FC Bayern, News und Gerüchte: Niklas Süle liebäugelt wohl mit Wechsel in die Premier League

Verliert der FC Bayern München einen weiteren Verteidiger? Niklas Süle liebäugelt wohl mit einem Wechsel in die Premier League. Hier erfahrt Ihr alle News und Gerüchte rund um den FCB.

FC Bayern, Gerücht: Niklas Süle liebäugelt mit Wechsel in die Premier League

Bereits am Mittwoch berichtete die Sport Bild, dass Niklas Süle (25) langfristig mit einem Wechsel in die Premier League liebäugelt. In der Bild-Show "Englische Woche" wurde nun erklärt, um welchen Verein es sich handeln soll. Demnach hat es Süle vor allem Manchester United angetan.

Allerdings will der Nationalverteidiger diesen Traum wohl nicht sofort umsetzen. Die Sport Bild berichtete, dass demnächst erste Gespräche zwischen der Süle-Seite und den Verantwortlichen des FC Bayern über eine Verlängerung seines 2022 auslaufenden Vertrags anstehen sollen.

Sollte Süle allerdings tatsächlich Abwanderungsgedanken hegen und eine Verlängerung seines Arbeitspapiers ablehnen, wäre ein Verkauf im Sommer nicht ausgeschlossen, damit die Bayern noch eine Ablösesumme erzielen könnten.

Süle wechselte 2017 für 20 Millionen Euro von der TSG Hoffenheim zum FCB. Seitdem bestritt er trotz einer Kreuzbandverletzung 109 Pflichtspiele für den deutschen Rekordmeister.

FC Bayern heute gegen Werder Bremen: Wer ersetzt Joshua Kimmich?

Der FC Bayern empfängt am heutigen Samstag um 15.30 Uhr Werder Bremen (im LIVETICKER). FCB-Coach Hansi Flick kann dabei nicht auf die verletzten Joshua Kimmich und Corentin Tolisso zurückgreifen. Vor der Partie erklärte er, dass es in der Mittelfeld-Zentrale "aktuell enger" aussehe.

Möglich ist daher, dass Javi Martinez neben Leon Goretzka auflaufen wird. "Wie immer habe ich heute schon ein Gedankenspiel", erklärte Flick am Freitag - ließ sich aber nicht weiter in die Karten blicken.

FC Bayern München gegen Werder Bremen: Voraussichtliche Aufstellungen

So könnten die Teams auflaufen:

München: Neuer - Pavard, Boateng, Alaba, Hernandez - Martinez, Goretzka - Gnabry, Müller, Coman - Lewandowski

Neuer - Pavard, Boateng, Alaba, Hernandez - Martinez, Goretzka - Gnabry, Müller, Coman - Lewandowski Bremen: Pavlenka - Gebre Selassie, Toprak, Friedl, Augustinsson - Groß - Eggestein, Mbom - Bittencourt - Sargent, Rashica

FC Bayern München: Spielplan nach der Länderspielpause