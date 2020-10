FC Bayern München, News und Gerüchte: U23-Talent könnte offenbar verletzten Alphonso Davies ersetzen

Der FC Bayern München muss wochenlang auf Linksverteidiger Alphonso Davies verzichten. Ein Talent aus der zweiten Mannschaft könnte den 19-Jährigen ersetzen. Außerdem: Serge Gnabry ist doch eine Option für das Champions-League-Spiel bei Lokomotive Moskau. News und Gerüchte des Tages zum FCB im Überblick.

Weitere News und Gerüchte zum deutschen Rekordmeister vom Wochenende findet Ihr hier.

FC Bayern: Ersetzt ein U23-Talent Alphonso Davies?

Alphonso Davies hat sich beim 5:0-Sieg des FC Bayern München gegen Entracht Frankfurt eine schwere Bänderverletzung am Sprunggelenk zugezogen und wird sechs bis acht Wochen ausfallen. "Ein Band ist gerissen, ein Band ist teilabgerissen", sagte Trainer Hansi Flick nach dem Spiel.

Neben den gestandenen Lucas Hernandez und David Alaba könnte ein Talent aus der zweiten Mannschaft der Münchner den Kanadier in den nächsten Wochen vertreten. Wie Sport1 berichtet, stellt Neuzugang Remy Vita eine ernsthafte Option dar.

"Wenn ein Spieler mit dieser Qualität ausfällt, tut das der Mannschaft weh. Wir müssen schauen, dass wir auf der Position kreativ werden und trotzdem die Möglichkeit haben, immer mal wieder zu wechseln", erklärte Flick bereits und wies daraufhin, dass der FCB auch noch eine U23 habe und man sehen müsse, "ob wir da einen Spieler dabei haben, der uns auf dieser Position immer mal wieder aushelfen kann".

Vita war im Sommer vom französischen Zweitligisten ES Troyes an die Isar gewechselt und unterschrieb einen Vertrag bis 2024. Gegen Waldhof Mannheim überzeugte der Franzose zuletzt auf der linken Abwehrseite mit einem Treffer zum 2:0-Endstand.

© imago images / Eibner

FCB, News: Serge Gnabry verlässt Quarantäne

Serge Gnabry hat seine häusliche Quarantäne am vergangenen Sonntag verlassen dürfen. Der Nationalspieler steht dem FC Bayern somit im Champions-League-Spiel bei Lokomotive Moskau am kommenden Dienstag (18.55 Uhr live auf DAZN) zur Verfügung.

Am Dienstag der vergangenen Woche war Gnabry vermeintlich positiv auf Corona getestet worden. "Seitdem wurden bei Gnabry in den vier darauffolgenden Tagen jeweils weitere PCR-Tests durchgeführt, die allesamt ein negatives Ergebnis brachten. Zusätzlich wurden am gestrigen Samstag und am heutigen Sonntag jeweils ein Antigen-Test durchgeführt, beide zeigten ebenfalls ein negatives Ergebnis", teilte der FCB mit.

Demnach gehe das Gesundheitsamt davon aus, dass der positive PCR-Test ein falsch-positives Ergebnis aufwies. Die Quarantänemaßnahme sei deshalb aufgehoben worden.

FC Bayern - Ex-Manager Stoffelshaus: Lok hat "keine Chance"

Der ehemalige Sportdirektor von Lokomotive Moskau, Erik Stoffelshaus, sieht seinen Ex-Klub gegen Titelverteidiger Bayern München als klaren Außenseiter. "Ich fürchte, gegen diese Bayern in Topform wird Lok keine Chance haben", sagte der 49-Jährige, der bis zu seinem Rücktritt im Dezember 2018 für den dreimaligen russischen Meister arbeitete, dem kicker.

Grund dafür seien die vielen Abgänge bei den Russen. "Kein Höwedes mehr, kein Farfan, Aleksej Mirantschuk wurde an Bergamo verkauft, die Trainerlegende Juri Semin ist weg - der Verein muss einen Umbruch stemmen. Die Spieler, die jetzt auflaufen, waren fast alle schon zu meiner Zeit da."

Nachfolger Marko Nikolic sei seiner Aufgabe zudem nicht gewachsen, betonte Stoffelshaus: ""Defensiv mag sein Plan halbwegs aufgehen, aber ich finde, Lok hat keine Idee im Spiel nach vorn."

Aber auch in der Mannschaft sieht er "niemanden, der dem FC Bayern fußballerisch wehtun könnte. Und das Wetter spielt wohl auch nicht mit für Lok, noch ist es nicht so bitterkalt in Moskau."

FC Bayern feiert Kantersieg gegen Frankfurt

Der FC Bayern München hat einen überzeugenden 5:0-Sieg gegen Eintracht Frankfurt gefeiert. Die Tore erzielten Dreierpacker Robert Lewandowski, Leroy Sane und Youngster Jamal Musiala.

FC Bayern München - Eintracht Frankfurt: Die Noten und Einzelkritiken der FCB-Spieler © CHRISTOF STACHE/Getty Images 1/17 Der FC Bayern München hat sein Heimspiel am 5. Spieltag der Bundesliga gegen Eintracht Frankfurt mit 5:0 (2:0) gewonnen. Robert Lewandowski stellte einen neuen Bundesligarekord auf. SPOX hat die Noten und Einzelkritiken der FCB-Spieler. © imago images / Poolfoto 2/17 Manuel Neuer: Hatte so gut wie nichts zu halten. Ließ sich von Dost irritieren, rettete dann aber kurz vor der Linie im letzten Moment (83.). Note: 3,5. © imago images / Poolfoto 3/17 Bouna Sarr: Feierte sein Startelfdebüt. Schaltete sich immer wieder mal vorne mit ein, blieb aber insgesamt wenig eingebunden ins Spiel. Defensiv aber ordentlich, steigerte sich auch im Laufe des Spiels. Legte das 4:0 auf. Note: 3. © imago images / Poolfoto 4/17 Jerome Boateng: Solide Vorstellung am Boden und in der Luft, auch wenn er es gegen Dost schwer hatte und Silvas Technik ihn bisweilen beschäftigte. Note: 3,5. © imago images / Poolfoto 5/17 David Alaba: Für ihn gilt Ähnliches wie für Boateng. Stabile Leistung des Österreichers, häufig am Ball und mit teils guter Antizipation. Note: 3. © imago images / Poolfoto 6/17 Alphonso Davies: Knickte kurz nach Spielbeginn im Mittelkreis böse um und musste verletzt vom Platz. Keine Bewertung. © imago images / Poolfoto 7/17 Joshua Kimmich: Sehr dominant im Mittelfeld. Mit vielen Ballaktionen und teils guten Zuspielen. Seine Ecke führte zum 2:0. Note: 2. © Lukas Barth-Tuttas/Getty Images 8/17 Leon Goretzka: Sah früh Gelb (17.), haute sich aber in die direkten Duelle weiter rein und gewann sie auch meist. Bester Zweikämpfer bei den Bayern, nach vorne weniger präsent. Note: 3 © imago images / Poolfoto 9/17 Kingsley Coman: Häufig gefährlich, wenn er an den Ball kam, allerdings anfangs noch nicht so richtig drin im Spiel. War diesmal eher als Vorbereiter gefragt. Legte Lewandowskis 1:0 auf. Note: 2,5. © imago images / Poolfoto 10/17 Thomas Müller: Wie gewohnt viel im vorderen Drittel unterwegs und lautstark am Dirigieren seiner Mitspieler. Es gelang nicht alles, hatte in vielen Angriffen aber seine Füße im Spiel. So leistete er auch die Vor-Vorlage zum 1:0. Note: 2,5. © CHRISTOF STACHE/Getty Images 11/17 Robert Lewandowski: Ließ sich immer wieder sehr tief fallen, um am Spielaufbau beteiligt zu sein. Vor dem Kasten erneut brandgefährlich und effektiv. Erzielte seine Saisontore acht bis zehn – diese Anzahl nach fünf Spieltagen ist neuer BL-Rekord. Note: 1 © Lukas Barth-Tuttas/Getty Images 12/17 Douglas Costa: Anfangs war nicht viel von ihm zu sehen. Steigerte sich aber, als er mit Coman die Seiten wechselte. Führte viele direkte Duelle und gewann die Mehrheit davon. Sehr guter Pass, der Lewandowskis 3:0 einleitete. Note: 2,5. © imago images / Poolfoto 13/17 Lucas Hernandez: Kam nach nur drei Spielminuten für den verletzten Davies und lieferte auf links eine solide, aber unauffällige Leistung ab. Nach der Pause mit einem Abschluss (53.) und einer vergebenen Hundertprozentigen (64.). Note: 3,5. © imago images / Poolfoto 14/17 Javi Martinez: Kam nach 68 Minuten für Müller in die Partie. Leistete sich keinen Fehler und arbeitete ordentlich gegen den Ball mit. Note: 3. © Lukas Barth-Tuttas/Getty Images 15/17 Eric Maxim Choupo-Moting: Ersetzte Lewandowski nach 68 Minuten, ein Torabschluss war von ihm dabei nicht zu sehen. Note: 3,5. © Lukas Barth-Tuttas/Getty Images 16/17 Leroy Sane: Costa musste für ihn runter (68.). Vier Minuten später schoss er per Arjen-Robben-Gedächtnistor von der rechten Seite zum 4:0 ein. War auf Anhieb gut drin in der Partie und war auch am 5:0 beteiligt. Note: 2. © imago images / Passion2Press 17/17 Jamal Musiala: Nach 77 Minuten für Coman in die Partie gekommen und wie Sane schnell mit guten Aktionen. Belohnte sich mit seinem zweiten Bundesligator im sechsten Spiel (90.). Keine Bewertung.

FC Bayern: Spielplan und nächste Gegner