichtet von Anfeindungen von AfD-Unterstützern. Die wichtigsten News und Gerüchte zum FC Bayern findet Ihr hier.

FC Bayern bangt um Kingsley Coman: "Es wird alles gut"

Kingsley Coman musste beim 2:1-Sieg im Top-Spiel gegen Bayer Leverkusen verletzt ausgewechselt werden. Nun bangt der FC Bayern um den Franzosen, der sich am späten Samstagabend noch einmal selbst zu Wort meldete und leichte Entwarnung gab.

"Wichtig, das Jahr mit einem Sieg zu beenden. Danke für all die Nachrichten, es wird alles gut", schrieb Coman auf Instagram. Comans Landsmann Moussa Diaby prallte in der 32. Minute unglücklich mit dem 24-Jährigen zusammen. Coman wurde danach am linken Bein behandelt und konnte nicht weiterspielen.

Noch ist unklar, um welche Verletzung es sich genau handelt und ob der Flügelspieler nach der kurzen Winterpause dem FC Bayern in der nächsten Bundesliga-Partie am 3. Januar gegen den 1. FSV Mainz 05 wieder zur Verfügung steht.

Für Coman kam am Samstag Leroy Sane ins Spiel, der in der 68. Minute dann für Jamal Musiala weichen musste.

Bayer Leverkusen - FC Bayern München: Noten und Einzelkritiken © BERND THISSEN/POOL/AFP via Getty Images 1/28 Der FC Bayern gewinnt in letzter Sekunde mit 2:1 (1:1) bei Bayer Leverkusen und macht sich damit am 13. Spieltag der Bundesliga zum Spitzenreiter. SPOX hat die Noten aller Spieler. © imago images / Inderlied/Kirchner 2/28 Lukas Hradecky: Sah beim Ausgleich extrem schlecht aus, als er sich mit Tah nicht einig wurde und unter der Flanke durchsegelte. Machte den Fehler teils wieder gut, als er gegen Gnabry parierte (67.) und vor Lewandowski rettete (70.). Note: 4. © getty 3/28 Aleksandar Dragovic: Machte den ungewohnten Job als rechter Verteidiger ganz gut, spielte über 90 Minuten aufmerksam und rückte auch oft gut nach innen ein. Nach vorne setzte der Österreicher keine Akzente. Note: 3,5. © getty 4/28 Jonathan Tah: Ein ganz bitterer Abend! Gemeinsam mit Hradecky entscheidend am 1:1 beteiligt, weil er die Flanke unterlief. Seine unsaubere Ballannahme ermöglichte den Bayern in letzter Minute noch den Siegtreffer. Note: 5. © getty 5/28 Edmond Tapsoba: Gute Spieleröffnungen, antizipierte häufig die letzten Pässe richtig und rettete mehrfach in höchster Not. Einziger Wermutstropfen: Sein fahrlässiger Pass leitete letztlich den Ausgleich der Bayern ein. Note: 3. © getty 6/28 Daley Sinkgraven: Kaufte sowohl Coman als auch später Sane meist den Schneid ab, hatte auch in der gegnerischen Hälfte starke Ballgewinne. Im Passspiel solide, nach vorne hätte aber etwas mehr kommen können. Note: 3,5. © imago images 7/28 Julian Baumgartlinger: Behielt auch in Drucksituationen immer die Ruhe, löste jene oft klug mit einem Kontakt auf. Bot den Bayern im Zentrum stark Paroli, war über die kompletten 90 Minuten Bayers Ruhepol. Note: 3. © getty 8/28 Florian Wirtz: Besonders in der ersten Halbzeit gut - sehr reif, gut im Spiel zwischen den Linien, ruhig am Ball und mental extrem schnell. Rieb sich auch im Umschaltspiel nach hinten auf. Eigene Aktionen wurden im zweiten Durchgang seltener. Note: 3. © getty 9/28 Nadiem Amiri: Seine perfekte Flanke bereitete Bayers Führung durch Schick vor. Ansonsten brachte er vor allem in der ersten Hälfte oft seine gute Dynamik ins Spiel, hielt in den Zweikämpfen sehr gut dagegen. Note: 3. © getty 10/28 Leon Bailey: Stellte sich zwar vorbildlich in den Dienst der Mannschaft, agierte genau wie Diaby aber unglücklich. Blieb in den direkten Duellen fast immer hängen, verlor fast alle seine Zweikämpfe und gab keinen Torschuss ab. Note: 4,5. © getty 11/28 Moussa Diaby: Sein Schuss nach gut 20 Minuten blieb Diabys beste Aktion. Lief sich sonst meist fest, seine Flanken fanden keinen Abnehmer. Mit unnötig riskantem Zuspiel auf Tah, das nach dessen Fehler schließlich im 1:2 mündete. Note: 5. © getty 12/28 Patrik Schick: Traf per Volley-Traumtor zur Führung. Kurz nach seinem Treffer noch einmal mit einem guten Versuch (19.). Im zweiten Durchgang dann nur noch selten zu sehen, arbeitete aber extrem gut für die Mannschaft. Note: 2,5. © getty 13/28 Kerem Demirbay: Kam für die Schlussviertelstunde ins Spiel und hatte keine nennenswerte Aktion mehr. Keine Bewertung. © getty 14/28 Lucas Alario: Kam für die letzten Minuten für Schick ins Spiel, verpasste kurz vor Schluss eine Flanke nur knapp. Keine Bewertung. © Lars Baron/Getty Images 15/28 Manuel Neuer: Der Welttorhüter war bei Schicks Traumtor machtlos, bekam sonst nur wenig Gelegenheit, sich auszuzeichnen. Einmal mit einem schlampigen Fehlpass im Spielaufbau (51.). Note: 3,5. © Lars Baron/Getty Images 16/28 Niklas Süle: Wurde erneut als Rechtsverteidiger aufgeboten. Sein Ballgewinn leitete das 1:1 ein. Defensiv stabil, mit einigen guten Tackles und Balleroberungen. Note: 3. © Alexander Hassenstein/Getty Images 17/28 Jerome Boateng: Solide Leistung und in den direkten Duellen ohne größere Schwierigkeiten. Ging immer wieder resolut dazwischen. Note: 3. © BERND THISSEN/POOL/AFP via Getty Images 18/28 Lucas Hernandez: Auf der Innenverteidigerposition mit den meisten Ballaktionen und Pässen beim FC Bayern. Gewann die Mehrzahl seiner Zweikämpfe, hatte diesbezüglich die beste Quote beim FCB. Note: 3. © Lars Baron/Getty Images 19/28 Alphonso Davies: Zur Pause zweikampfstärkster Bayern-Spieler, aber mit schwacher Passquote. In den Zweikämpfen stabil und aufmerksam, nach vorne weniger unterwegs. Dennoch ordentliche Leistung. Note: 3. © Alexander Hassenstein/Getty Images 20/28 Corentin Tolisso: Führte in seinem 50. Bundesligaspiel bis zur Pause die meisten Zweikämpfe und war dort auch präsent, im Zentrum mit Alaba aber immer wieder auf verlorenem Posten und nur mit wenig Zugriff. Das war kein Bewerbungsschreiben. Note: 4,5. © Alexander Hassenstein/Getty Images 21/28 David Alaba: Überraschend als Sechser neben Tolisso aufgeboten, das Duo spielte bis zur Pause jedoch weniger Pässe als Neuer und harmonierte nicht. Semmelte über eine aussichtsreiche Davies-Hereingabe (21.). Note: 4,5 © BERND THISSEN/POOL/AFP via Getty Image 22/28 Thomas Müller: Viel unterwegs, oft auch am Flügel und mit zahleichen Hereingaben - eine davon führte zum 1:1. Es war Müllers 7. Assist in dieser Saison - ligaweiter Bestwert mit Coman. Organisierte das Spiel wie gewohnt lautstark. Note: 2,5. © BERND THISSEN/POOL/AFP via Getty Images 23/28 Serge Gnabry: Versuchte viel, blieb aber oft glücklos. Gute Flanke auf Lewandowskis Kopf (45.). Steigerte sich nach der Pause, wo er zunächst einen Konter leichtfertig liegen ließ. Traf beinahe zum 2:1 (66.). Note: 3. © Lars Baron/Getty Images 24/28 Kingsley Coman: In der Offensive kaum auffällig, aber mit fünf Ballverlusten. Nach 13 Ballaktionen in Minute 32 angeschlagen (Oberschenkel) ausgewechselt. Note: 4. © BERND THISSEN/POOL/AFP via Getty Images 25/28 Robert Lewandowski: Der neue Weltfußballer avancierte mit seinen beiden Treffern zum Matchwinner. Verzeichnete auch die meisten Torschüsse des Spiels. Saisontor Nummer 17 nach 13 Spieltagen überbot nur Gerd Müller. Note: 2. © Lars Baron/Getty Images 26/28 Leroy Sane: Kam für Coman und verschlampte kurz darauf eine aussichtsreiche Überzahlsituation. Anschließend kaum wirklich effektiv, auch seine Körpersprache ließ zu wünschen übrig. Musste 36 Minuten später wieder runter. Note: 5. © Alexander Hassenstein/Getty Images 27/28 Jamal Musiala: Nach 68 Minuten für Sane eingewechselt. Kam nur auf 16 Ballaktionen, traf elf Minuten nach seiner Hereinnahme aber den rechten Pfosten. Note: 3. © Lars Baron/Getty Images 28/28 Joshua Kimmich: Stand nur 42 Tage nach seiner Knie-Verletzung wieder im Kader und feierte gleich das Comeback. Mit dem wichtigen Ballgewinn und der Vorlage vor und zum 2:1. Gab dem schwächelnden Bayern-Mittelfeld wieder mehr Struktur. Note: 3.

FC Bayern: Flick erklärt Auswechslung von Leroy Sane

Die Ein- und Auswechslung von Leroy Sane hat beim Top-Spiel zwischen Bayern und Bayer Leverkusen für Schlagzeilen gesorgt.

Hansi Flick hat auf der Pressekonferenz nach der Partie seine Entscheidung erklärt und sich gegen den Begriff "Höchststrafe" gewehrt. "Wenn wir auswechseln, müssen wir es sinnvoll machen. Es gibt wenige Spieler, die ich für Jamal Musiala auswechsle. Das wären Thomas Müller, Serge Gnabry und Leroy Sane", sagte Flick.

Der Bayern-Trainer gab an, dass Müller unverzichtbar sei und Gnabry sich in der zweiten Halbzeit gesteigert habe, weswegen er sich für Sane entschied.

FC Bayern: Auswechslung für Leroy Sane "überraschend"

Leroy Sane selbst hat sich am Sonntag zu seiner Auswechslung geäußert. "Die Auswechslung kam im ersten Moment überraschend für mich - das kannte ich so nicht. Aber auch das passiert einmal", sagte der 24-Jährige der Bild-Zeitung.

Sane fühle sich dennoch "total wohl beim FC Bayern. Ich bin selbst mein größter Kritiker und weiß einzuordnen, dass ich zuletzt mein Leistungsvermögen nicht abrufen konnte. Aber das wird sich ändern", sagte er.

FC Bayern - News: Goretzka berichtet über AfD-Anfeindungen

Bayern Münchens Mittelfeldspieler Leon Goretzka hat in einem Interview mit der Welt am Sonntag berichtet, aufgrund seiner politischen Haltung gegen Rechts im Netz von AfD-Unterstützern angefeindet worden zu sein.

"Ja, wurde ich. Das habe ich auch zum Teil öffentlich gemacht, um den Menschen zu zeigen: Stopp, hier gibt es Contra", erklärte der 25-Jährige. Die Anfeindungen hätten ihn jedoch mehr in seiner Haltung bestärkt als eingeschüchtert.

"Hasskommentare bringen mich eher dazu, mich noch klarer zu positionieren", erklärte Goretzka, dessen negativer EIndruck von der AfD sich im Zuge der Coronavirus-Pandemie noch weiter verstärkt habe: "Es sei "noch offensichtlicher" geworden, "welche Partei das ist: Für mich ist es keine Alternative, sondern eine Schande für Deutschland."

FC Bayern: Flick adelt Joshua Kimmich

Auf der Pressekonferenz nach dem 2:1 über die Werkself hat Hansi Flick darüber hinaus verraten, dass ein Einsatz von Joshua Kimmich eigentlich nicht vorgesehen war.

"Es war nicht geplant, dass er spielt. Er hat mir dann in der Halbzeit ganz deutlich gesagt, dass er sich bereit fühlt. Mit ihm, David und auch Jamal hatten wir mehr Ballkontrolle im Mittelfeld. Joshua ist sehr wichtig", sagte Flick.

Kimmich hatte sich am 8. November gegen Borussia Dortmund einen Meniskusriss zugezogen und war operiert worden. Die Bayern-Verantwortlichen gingen damals von einer Pause von mindestens sechs Wochen aus.

Der 25-Jährige kam jedoch schneller zurück und wurde in der 68. Minute für Corentin Tolisso eingewechselt und gab in der Nachspielzeit die Vorlage zum Siegtreffer von Robert Lewandowski.

