Auf Instagram verraten: Bayern-Wunschspieler Sergino Dest offenbar schon in München

Der Wechsel von Ajax Amsterdams Abwehrspieler Sergino Dest zum FC Bayern München könnte in Kürze bekanntgegeben werden - das zumindest legt ein Instagram-Post des 19-Jährigen nahe.

So postete Dest am Dienstagnachmittag ein Bild von sich im Kapuzenpullover und der vielsagenden Ortsangabe "Paulaner Nockherberg". Dort hielt der FC Bayern zur gleichen Zeit sein traditionelles Oktoberfest-Fotoshooting in Lederhosen ab.

Dest könnte beim Shooting also hinter den Kulissen bereits mit von der Partie gewesen sein, auch wenn der FC Bayern selbst natürlich keine Bilder des amerikanischen Nationalspielers veröffentlichte. Wenig später löschte Dest das Bild mit der Ortsangabe und postete ein ähnliches Foto, diesmal ohne Ortsangabe.

Niederländische Medienberichte hatten bereits am Montag gemeldet, dass der Transfer so gut wie abgeschlossen sei: Dest soll bei den Bayern den Backup von Benjamin Pavard rechts in der Viererkette geben. Als Ablösesumme werden rund 20 Millionen Euro gehandelt.

Dests Vertrag bei Ajax läuft noch bis 2022. In der neuen Saison kam er zweimal zum Einsatz, dabei aber jeweils als Linksverteidiger.