FC Bayern: Marc Roca schwärmt von Thomas Müller

Neuzugang Marc Roca schwärmt bei Cadena SER vom FC Bayern München und verrät, dass er sogar schon einen Lieblingsspieler beim deutschen Rekordmeister hat.

Zwar seien alle Spieler "unglaublich", besonders angetan hat es dem 23-Jährigen aber Thomas Müller. "Er ist unglaublich schlau - wie er spielt, wie er sich bewegt, seine Mentalität", so der Spanier.

Roca kam vor der Saison von Espanyol als vermeintlicher Nachfolger für den zum FC Liverpool abgewanderten Thiago nach München und musste sich an sein neues Umfeld zunächst erst noch gewöhnen.

Marc Roca hat Startschwierigkeiten beim FC Bayern

"In Spanien ist das Spiel taktischer. Wenn du in Deutschland die Chance zum Angriff hast, greifst du an. Trotzdem wollen wir bei Bayern oft den Ball haben und den Gegner dominieren", erklärt Roca.

Er sei nun "an dem besten Ort, an dem ich sein kann, beim besten Team Europas". Deswegen ist Roca auch zuversichtlich, die Startschwierigkeiten mit harter Arbeit bald ablegen zu können. Bislang absolvierte er erst zwei Einsätze für die Bayern.

Der zentrale Mittelfeldmann kostete den FCB neun Millionen Euro Ablöse. Rocas Vertrag an der Säbener Straße läuft bis 2025.