FC Bayern, News und Gerüchte: FCB im Alaba-Poker schon an seiner obersten Grenze?

Die Vertragsverlängerung mit David Alaba ziehen sich weiter in die Länge. Angeblich sei der FC Bayern bereits an sein vom Aufsichtsrat genehmigtes Limit für das neue Gehalt von Alaba gelangt. Karl-Heinz Rummenigge vergleicht das Gehalt im Fußball mit dem Gehaltsgefüge in Hollywood. Die Junioren des FC Bayern starten siegreich in die neue Saison und die Profis starten in die Vorbereitung auf den UEFA Super Cup. Das sind die News und Gerüchte zum FCB.

Hier gibt es die News und Gerüchte rund um den FC Bayern München vom Vortag.

FC Bayern - Vertragsverlängerung mit David Alaba: FCB schon an oberster Grenze?

Der FC Bayern ist gehaltstechnisch mit seinem bis dato letzten Angebot an David Alaba und seinen Berater Pini Zahavi angeblich an sein vom Aufsichtsrat genehmigtes Limit gegangen und hatte dennoch keinen Erfolg. Das berichtete Sky am Montagabend.

Demnach müsse nun noch einmal im Aufsichtsrat über ein neues Angebot diskutiert werden, bevor die sich aktuell im Stillstand befindenden Verhandlungen weitergehen können. Dass der deutsche Rekordmeister der Alaba-Seite noch einmal eine neue Offerte in puncto Gehalt machen wird, ist jedoch fraglich.

Sportvorstand Hasan Salihamidzic hatte zuletzt im kicker erklärt, dass der FCB sich auf die Forderungen von Alaba-Berater Zahavi nicht einlassen werde: "Er denkt in anderen Dimensionen, das kann er, aber da werden wir ihm nicht folgen. Verrücktheiten, wie er das vielleicht aus anderen Klubs kennt, werden wir nicht machen."

Zudem warf Salihamidzic dem Israeli vor, die Bayern-Hierarchie im Gehaltsgefüge zu ignorieren. "Beim FC Bayern gibt es eine sportliche und finanzielle Obergrenze: Robert Lewandowski und Manuel Neuer", sagte Salihamizdic. Diese Grenze soll bei etwas weniger als 20 Millionen liegen. Alaba sollen die Bayern elf Millionen Euro Grundgehalt und Prämienzahlungen in Höhe von sechs Millionen Euro bieten, während der Berater des Österreichers Alaba gehaltstechnisch angeblich mindestens auf eine Stufe mit Neuer und Lewandowski stellen will.

Das dementierte Zahavi jedoch zuletzt: "Was wir für David fordern, liegt deutlich unter dem Gehalt von Robert." Alabas aktueller Vertrag beim FCB läuft noch bis 2021, ein Wechsel noch in diesem Sommer gilt angesichts der Forderungen der Alaba-Seite und der Coronakrise als unwahrscheinlich.

Expected Goals der Bundesligasaison 2019/20: So viele "zu erwartende Tore" erspielten sich die Teams © imago images / Poolfoto 1/23 Der FC Bayern München erzielte in der vergangenen Bundesliga-Saison genau 100 Tore - aber wie schlug sich der Rekordmeister in puncto "Expected Goals"? SPOX erklärt die vergleichsweise neue Statistik und zeigt, wie sich die 18 Buli-Klubs schlugen. © imago images / Poolfoto 2/23 "Expected Goals" ist eine Statistik des Datenanbieters Opta: Dabei wurden mehr als 300.000 Torschüsse der Vergangenheit analysiert, um festzustellen, wie wahrscheinlich ein Torerfolg in der jeweiligen Situation im Schnitt ist. © imago images / Pressefoto Baumann 3/23 Der Wert bewegt sich dabei zwischen 0 (= fast unmöglich, etwa ein Schuss aus 50 Metern) und 1 (= fast sicher, also frei vor dem Tor ohne Gegenspieler). Ein Elfmeter hat übrigens einen "xG-Wert" von 0,76 - denn rund drei Viertel aller Elfer sind drin. © imago images / Poolfoto 4/23 Jedem Torschuss wird dieser Wert zugewiesen, am Ende eines Spiels - oder einer Saison - werden sie dann zusammengerechnet. "xGoals" verrät also, wie gut die erspielten Tormöglichkeiten im Schnitt waren - und was man aus ihnen gemacht hat. © imago images / Poolfoto 5/23 Jetzt aber! Wie viele Tore waren die erspielten Chancen der Bundesligisten in der vergangenen Saison wert - und wie viele Gegentore ("Expected Goals against" oder "xGa") hätten sie laut dem Opta-Modell kassieren können? © imago images / Poolfoto 6/23 Platz 18 - FORTUNA DÜSSELDORF: 36,27 Expected Goals (36 Saisontore) - 62,43 Expected Goals against (67 Gegentore) © imago images / Poolfoto 7/23 Platz 17 - SCHALKE O4: 38,26 Expected Goals (38 Saisontore) - 52,34 Expected Goals against (58 Gegentore) © imago images / Poolfoto 8/23 Platz 16 - SC PADERBORN: 39,68 Expected Goals (37 Saisontore) - 68,11 Expected Goals against (74 Gegentore) © imago images / Poolfoto 9/23 Platz 15 - WERDER BREMEN: 40,02 Expected Goals (42 Saisontore) - 55,93 Expected Goals against (69 Gegentore) © imago images / Bernd König 10/23 Platz 14 - UNION BERLIN: 42,33 Expected Goals (41 Saisontore) - 55,36 Expected Goals against (58 Gegentore) © imago images / Contrast 11/23 Platz 13 - HERTHA BSC: 43,42 Expected Goals (48 Saisontore) - 55,04 Expected Goals against (59 Gegentore) © imago images / Poolfoto 12/23 Platz 12 - FC AUGSBURG: 43,50 Expected Goals (45 Saisontore) - 56,78 Expected Goals against (63 Gegentore) © imago images / Poolfoto 13/23 Platz 11 - SC FREIBURG: 47,21 Expected Goals (48 Saisontore) - 65,60 Expected Goals against (47 Gegentore) © imago images / Poolfoto 14/23 Platz 10 - MAINZ 05: 48,84 Expected Goals (44 Saisontore) - 60,65 Expected Goals against (65 Gegentore) © imago images / Poolfoto 15/23 Platz 9 - 1. FC KÖLN: 50,53 Expected Goals (51 Saisontore) - 53,62 Expected Goals against (69 Gegentore) © imago images / Poolfoto 16/23 Platz 8 - VFL WOLFSBURG: 53,97 Expected Goals (48 Saisontore) - 43,39 Expected Goals against (46 Gegentore) © imago images / Poolfoto 17/23 Platz 7 - 1899 HOFFENHEIM: 56,80 Expected Goals (53 Saisontore) - 59,97 Expected Goals against (53 Gegentore) © imago images / Poolfoto 18/23 Platz 6 - BAYER LEVERKUSEN: 59,98 Expected Goals (61 Saisontore) - 51,31 Expected Goals against (44 Gegentore) © imago images / Poolfoto 19/23 Platz 5 - EINTRACHT FRANKFURT: 60,05 Expected Goals (59 Saisontore) - 51,94 Expected Goals against (60 Gegentore) © imago images / Poolfoto 20/23 Platz 4 - BORUSSIA DORTMUND: 61,55 Expected Goals (84 Saisontore) - 41,44 Expected Goals against (41 Gegentore) © imago images / Poolfoto 21/23 Platz 3 - BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH: 72,71 Expected Goals (66 Saisontore) - 46,30 Expected Goals against (40 Gegentore) © imago images / Poolfoto 22/23 Platz 2 - RB LEIPZIG: 72,96 Expected Goals (81 Saisontore) - 39,71 Expected Goals against (37 Gegentore) © imago images / Poolfoto 23/23 Platz 1 - FC BAYERN MÜNCHEN: 90,11 Expected Goals (100 Saisontore) - 38,27 Expected Goals against (32 Gegentore)

FC Bayern: Karl-Heinz Rummenigge vergleicht Gehälter im Fußball mit Hollywood

Der Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge hat die Gehälter im Fußball mit dem Gehaltsgefüge in der Filmbranche Hollywoods verglichen.

"Ich würde sagen, der Fußball ist vergleichbar mit dem Filmgeschäft in Hollywood. Da ist der Studiochef auch nicht der Bestbezahlte, sondern die Schauspieler und Schauspielerinnen", antwortete Rummenigge im dpa-Interview auf die Frage, wo er sich als Vorstandsvorsitzender im Gehaltsgefüge der Münchner sehe.

Genaue Zahlen wollte er nicht nennen, gut leben könne er mit seinem Gehalt allerdings allemal. "Die Protagonisten stehen bei uns unten auf dem Rasen. Ich bin im Übrigen immer sehr zufriedenstellend bezahlt worden bei Bayern München", fuhr er fort.

FC Bayern: Jugendmannschaften starten mit Erfolgserlebnissen

Die Jugendmannschaften des FC Bayern haben einen erfolgreichen Start in ihre jeweilige Pflichtspielsaison gefeiert. Die U16, U15 und U14 starteten allesamt siegreich.

Die U16 legte einen furiosen Start hin und schoss sich mit einem 5:3 (2:2) gegen den FC Memmingen auf Tabellenplatz eins der U17-Bayernliga.

Ein Tor mehr gelang sogar der U16. Die Junioren feierten gegen DFI Bad Aibling einen 6:3-Sieg, nachdem sie früh mit 0:2 in Rückstand geraten waren.

Der höchste Erfolg gelang aber der U14, die gegen den Nachwuchs des FC Ingolstadt einen 11:0-Kantersieg einfuhr. "Wir sind sehr zufrieden mit unseren Jungs, sie sind als Einheit aufgetreten. Jeder Einzelne wollte seine individuelle Bestleistung auf den Platz bringen; das Miteinander hat das dann auch ermöglicht", sagte Coach Raphael Sonnweber im Anschluss.

FC Bayern startet Vorbereitung auf den FC Sevilla

Im UEFA Super Cup trifft der FC Bayern am Donnerstag in Budapest auf den FC Sevilla, um den ersten Titel der Saison perfekt zu machen. Am Montag stiegen die Münchener daher in die Vorbereitung auf das Endspiel ein.

Aufgrund von Belastungssteuerung setzte Robert Lewandowski mit der ersten Trainingseinheit aus, David Alaba war nach überstandenen muskulären Problemen dagegen wieder dabei.

FC Bayern, Termine: Die kommenden Gegner des FCB