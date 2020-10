FC Bayern, News und Gerüchte - Thomas Müller: Gefühl des Sieges ist wichtiger als Titel

Thomas Müller berichtet über seine persönliche Motivation im Fußball sowie die Gier nach Erfolg. Bayern-Boss Karl Heinz Rummenigge fordert eine einheitliche Inzidenzwert-Regelung. Außerdem: Der FIFA-Rating-Chef erklärt die verhältnismäßig schlechten Bewertungen der Bayern-Spieler. Alle News und Gerüchte rund um den FC Bayern München findet Ihr hier.

FCB - Müller: Gefühl des Sieges wichtiger als Titel

In einem Beitrag für das Onlineportal Linkedin hat Bayern-Spieler Thomas Müller über seine persönliche Motivation im Fußball sowie die Gier nach Erfolg geschrieben. So stünden für den 31-Jährigen nicht immer nur Titel oder Trophäen im Vordergrund. Es gehe "immer nur darum, das Gefühl des Sieges zu spüren. Ob im Trainingsspiel, in der Bundesliga oder im Champions-League-Finale."

Vor allem seine unbedingte Gier nach Erfolg sei ausschlaggebend. "Jeder jagt nach ihm. Jeder will ihn, auch wenn ihn jeder anders definiert. Hat man ihn für einen kurzen Moment, hetzt man förmlich dem nächsten hinterher", so der Ex-Nationalspieler.

Weiter erklärte Müller, dass man "immer der Beste" sein wolle. "Für dieses Gefühl bin ich persönlich bereit an meine mentalen und körperlichen Grenzen zu gehen. Das ist es auch, was uns beim FC Bayern auszeichnet. Zu bestehen, auch wenn es Widerstände zu überwinden gilt."

Erfolg habe allerdings auch unangenehme, herausfordernde Seiten. "Unser Trainer Hansi Flick hat uns dies mit folgendem Spruch verdeutlicht: 'Erfolg ist kein Besitz - er ist nur gemietet und jeden Tag ist die Miete fällig'", erklärte Müller.

FC Bayern: Rummenigge fordert einheitliche Inzidenzwert-Regelung

Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge hat bezüglich der Entscheidung der Stadt München, bis einschließlich 25. Oktober keine Zuschauer in Fußball-Stadien zuzulassen, eine einheitliche Regelung gefordert.

"In dieser Woche hatten wir eigentlich von der Stadt München den Hinweis, dass sie davon ausgehen, dass die nächsten Spiele mit Zuschauern stattfinden dürfen. Das ist durch den gestiegenen Inzidenzwert heute wieder revidiert worden. Das ist nun mal so", sagte der 65-Jährige gegenüber der Bild-Zeitung.

Er fordere daher "eine bundesweite einheitliche Lösung nach gewissen Parametern, die für alle gelten. Es gibt jetzt ja eine Testphase. Kurioserweise läuft die am 25. Oktober aus. Aber Bayern München hat dann nicht teilgenommen. Wir haben bis dahin kein Spiel vor Zuschauern gehabt."

Rummenigge störe, dass es "bei zwei Parametern unterschiedliche Interpretationen gebe. Zwischen dem, was ursprünglich vorgesehen wurde im DFL-Arbeitsschutz-Konzept. Dort heißt es, dass für die Spiele Freitag, Samstag, Sonntag der RKI-Inzidenzwert Stichtag Montag herangezogen wird. Das wird bei uns so nicht umgesetzt."

FIFA-Rating-Chef erklärt schlechte Bayern-Bewertungen

Am gestrigen Freitag erschien EAs Fußball-Simulation FIFA 21, schon im Vorfeld waren einige Fans der Reihe aber über die schlechten Bewertungen der Bayern-Spieler erzürnt. FIFA-Rating-Chef Michael Müller-Möhring erklärte nun im Gespräch mit der Bild den Grund dafür.

"Ehrlich gesagt, auch hier ist mal wieder Corona etwas schuld. Wir waren sehr unter Zeitdruck aufgrund der unvorhergesehenen Umstände und mussten sehr früh raus", so der 53-Jährige. "Somit sind leider einige der Partien aus der letzten Saison nicht mit in die Bewertung eingeflossen. Wenn wir die Leistungen daraus inkludiert hätten, wären einige Werte definitiv höher."

Robben, van Bommel & Co.: Die Last-Minute-Transfers des FC Bayern © imago images 1/18 Der FC Bayern hat in der Vergangenheit bei Last-Minute-Transfers oft ein glückliches Händchen bewiesen. Doch bevor wir in die Vergangenheit blicken, geht es in die Zukunft. Diese Spieler werden sich dem FC Bayern wohl anschließen. © imago images / ZUMA Wire 2/18 MARC ROCA: Der Transfer des 24-jährigen Mittelfeldspielers von Espanyol Barcelona wurde bereits am Sonntag von den Bayern bestätigt. Er erhält einen Vertrag bis 2025. © imago images / Xinhua 3/18 Die Ablöse beträgt laut der spanischen Sport 15 Millionen Euro, der kicker berichtet von 9 Millionen Euro plus Boni. © imago images / Sven Simon 4/18 ERIC MAXIM CHOUPO-MOTING: Der Transfer des Stürmers ist nach Informationen von SPOX und Goal perfekt. Die FCB-Bestätigung fehlt aber noch. Er kommt ablösefrei von PSG und erhält einen Zweijahresvertrag. © imago images / Poolfoto 5/18 Der 31-Jährige soll als Backup von Robert Lewandowski fungieren. Im Gegenzug soll Joshua Zirkzee verliehen werden. Choupo-Motings Vertrag war am Saisonende in Paris nicht verlängert worden. © imago images / Uk Sports Pics Ltd 6/18 DOUGLAS COSTA: Auch ihn wollen die Bayern kurz vor knapp noch zurück nach München holen. Nach unseren Infos sind sich Juve und der FCB über eine Leihe (ein Jahr) einig. Der kicker schreibt, dass noch letzte Formalitäten zu klären seien. © imago images / Sven Simon 7/18 Costa spielte bereits zwischen 2015 und 2017 für den FC Bayern. Er verließ den FC Bayern im Streit. Nachdem Costa öffentlich über angebliche Angebote anderer Klubs sprach, bezeichnete Uli Hoeneß Costa als "Söldner". Er forderte wohl mehr Gehalt. © imago images / PanoramiC 8/18 BOUNA SARR: Weil Wunschkandidat Sergino Dest zum FC Barcelona gegangen ist, werden die Bayern laut kicker den Rechtsverteidiger von Olympique Marseille verpflichten. Beide Klubs sollen sich auf einen Wechsel des 28-Jährigen geeinigt haben. © imago images / PanoramiC 9/18 Laut RMC Sport werden die Bayern 10 Mio. Euro plus Boni bezahlen, Sarr soll einen Vierjahresvertrag erhalten. Andere Kandidaten wie Max Aarons (Norwich) oder Tariq Lamptey (Brighton) waren den Bayern zu teuer. © imago images 10/18 Ob zähe Verhandlungen mit spanischen Klubs, Verletzungssorgen oder eine Leihe: Die Bayern bewiesen in der Vergangenheit auch zum Ende des Transferfensters Ruhe. © imago images / Sven Simon 11/18 ROY MAKAAY: Erst im August 2003 gelang den Bayern der endgültige Durchbruch in den Verhandlungen mit Deportivo La Coruna. Für 19,75 Mio. Euro wechselte Makaay zu den Bayern und startete dort durch. In 183 Einsätzen erzielte der Angreifer 103 Tore. © imago images / Sven Simon 12/18 MARK VAN BOMMEL: Am 26. August 2006 schloss sich die Niederländer den Bayern für eine Ablöse von sechs Millionen Euro an. Van Bommel wurde zuvor beim FC Barcelona nicht glücklich. Bis zum Abgang 2011 war er bei den Bayern Stammspieler. © imago images / Ulmer 13/18 ARJEN ROBBEN: Am 28. August 2009 verkündeten die Bayern den Transfer des Außenspielers. Rund 30 Mio. Euro wurden für Robben fällig, der zuvor bei Real Madrid aktiv war. Der Rest ist bekannt. © imago images / Sven Simon 14/18 JAVI MARTINEZ: Nach zähen Verhandlungen gaben die Bayern am 29. August 2012 den Wechsel von Javi Martinez für die damalige Rekordsumme von 40 Mio. Euro bekannt. Der Spanier fügte sich sofort ein und gehörte lange Zeit zu den Stützen der Mannschaft. © imago images / Revierfoto 15/18 MEDHI BENATIA: Aufgrund zahlreicher Verletzungen öffneten die Bayern vor Transferschluss den Geldbeutel und verpflichteten am 27. August 2014 den Innenverteidiger für 28 Mio. Euro. Nach zwei Jahren und eher dürftigen Leistungen wechselte er zu Juve. © imago images / Ulmer 16/18 XABI ALONSO: Zwei Tage nach Benatia wurde der Transfer von Xabi Alonso (10 Mio. Euro von Real Madrid) verkündet. Einen Tag später stand der Spanier gegen Schalke in der Startelf und spielte, als wäre er nie woanders gewesen. © imago images / Ulmer 17/18 KINGSLEY COMAN: Am 30. August 2015 gelang es den Bayern, Coman für zwei Jahre mit anschließender Kaufoption auszuleihen. Neben der sieben Mio. Euro an Leihgebühr wurden zwei Jahre später 21 Mio. Euro fällig. © imago images / Ulmer 18/18 SERDAR TASCI: Ein Ausreißer aus dem Winter. Am 1. Februar 2016 liehen die Bayern den Innenverteidiger aus. Nachdem Tasci in seinem ersten Spiel zu große Probleme gegen Sandro Wagner hatte, setzte Trainer Guardiola auf die Innenverteidigung Alaba-Kimmich.

FC Bayern - Neuer: "Eine Auszeit wäre mal schön"

Bayern-Keeper Manuel Neuer geht mit viel Respekt, aber einer optimistischen Einstellung in die Terminhatz der kommenden Monate. "Lamentieren hilft nicht", sagte der Bayern-Keeper vor dem Nations-League-Spiel gegen die Ukraine in Kiew (Samstag, 20.45 Uhr im Liveticker): "Die vielen Spiele können auch etwas Positives sein."

Sicherlich wäre es schön, "mal eine Auszeit zu haben, aber die können wir uns nicht nehmen", betonte Neuer. "Wir werden bis zum nächsten Sommer sehr viele Spiele vor der Brust haben. Es ist dann eben weniger Training und immer mehr Wettbewerb."

Nur zwei Tage nach dem Spiel gegen die Schweiz am Dienstag ist Bayern München schon wieder in der ersten DFB-Pokal-Runde gegen den 1. FC Düren gefordert. Keine 48 Stunden später geht es in der Liga auswärts gegen Arminia Bielefeld. Es folgen reichlich englische Wochen mit Bundesliga, Champions League und weiteren drei Länderspielen in diesem Jahr.

