FC Bayern: Salihamidzic schließt Verrücktheiten in Verhandlungen mit David Alaba aus

Nach den klaren Worten von Ehrenpräsident Uli Hoeneß zum Thema David Alaba und dessen Berater Pini Zahavi äußert sich nun Sportvorstand Hasan Salihamidzic zur Sache. Demnach werde es Verrücktheiten wie in anderen Klubs beim FC Bayern nicht geben.

Uli Hoeneß (68) hatte David Alabas (28) Spielerberater Pini Zahavi (77) im Rahmen des "Doppelpass" von Sport1 als "geldgierigen Piranha" bezeichnet und erklärt, dass Hasan Salihamidzic (43) in Gesprächen mit dem Israeli "völlig ausgeflippt" sei - offene Worte, die den Verantwortlichen des Rekordmeisters im Übrigen übel aufgestoßen waren.

Der Sportvorstand des FC Bayern machte nun gegenüber dem kicker zumindest mal keinen Hehl daraus, dass Hoeneß immerhin die Wahrheit gesagt habe: "Uli hat gesagt, was Pini Zahavi längst weiß", sagte Salihamidzic und legte nach: "Beim FC Bayern gibt es eine sportliche und finanzielle Obergrenze: Robert Lewandowski und Manuel Neuer. Ich denke nicht, dass David selbst glaubt, er stünde über diesen zwei Kollegen."

Zahavi allerdings denke in anderen Dimensionen, "das kann er, aber da werden wir ihm nicht folgen. Verrücktheiten, wie er das vielleicht aus anderen Klubs kennt, werden wir nicht machen. Und schon gar nicht in einer Zeit, in der Umsätze und Gewinne einbrechen, im Fußball wie überall im Wirtschaftsleben", betonte Salihamidzic.

Auf den Typen Alaba lässt Salihamidzic allerdings nichts kommen: "David ist ein super Spieler und super Typ. Er wird von allen im Klub, von allen in der Mannschaft, vom Trainer, vom Präsidenten geschätzt, vom CEO, von mir, von Oliver Kahn und natürlich von Uli - tatsächlich von allen. Wertschätzung ist im Übermaß vorhanden. Jeder möchte, dass David bleibt."

Bundesliga wieder mit Fans: So viele Zuschauer dürfen jeweils in die 18 Stadien © imago images / Bernd Feil 1/19 Die Zuschauer sind zurück! Bund und Länder haben sich darauf geeinigt, dass die Stadien wieder besucht werden dürfen. Die Obergrenze liegt bei 20 Prozent der jeweiligen Kapazitäten. SPOX zeigt, wie viele Fans jeweils in die 18 Spielstätten dürfen. © imago images / Camera 4 2/19 Platz 18 - STADION AN DER ALTEN FÖRSTEREI (Union Berlin): 4.402 Zuschauer (22.012 Plätze) © imago images / Poolfoto 3/19 Platz 17 - SCHWARZWALD-STADION (SC Freiburg): 4.800 Zuschauer (24.000 Plätze) © imago images / Picture Point 4/19 Platz 16 - SCHÜCOARENA (Arminia Bielefeld): 5.303 Zuschauer (26.515 Plätze) © imago images / Poolfoto 5/19 Platz 15 - VOLKSWAGEN ARENA (VfL Wolfsburg): 6.000 Zuschauer (30.000 Plätze) © imago images / Poolfoto 6/19 Platz 14 - PREZERO ARENA (TSG Hoffenheim): 6.030 Zuschauer (30.150 Plätze) © imago images / RHR-Foto 7/19 Platz 13 - BAYARENA (Bayer Leverkusen): 6.042 Zuschauer (30.210 Plätze) © imago images / Eibner 8/19 Platz 12 - WWK ARENA (FC Augsburg): 6.132 Zuschauer (30.660 Plätze) © imago images / Poolfoto 9/19 Platz 11 - COFACE ARENA (FSV Mainz 05): 6.800 Zuschauer (34.000 Plätze) © imago images / Poolfoto 10/19 Platz 10 - WESER-STADION (SV Werder Bremen): 8.420 Zuschauer (42.100 Plätze) © imago images / Poolfoto 11/19 Platz 9 - RED BULL ARENA (RB Leipzig): 8.512 Zuschauer (42.558 Plätze) © imago images / Poolfoto 12/19 Platz 8 - RHEINENERGIESTADION (1. FC Köln): 10.000 Zuschauer (50.000 Plätze) © imago images /osnapix 13/19 Platz 7 - COMMERZBANK-ARENA (Eintracht Frankfurt): 10.300 Zuschauer (51.500 Plätze) © imago images / Norbert Schmidt 14/19 Platz 6 - BORUSSIA-PARK (Borussia Mönchengladbach): 10.804 Zuschauer (54.022 Plätze) © imago images / HMB-Media 15/19 Platz 5 - MERCEDES-BENZ ARENA (VfB Stuttgart): 12.100 Zuschauer (60.449 Plätzen) © imago images / Vitalii Kliuiev 16/19 Platz 4 - VELTINS-ARENA (FC Schalke 04): 12.454 Zuschauer (62.271 Plätze) © imago images / tagesspiegel 17/19 Platz 3 - OLYMPIASTADION BERLIN (Hertha BSC): 14.930 Zuschauer (74.649 Plätzen) © imago images / Poolfoto 18/19 Platz 2 - ALLIANZ ARENA (FC Bayern München): 15.004 Zuschauer (75.021 Plätzen) © imago images / Vitalii Kliuiev 19/19 Platz 1 - SIGNAL IDUNA PARK (Borussia Dortmund): 16.273 Zuschauer (81.365 Plätzen)

FC Bayern: Alaba hat "attraktives Angebot wiederholt abgelehnt"

Jedoch habe Alaba "unser attraktives Angebot wiederholt abgelehnt, trotzdem versuchen wir noch, ihn zu überzeugen."

Der kicker berichtet zudem, dass der Aufsichtsrat der Münchner einen Beschluss gefasst habe, dass das unterbreitete Angebot an den Österreicher final sei, finanziell solle nicht mehr nachgebessert werden. Wenn dem so ist, bestünde die Möglichkeit, dass Alaba bis zum Vertragsende 2021 in München bleibe, um dann eventuell ablösefrei und für ein üppiges Handgeld zu wechseln. Genauso könnte der FC Bayern den Spieler noch in diesem Transferfenster verkaufen, was allerdings unwahrscheinlich erscheint.