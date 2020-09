FC Bayern, News und Gerüchte: FCB bietet David Alaba offenbar längere Vertragslaufzeit

Der FC Bayern will offenbar David Alaba im Vertrags-Poker entgegenkommen. Hansi Flick kontaktierte wohl Mario Götze und Sergino Dest könnte beim Wiesn-Shooting der Bayern schon dabei gewesen sein. News und Gerüchte zum FC Bayern findet Ihr hier.

FC Bayern bietet offenbar längere Vertragslaufzeit bei David Alaba

Der FC Bayern kommt David Alaba im Poker um eine Vertragsverlängerung wohl entgegen. Einem Bericht der Sport Bild zufolge sei der Rekordmeister bereit, die angebotene Laufzeit des neuen Kontrakts auf fünf Jahre zu erhöhen.

Bislang wurde offenbar nur über einen Vierjahres-Vertrag verhandelt. Die Bayern bieten damit wohl weiter ein Jahresgehalt von elf Millionen Euro plus sechs Millionen Euro mögliche Prämienzahlungen. Am Montagabend hatte Sky berichtet, dass die Bayern das angebotene Jahressalär nicht erhöhen würden, da die Münchner schon am Limit sind.

Zuletzt hatte Karl-Heinz Rummenigge persönlich Kontakt zur Alaba-Seite aufgenommen, um die Situation nach den öffentlichen Aussagen zu beruhigen.

© imago images / kolbert-press

FC Bayern: Hansi Flick kontaktierte offenbar Mario Götze

Hansi Flick hat nach Informationen der Sport Bild Kontakt zu Mario Götze aufgenommen. Der ablösefreie Offensivspieler wird vom FCB-Trainer wohl als mögliche Verstärkung für den Kader angesehen.

Dem Bericht zufolge hatte sich Flick in den vergangenen Wochen mehrmals bei Götze telefonisch erkundigt. Der 28-Jährige ist weiterhin ohne Klub, nachdem sein Vertrag beim BVB im Sommer nicht verlängert worden war.

Die Bosse des FC Bayern stehen dem Vorschlag bislang aber angeblich skeptisch gegenüber. Götze selbst könnte sich wohl mit Abstrichen beim Gehalt und einer geringeren Vertragslaufdauer zufrieden geben.

© imago images / DeFodi

FC Bayern: Verwirrung um Sergino Dest

Sergino Dest hat mit einem Instagram-Post für Verwirrung gesorgt. Der vom FC Bayern umworbene Rechtsverteidiger zeigte sich am Dienstag auf einem Bild mit einem Kapuzenpullover und der vielsagenden Ortsangabe "Paulaner Nockherberg". Der FC Bayern hatte zu diesem Zeitpunkt sein Wiesn-Shooting beim Sponsor. Später löschte er den Post wieder.

Niederländische Medien hatte am Montag gemeldet, dass der Transfer des 19-Jährigen kurz vor dem Abschluss stehe. Der katalanische TV-Sender TV3 berichtete am Mittwoch jedoch, dass auch der FC Barcelona eine Einigung mit Ajax Amsterdam erzielt habe.

FC Bayern München: Die besten Bilder vom Paulaner-Shooting © paulaner-presse 1/12 Das 187. Oktoberfest fällt in diesem Jahr aufgrund von Corona zwar flach, doch die FCB-Profis haben sich das traditionelle Paulaner-Shooting trotzdem nicht nehmen lassen. Der wechselwillige Javi Martinez fehlte übrigens. Die besten Bilder ... © paulaner-presse 2/12 Im Vorjahr war er in feiner Tracht noch als Nebenmann von Niko Kovac beim Shooting. Als frisch gebackener Triple-Trainer schmeckt das Weißbier wahrscheinlich noch besser ... Prost, Herr Flick! © paulaner-presse 3/12 David Alaba kann trotz der zähen Verhandlungen über seinen 2021 auslaufenden Vertrag lachen. Bei dem schönen Anblick in der rechten Hand wundert das nicht! © paulaner-presse 4/12 Neuzugang Leroy Sane schaut Richtung volles Glas. Was ist denn nun besser? Pils aus dem Pott, bayerisches Weißbier oder doch englisches Ale? © paulaner-presse 5/12 Sane scheint sich seinem Blick zufolge entschieden zu haben. Dass Thomas Müller da nur zustimmen kann, war eigentlich klar, oder? © paulaner-presse 6/12 Und auch Traumpartner Serge Gnabry scheint sich umgeben von vier Weißbieren mächtig wohlzufühlen. Neuzugang Tanguy Kouassi (PSG) weist ebenfalls einen geübten Griff vor. Ob Müller Nachhilfe für die Jungen gibt? © paulaner-presse 7/12 Die beiden Torgaranten und Mitverantwortlichen für die drei Titel: Robert Lewandowski und Gnabry. Man versteht sich zwar blind auf dem Platz, doch beim Anstoßen wird sich in die Augen geschaut! Ersatzstürmer Joshua Zirkzee schaut gespannt zu. © paulaner-presse 8/12 Noch ist Manuel Neuer die unagefochtene Nummer eins im Kasten der Bayern. Aber bei dem verschmitzten Lachen wittert Neuzugang Alexander Nübel seine Chance wohl schon in naher Zukunft. © paulaner-presse 9/12 Doch Neuer ist und bleibt die Gelassenheit in Person. Bei dem Blick avanciert er noch obendrein zu Schwiegermutters Liebling. © paulaner-presse 10/12 Und Witze erzählen kann er auch noch. Oder wird das knappe Ding gegen Schalke nachbesprochen? © paulaner-presse 11/12 Der neue Markenbotschafter Claudio Pizarro wird herzlich von Kollege Giovane Elber begrüßt. Für die zwei Haudegen gibt es natürlich Maß! © paulaner-presse 12/12 Peace, Phonzie! Wie willst Du denn heute Bier trinken?

FC Bayern: Abschied von Javi Martinez steht bevor

Javi Martinez steht vor dem Abschied vom FC Bayern. Nach Informationen von SPOX und Goal deutet alles auf eine Rückkehr zu Athletic Bilbao hin.

Der 32-Jährige will zu seinem Ex-Klub zurück. Die Verhandlungen zwischen den Klubs laufen, könnten sich jedoch ein paar Tage hinziehen.

