FC Bayern, News und Gerüchte: Hansi Flick verrät Leroy Sanes Geheimnis

Leroy Sane hat sich beim FC Bayern nach vierwöchiger Verletzungspause mit einem Traumtor zurückgemeldet - dank der Unterstützung eines ganz besonderen Fachmanns. Alle News und Gerüchte rund um den FCB gibt es hier.

FC Bayern, News: Hansi Flick verrät Leroy Sanes Geheimnis

Nach vierwöchiger Verletzungspause feierte Neuzugang Leroy Sane im Bundesliga-Spiel gegen Eintracht Frankfurt (5:0) ein eindrucksvolles Comeback - dank der Unterstützung eines ganz besonderen Fachmanns. "Er hat hart gearbeitet und mit Miro Klose ein paar Abschlüsse trainiert, das kam ihm zugute", sagte Trainer Hansi Flick.

WM-Rekordtorschütze Klose, seit Sommer bei den Bayern als Co-Trainer für die erste Mannschaft zuständig, ist vor allem für die Schulung der Stürmer, Torabschlüsse und Standards zuständig.

"Wir haben uns alle über seinen Einstand gefreut, so kann es gerne weitergehen", führte Flick weiter über Sane aus. Der Nationalspieler hatte sich bei der 1:4-Niederlage des Rekordmeisters bei der TSG Hoffenheim (die Highlights im Video) eine Kapselverletzung im Knie zugezogen und fiel sieben Wochen aus. Gegen die SGE war Sane in der 68. Minute für Dreierpacker Robert Lewandowski eingewechselt worden und hatte nur vier Minuten später mit einem traumhaften Schlenzer getroffen.

Nach dem Spiel absolvierte Sane noch Läufe auf dem Platz. "Man sieht, dass er unbedingt will und seine Fitness verbessern möchte. Wir sind mit seiner Einstellung und Mentalität sehr zufrieden", sagte Flick über den 24-Jährigen.

FC Bayern, News: Alphonso Davies fällt wochenlang aus

Die Bayern müssen mehrere Wochen auf Linksverteidiger Alphonso Davies verzichten, das gaben die Münchner am Samstagabend bekannt. Der 19-Jährige hatte sich gegen Eintracht Frankfurt ohne Gegnereinwirkung am rechten Sprunggelenk verletzt und musste bereits in der zweiten Minute ausgewechselt werden.

Er war bei einem Pass der Frankfurter im Rasen hängen geblieben, zu Boden gegangen und hatte sofort signalisiert, dass er ausgetauscht werden muss.

"Er hat eine Bänderverletzung am rechten Sprunggelenk. Er hat sich ein Band gerissen, eines ist teilabgerissen. Wir rechnen mit einer Ausfallzeit von sechs bis acht Wochen", sagte Bayern-Trainer Hansi Flick nach der Partie. "Wenn ein Spieler mit diese Qualität ausfällt, tut das weh."

FC Bayern - Flick: Gnabry womöglich "falsch positiv"

Möglicherweise hat der FCB ohne Not auf Nationalspieler Serge Gnabry verzichtet. "Es kann einer der wenigen Fälle sein, die falsch positiv waren", sagte Flick bei Sky.

Nach einem positiven Corona-Test befindet sich Gnabry aktuell in Quarantäne. Er hat bereits die Spiele gegen Atletico Madrid (die Highlights im Video) und nun gegen Frankfurt verpasst.

"Die letzten beiden Tests waren negativ, auch ein Antigentest heute morgen", berichtete Flick weiter. Nach Rücksprache mit den Spezialisten im Klub sehe es so aus, als habe Gnabry vor dem Atletico-Spiel einen "negativen Positivtest" abgelegt.

Welche Konsequenzen das haben könnte, sagte Flick nicht. Die Bayern spielen bereits am Dienstag (18.55 Uhr live auf DAZN) wieder in der Königsklasse, dann bei Lokomotive Moskau.

FC Bayern mit eindrucksvoller Vorstellung gegen Eintracht Frankfurt

Dank eines Dreierpacks von Robert Lewandowski und den Toren von Leroy Sane und Youngster Jamal Musiala haben die Bayern mit 5:0 gegen Eintracht Frankfurt gewonnen.

FC Bayern München - Eintracht Frankfurt: Die Noten und Einzelkritiken der FCB-Spieler © CHRISTOF STACHE/Getty Images 1/17 Der FC Bayern München hat sein Heimspiel am 5. Spieltag der Bundesliga gegen Eintracht Frankfurt mit 5:0 (2:0) gewonnen. Robert Lewandowski stellte einen neuen Bundesligarekord auf. SPOX hat die Noten und Einzelkritiken der FCB-Spieler. © imago images / Poolfoto 2/17 Manuel Neuer: Hatte so gut wie nichts zu halten. Ließ sich von Dost irritieren, rettete dann aber kurz vor der Linie im letzten Moment (83.). Note: 3,5. © imago images / Poolfoto 3/17 Bouna Sarr: Feierte sein Startelfdebüt. Schaltete sich immer wieder mal vorne mit ein, blieb aber insgesamt wenig eingebunden ins Spiel. Defensiv aber ordentlich, steigerte sich auch im Laufe des Spiels. Legte das 4:0 auf. Note: 3. © imago images / Poolfoto 4/17 Jerome Boateng: Solide Vorstellung am Boden und in der Luft, auch wenn er es gegen Dost schwer hatte und Silvas Technik ihn bisweilen beschäftigte. Note: 3,5. © imago images / Poolfoto 5/17 David Alaba: Für ihn gilt Ähnliches wie für Boateng. Stabile Leistung des Österreichers, häufig am Ball und mit teils guter Antizipation. Note: 3. © imago images / Poolfoto 6/17 Alphonso Davies: Knickte kurz nach Spielbeginn im Mittelkreis böse um und musste verletzt vom Platz. Keine Bewertung. © imago images / Poolfoto 7/17 Joshua Kimmich: Sehr dominant im Mittelfeld. Mit vielen Ballaktionen und teils guten Zuspielen. Seine Ecke führte zum 2:0. Note: 2. © Lukas Barth-Tuttas/Getty Images 8/17 Leon Goretzka: Sah früh Gelb (17.), haute sich aber in die direkten Duelle weiter rein und gewann sie auch meist. Bester Zweikämpfer bei den Bayern, nach vorne weniger präsent. Note: 3 © imago images / Poolfoto 9/17 Kingsley Coman: Häufig gefährlich, wenn er an den Ball kam, allerdings anfangs noch nicht so richtig drin im Spiel. War diesmal eher als Vorbereiter gefragt. Legte Lewandowskis 1:0 auf. Note: 2,5. © imago images / Poolfoto 10/17 Thomas Müller: Wie gewohnt viel im vorderen Drittel unterwegs und lautstark am Dirigieren seiner Mitspieler. Es gelang nicht alles, hatte in vielen Angriffen aber seine Füße im Spiel. So leistete er auch die Vor-Vorlage zum 1:0. Note: 2,5. © CHRISTOF STACHE/Getty Images 11/17 Robert Lewandowski: Ließ sich immer wieder sehr tief fallen, um am Spielaufbau beteiligt zu sein. Vor dem Kasten erneut brandgefährlich und effektiv. Erzielte seine Saisontore acht bis zehn – diese Anzahl nach fünf Spieltagen ist neuer BL-Rekord. Note: 1 © Lukas Barth-Tuttas/Getty Images 12/17 Douglas Costa: Anfangs war nicht viel von ihm zu sehen. Steigerte sich aber, als er mit Coman die Seiten wechselte. Führte viele direkte Duelle und gewann die Mehrheit davon. Sehr guter Pass, der Lewandowskis 3:0 einleitete. Note: 2,5. © imago images / Poolfoto 13/17 Lucas Hernandez: Kam nach nur drei Spielminuten für den verletzten Davies und lieferte auf links eine solide, aber unauffällige Leistung ab. Nach der Pause mit einem Abschluss (53.) und einer vergebenen Hundertprozentigen (64.). Note: 3,5. © imago images / Poolfoto 14/17 Javi Martinez: Kam nach 68 Minuten für Müller in die Partie. Leistete sich keinen Fehler und arbeitete ordentlich gegen den Ball mit. Note: 3. © Lukas Barth-Tuttas/Getty Images 15/17 Eric Maxim Choupo-Moting: Ersetzte Lewandowski nach 68 Minuten, ein Torabschluss war von ihm dabei nicht zu sehen. Note: 3,5. © Lukas Barth-Tuttas/Getty Images 16/17 Leroy Sane: Costa musste für ihn runter (68.). Vier Minuten später schoss er per Arjen-Robben-Gedächtnistor von der rechten Seite zum 4:0 ein. War auf Anhieb gut drin in der Partie und war auch am 5:0 beteiligt. Note: 2. © imago images / Passion2Press 17/17 Jamal Musiala: Nach 77 Minuten für Coman in die Partie gekommen und wie Sane schnell mit guten Aktionen. Belohnte sich mit seinem zweiten Bundesligator im sechsten Spiel (90.). Keine Bewertung.

