FC Bayern München: Robert Lewandowskis Ehefrau packt über den FCB-Superstar aus

Im Interview mit dem Mitgliedermagazin 51 des FC Bayern München plaudern Robert Lewandowskis Ehefrau Anna und seine Schwester Milena aus dem Nähkästchen: Über seine Kindheit, seine Ernährung und seinen Ehrgeiz.

"Manchmal steht im Chat mit ihm eine Gratulation nach der anderen", sagte Lewandowskis Schwester Milena. 22 Vereinstitel hat Lewandowski bisher geholt, in dieser Saison kam neben dem Champions-League-Pokal ("sein großer Traum") auch seine bisher höchste persönliche Auszeichnung, die Wahl zu Europas Fußballer des Jahres, dazu.

Die Gründe für Lewandowskis Erfolge mit immerhin schon 32 Jahren erklärte seine Frau Anna. "Er verblüfft mich immer wieder. Er ist ein absoluter Profi, clever, ambitioniert, nicht aus der Ruhe zu kriegen", sagte sie.

Ein Grund für die Konstanz ihres Mannes sei sein Ehrgeiz, immer besser zu werden: "Hundertprozentig zufrieden mit sich ist er eigentlich nie - auch wenn er zwei Tore geschossen hat. Dann sagt er, dass er noch ein, zwei mehr hätte erzielen können. Er hat da einen sehr klaren Blick auf sich selbst."

Sie und Robert analysieren gemeinsam jedes Spiel des Bayern-Stürmers, verriet Anna, die mehrere WM- und EM-Medaillen im Karate gewann: "Nach Auswärtsspielen ruft er an. Er will meine Meinung hören. Ich habe eine andere Perspektive als er, komme aber auch aus dem Leistungssport und habe Sport studiert. Es ist daher eine Art Fachgespräch zwischen Sportlern."

FC Bayern: So hält sich Robert Lewandowski fit

Auf ihre Meinung habe Lewandowski schon immer viel großen Wert gelegt. Dass er mit 32 so fit ist, verdanke er auch ihr, sagte Anna: "Früher, als junger Spieler, war Robbie nach dem Training immer sehr erschöpft. Ich habe mich damals im Studium mit Ernährung beschäftigt und habe ihm ein paar Tipps gegeben. Zum Beispiel hatte ich den Eindruck, dass ihm Milch nicht guttut. Er hat gesagt: 'Okay, Anna, ich probiere das für drei Wochen aus. Und wenn es was bringt, mache ich es weiter.' So kam eines nach dem anderen."

Die Lewandowskis verzichten aktuell auf Laktose, Weizenmehl, weißen Zucker und Frittiertes. "Wir essen zuerst die Nachspeise oder die Kohlenhydrate und danach Eiweiß, manchmal essen wir mehr Rohkost, manchmal nur wenig Fleisch", erklärte die Sportwissenschaftlerin. Wichtig sei außerdem, langsam zu essen.

Generell gehe es um Details. "Es sind viele kleine Dinge, die wir vor zwölf Jahren angefangen haben zu verändern. Zum Beispiel die Qualität des Schlafes: eine gute Matratze, kein blaues Licht und das richtige Essen vor dem Schlafengehen", erzählte Anna. Um genau zu wissen, was Lewandowskis Körper gerade braucht, mache er sogar regelmäßig Bluttests.

Champions League: Die ewige Torjägerliste inklusive Europapokal der Landesmeister © getty 1/21 Mit zwei Toren gegen RB Salzburg erhöhte Robert Lewandowski seine ewige Torausbeute in der Champions League - eine Real-Legende hat er jetzt fast eingeholt. SPOX zeigt die Top 20 der besten CL-Goalgetter aller Zeiten (Stand: 03.11.2020). © imago 2/21 20. Platz: Gerd Müller. 34 Tore in 35 Spielen für Bayern München. © getty 3/21 19. Platz: Edinson Cavani. 35 Tore in 63 Spielen für Paris St.-Germain und die SSC Neapel. © imago images / panoramic 4/21 18. Platz: Neymar. 35 Tore in 62 Spielen für Paris St.-Germain und den FC Barcelona. © getty 5/21 Platz 17: Ferenc Puskas. 36 Tore in 41 Spielen für Real Madrid und Honved Budapest. © getty 6/21 16. Platz: Sergio Agüero. 40 Tore in 72 Spielen für Manchester City und Atletico Madrid. © getty 7/21 14. Platz: Alessandro Del Piero. 42 Tore in 90 Spielen für Juventus Turin . © getty 8/21 13. Platz: Didier Drogba. 44 Tore in 92 Spielen für Galatasaray, FC Chelsea und Olympique Marseille. © getty 9/21 11. Platz: Eusebio. 46 Tore in 65 Spielen für Benfica. © getty 10/21 11. Platz: Filippo Inzaghi. 46 Tore in 81 Spielen für AC Milan und Juventus Turin. © getty 11/21 11. Platz: Thomas Müller. 46 Tore in 118 Spielen für Bayern München. © getty 12/21 9. Platz: Andriy Shevchenko. 48 Tore in 100 Spielen für FC Chelsea, AC Milan und Dynamo Kiew. © getty 13/21 9. Platz: Zlatan Ibrahimovic. 48 Tore in 120 Spielen für Paris Saint-Germain, AC Milan, FC Barcelona, Inter Mailand, Juventus Turin und Ajax Amsterdam. © getty 14/21 8. Platz: Alfredo di Stefano. 49 Tore in 58 Spielen für Real Madrid. © getty 15/21 7. Platz: Thierry Henry. 50 Tore in 112 Spielen für FC Barcelona, FC Arsenal und AS Monaco. © getty 16/21 6. Platz: Ruud van Nistelrooy. 56 Tore in 73 Spielen für Real Madrid, Manchester United und PSV Eindhoven. © getty 17/21 5. Platz: Karim Benzema. 67 Tore in 123 Spielen für Real Madrid und Olympique Lyon. © getty 18/21 4. Platz: Robert Lewandowski. 70 Tore in 93 Spielen für den FC Bayern München und Borussia Dortmund. © getty 19/21 3. Platz: Raul. 71 Tore in 142 Spielen für Schalke 04 und Real Madrid. © getty 20/21 2. Platz: Lionel Messi. 118 Tore in 145 Spielen für den FC Barcelona. © getty 21/21 1. Platz: Cristiano Ronaldo. 130 Tore in 170 Spielen für Juventus Turin, Real Madrid und Manchester United.

Robert Lewandowski "hatte viele Poster an den Wänden"

Lewandowskis Schwester Milena (35) erzählte zudem aus Roberts Kindheit: "Er hatte viele Poster an den Wänden, und die Möbel waren total beklebt mit Fußballstickern." Sportlich war Lewy schon immer. Er sei ständig hin und her gelaufen. "Er konnte nicht stillstehen oder langsam gehen."

Als Robert 16 war, starb ihr Vater. Laut Milena habe ihr Bruder schon damals nicht groß über seine Gefühle gesprochen: "Aber ich glaube, dass er danach noch fokussierter war, Fußballprofi zu werden."