Der FC Bayern will seinen Vorsprung an der Tabellenspitze vor RB Leipzig, dem BVB und Bayer Leverkusen beibehalten, hat in Werder Bremen aber keinen einfachen Gegner vor der Brust. SPOX begleitet die Partie ab 15.30 Uhr im Liveticker.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Bundesliga - FC Bayern gegen Werder Bremen heute im Liveticker: Vor Beginn

Den Bremern fehlen Niclas Füllkrug (Wadenverletzung) und Milos Velkjovic (Adduktorenverletzung), außerdem muss Florian Kohfeldt eine Alternative für Maximilian Eggestein parat haben, falls dessen muskuläre Probleme im Oberschenkel ihn doch auf die Bank zwingen.

Bayern-Trainer Hansi Flick muss neben Alphonso Davies (Bänderriss am Sprunggelenk) und Joshua Kimmich (Meniskus-OP) auch auf Corentin Tolisso verzichten, der mit einer Muskelverhärtung von der französischen Nationalmannschaft zurückkehrte.

Die Werderaner konnten den Bayern in den vergangenen zwei Jahren häufig einen harten Kampf abliefern, der letzte Punktgewinn gegen den deutschen Rekordmeister liegt mittlerweile jedoch ein ganzes Jahrzehnt zurück: Am 11. September 2010 trennten sich die beiden Mannschaften mit 0:0. Der letzte Sieg des SVW gegen die Bayern datiert vom 20. September 2008 (5:2).

Herzlich willkommen zum Liveticker zum heutigen Bundesligaduell zwischen dem FC Bayern und Werder Bremen! Ab 15.30 Uhr bekommt Ihr hier minütliche Updates rund um das Spielgeschehen aus der Allianz-Arena in München, vorher seht Ihr hier schon eine Vorschau auf die Partie.

Bundesliga: FC Bayern gegen Werder Bremen heute live im TV und Livestream

Das Duell zwischen den Münchnern und Bremen ist heute nicht live im Free-TV zu sehen. Eine Zusammenfassung des Spiels läuft zwischen 18.50 Uhr und 19.50 Uhr in der ARD-Sportschau, die auch im Livestream verfügbar ist.

Sky zeigt die Partie live und exklusiv in voller Länge auf Sky Sport Bundesliga 2 & UHD mit Kommentator Kai Dittmann. Gemeinsam mit den vier Parallelspielen um 15.30 Uhr könnt Ihr FCB-SVW dort auch in der Spieltags-Konferenz mit Moderatorin Esther Sedlaczek und Experte Dietmar Hamann auf Sky Sport Bundesliga 1 & HD verfolgen. Dort ist Frank Buschmann für das Spiel FC Bayern - Werder Bremen zuständig.

Beide Angebote könnt Ihr auch im Livestream empfangen, entweder mit dem Sky Ticket oder der "Sky Go"-App.

Bundesliga: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Mit diesen beiden Startformationen könnten die beiden Mannschaften heute in das Spiel gehen:

FCB: Neuer - Pavard, J. Boateng, Alaba, Hernandez - Javi Martinez, Goretzka - Gnabry, T. Müller, Coman - Lewandowski

Neuer - Pavard, J. Boateng, Alaba, Hernandez - Javi Martinez, Goretzka - Gnabry, T. Müller, Coman - Lewandowski SVW: Pavlenka - Gebre Selassie, Toprak, Friedl, Augustinsson - C.Groß -M. Eggestein, Mbom - Bittencourt - Sargent, Rashica

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 8. Spieltag

Auf den ersten vier Plätzen der Tabelle sind bereits nach sieben Bundesliga-Spieltagen die vier Teams platziert, die man dort vor der Saison auch erwarten konnte.

Die erste große Überraschung kommt mit dem 1. FC Union Berlin an Platz fünf, auch Werder Bremen überrascht nach dem Fast-Abstieg positiv und steht auf dem neunten Platz der Liga.