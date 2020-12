FC Bayern München wohl an Marseille-Talent Boubacar Kamara interessiert

Der FC Bayern München hat offenbar Interesse an Mittelfeldspieler Boubacar Kamara von Olympique Marseille. Das berichten mehrere Medien übereinstimmend.

Laut der französischen Tageszeitung L'Equipe haben die Bayern den 21-jährigen Franzosen bereits seit drei Jahren im Auge. Sky bestätigt den Bericht, auch die Mundo Deportivo bringt Kamara mit dem deutschen Rekordmeister in Verbindung.

Neben Bayern wohl vor allem Barcelona an Boubacar Kamara interessiert

Der FC Barcelona sei Bayerns größter Konkurrent um die Verpflichtung Kamaras, heißt es dort. Bei den Katalanen könne er schon im Januar ein heißes Thema werden, ein Transfer nach München würde wohl eher im kommenden Sommer auf den Tisch kommen.

Kamara stammt aus Marseilles Nachwuchs und debütierte bereits mit 17 Jahren in der Ligue 1. In den vergangenen beiden Spielzeiten hat sich der U21-Nationalspieler, der auch in der Innenverteidigung spielen kann, einen Stammplatz beim französischen Topklub erarbeitet.

Kamaras Vertrag ist noch bis Sommer 2022 datiert, schon vergangene Transferperiode wurde er mit einem Wechsel in Verbindung gebracht. Er betonte allerdings stets, mit seinem Jugendklub Marseille in der Champions League spielen zu wollen, was ihm in dieser Saison nun vergönnt war. Ein Abschied im nächsten Sommer wird damit wahrscheinlicher.