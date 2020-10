FC Bayern: Mannschaftsrat forderte offenbar Transfers von FCB-Bossen

2/29

Nils Petersen (2011 für 2,8 Millionen Euro von Energie Cottbus): Erstmals zum Einsatz kam Petersen am 1. Bundesligaspieltag gegen Borussia Mönchengladbach. Er wurde beim Stand von 0:1 in der 76. eingewechselt und änderte am Ergebnis nichts mehr.