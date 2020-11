FC Bayern, Karl-Heinz Rummenigge: "Alaba muss für sich eine Entscheidung fällen"

Bayern Münchens Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge sieht im Vertragspoker mit David Alaba den Spieler am Zug. "David Alaba muss nun für sich eine Entscheidung fällen", sagte Rummenigge der Sport Bild.

Der Triple-Sieger hatte am Sonntag ein erneutes Angebot an seinen langjährigen Verteidiger zurückgezogen. Man habe sich vor zwei Wochen mit Alabas Vater George und Berater Pini Zahavi getroffen. "Das Gespräch war okay, auch atmosphärisch. Man muss aber auch sagen: Wir drehen uns seit Monaten im Kreis", meinte Rummenigge.

Irgendwann müsse der Verein auch für die Planung wissen, ob der Spieler bleibe, sagte der frühere Nationalspieler. Die Profis müssten gerade in Zeiten von Corona auch Verständnis für die Klubs haben. Bayern drohe ein Verlust im dreistelligen Millionen-Bereich. Die Spieler seien gut beraten, wenn sie bei einem Verein bleiben, bei dem sie sich wohlfühlen und Erfolg haben, meinte Rummenigge.

"Ich glaube, wir ticken hier alle im Verein gleich: Wir möchten alle, dass David bleibt", sagte der Bayern-Boss: "Er ist ein wunderbarer Mensch und Top-Spieler."

Vor dem 6:2-Sieg in der Champions League bei RB Salzburg hatte Sportvorstand Salihamidzic große Zweifel an einem Verbleib des Österreichers geäußert und einen abösefreien Abgang im kommenden Sommer als Super-GAU bezeichnet: "Im Leben und natürlich auch im Fußball kann man nie etwas ausschließen. Aber ich weiß im Moment nicht, wie wir noch zusammenfinden sollen", erklärte er bei Sky.

"Wir haben verhandelt, haben ein Angebot vorgelegt, das hat er abgelehnt. Vor zehn Tagen haben wir uns nochmal zusammengesetzt und ein finanziell verbessertes Angebot hingelegt", sagte Salihamidzic. Eine Frist für die Alaba-Seite sei am Wochenende abgelaufen: "Ich habe am Sonntag noch einmal das Gespräch mit David gesucht, aber es kam nicht mehr viel", erklärte er. "Wir müssen uns damit beschäftigen, dass der David uns verlassen wird."

Von Alabas Teamkollegen gab es derweil Rückendeckung nach dem Sieg über Salzburg. "Er konzentriert sich auf die Spiele und hat heute wieder ein super Spiel gemacht. Wir als Mannschaft stehen absolut hinter ihm", sagte Jerome Boateng. Thomas Müller kommentierte das Thema wie üblich mit einem Augenzwinkern: Hier geht es zu seinen Aussagen.