FC Bayern, News und Gerüchte: FCB entwickelt Sicherheitskonzept für Stadion-Zuschauer

Zusammen mit der Manchester Metropolitan University hat der FC Bayern ein Sicherheitskonzept für die Stadion-Rückkehr von Fans erarbeitet. Der FC Bayern erobert die Spitze im UEFA-Klubkoeffizienten-Ranking. Düsseldorf-Keeper Florian Kastenmeier übt Kritik an Manuel Neuer. Alle News und Gerüchte rund um den FC Bayern München findet Ihr hier.

FC Bayern entwickelt Sicherheitskonzept für Stadion-Zuschauer

Der FC Bayern München hat in Person von Vorstand Jan-Christian Dreesen und Sicherheitschef Oliver Meßthaler zusammen mit der Manchester Metropolitan University ein Konzept zur Zuschauer-Rückkehr in die Stadien entwickelt. Das berichtet die Bild-Zeitung. Demnach soll damit bis zu 24000 Fans die Rückkehr in die Allianz Arena ermöglicht werden.

"Natürlich wären 24000 schön. Aber es ist eigentlich nicht wichtig, mit wie vielen Zuschauern wir starten. Wir wollen, dass überhaupt wieder Fans ins Stadion kommen. Wenn wir mit 5000 oder 10000 Fans starten dürfen, ist das auch gut. Fußball ohne Fans ist einfach nicht schön", wird Dreesen zitiert.

Das Konzept sieht vor, dass bis zu vier Leute, die sich kennen oder zusammen mit dem Auto angereist sind, nebeneinander sitzen können. Sonst gilt der 1,5-Meter-Abstand zwischen allen Zuschauern. Die Verlosung der Karten wird unter den Dauerkarteninhabern spieltagsweise erfolgen.

Positive Signale, dass in der kommenden Saison die Geisterspiele ein Ende haben, kamen am Donnerstag auch von Bundesinnenminister Horst Seehofer. "Wir müssen an konstruktiven Lösungen arbeiten, wie wir die Bundesliga und die 2. Liga wieder mit Publikumsbeteiligung realisieren können", sagte der CSU-Politiker der Augsburger Allgemeinen: "In einem Stadion mit 80.000 Plätzen kann man durchaus eine nennenswerte Anzahl von Zuschauern unterbringen und dabei alle Infektionsschutzregeln einhalten, wenn die Hygienekonzepte stimmen", so der Innenminister: "Über die konkrete Größenordnung muss man dann reden."

Nach Quoten: Die besten Champions-League-Sieger der vergangenen 20 Jahre © imago images / Poolfoto 1/21 Der FC Bayern hat die Champions League 2020 gewonnen. Doch darf sich der FCB nicht nur mit dem wichtigsten Titel im europäischen Vereinsfußball zieren, man schaffte es auch, alle Spiele zu gewinnen. Das Ranking der besten CL-Sieger der letzten 20 Jahre. © imago images / Ulmer 2/21 Platz 20 – FC PORTO (2004): 7 Siege aus 13 Spielen (53,8 Prozent Siegquote; 20:12 Tore) © imago images / Buzzi 3/21 Platz 19 – AC MAILAND (2007): 7 Siege aus 13 Spielen (53,8 Prozent Siegquote; 20:10 Tore) © imago images / Colorsport 4/21 Platz 18 – FC BARCELONA (2009): 7 Siege aus 13 Spielen (53,8 Prozent Siegquote; 32:13 Tore) © imago images / Pro Shots 5/21 Platz 17 – AC MAILAND (2003): 10 Siege aus 17 Spielen (58,8 Prozent Siegquote; 24:16 Tore) © imago images / HJS 6/21 Platz 16 – INTER MAILAND (2010): 8 Siege aus 13 Spielen (61,5 Prozent Siegquote; 17:9 Tore) © imago images / AFLOSPORT 7/21 Platz 15 – FC LIVERPOOL (2005): 8 Siege aus 13 Spielen (61,5 Prozent Siegquote; 22:11 Tore) © imago images / Action Plus 8/21 Platz 14 – FC LIVERPOOL (2019): 8 Siege aus 13 Spielen (61,5 Prozent Siegquote; 24:12 Tore) © imago images / Mary Evens 9/21 Platz 13 – FC CHELSEA (2012): 8 Siege aus 13 Spielen (61,5 Prozent Siegquote; 29:15 Tore) © imago images / Alterphotos 10/21 Platz 12 – REAL MADRID (2018): 9 Siege aus 13 Spielen (69,2 Prozent Siegquote; 33:16 Tore) © imago images / Ulmer 11/21 Platz 11 – FC BARCELONA (2006): 9 Siege aus 13 Spielen (69,2 Prozent Siegquote; 24:5 Tore) © imago images / Ulmer 12/21 Platz 10 – REAL MADRID (2017): 9 Siege aus 13 Spielen (69,2 Prozent Siegquote; 36:17 Tore) © imago images / Camera 4 13/21 Platz 9 – FC BARCELONA (2011): 9 Siege aus 13 Spielen (69,2 Prozent Siegquote; 30:9 Tore) © imago images / HJS 14/21 Platz 8 – FC BAYERN (2001): 12 Siege aus 17 Spielen (70,6 Prozent Siegquote; 28:15 Tore) © imago images / Pressefoto Baumann 15/21 Platz 7 – REAL MADRID (2002): 12 Siege aus 17 Spielen (70,6 Prozent Siegquote; 35:14 Tore) © imago images / Colorsport 16/21 Platz 6 – MANCHESTER UNITED (2008): 10 Siege aus 13 Spielen (76,9 Prozent Siegquote; 25:10 Tore) © imago images / Camera 4 17/21 Platz 5 – FC BAYERN (2013): 10 Siege aus 13 Spielen (76,9 Prozent Siegquote; 30:11 Tore) © imago images / Sven Simon 18/21 Platz 4 – REAL MADRID (2016): 10 Siege aus 13 Spielen (76,9 Prozent Siegquote; 33:9 Tore) © imago images / Ulmer 19/21 Platz 3 – FC BARCELONA (2015): 11 Siege aus 13 Spielen (84,6 Prozent Siegquote; 31:9 Tore) © imago images / Alterphotos 20/21 Platz 2 – REAL MADRID (2014): 11 Siege aus 13 Spielen (84,6 Prozent Siegquote; 41:10 Tore) © imago images / Poolfoto 21/21 Platz 1 – FC BAYERN (2020): 11 Siege aus 11 Spielen (100 Prozent Siegquote; 43:8 Tore)

Bayern erobert die Spitze im UEFA-Ranking

Nach dem Sieg im Finale der UEFA Champions League hat der FC Bayern die Spitze im Ranking der UEFA-Klubkoeffizienten übernommen. Die Mannschaft löste damit den bisherigen Spitzenreiter Real Madrid ab, der das Ranking sechs Jahre lang angeführt hatte.

"Es ist eine große Ehre und macht uns stolz und glücklich, in der europäischen Fünf-Jahreswertung wieder einmal auf dem ersten Platz zu stehen. Dazu möchte ich unserer Mannschaft und unserem Trainer Hansi Flick mit seinem Team herzlich gratulieren", erklärte der FCB-Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge.

Der großartige Erfolg zeuge von der herausragenden Arbeit, die der Verein in den vergangenen Jahren und insbesondere in der abgelaufenen Saison geleistet habe. "Mit elf Siegen aus elf Spielen hat sich unsere Mannschaft den Champions League-Titel eindrucksvoll gesichert", so der 64-Jährige.

Das UEFA-Ranking basiert auf den Ergebnissen der Vereine in Champions League und Europa League in den vergangenen fünf Saisons. Sie ist auch ausschlaggebend für die jeweiligen Auslosungen.

Die Top 10 des UEFA-Klubkoeffizienten

Platz Klub Punkte 1 FC Bayern 136.000 2 Real Madrid 134.000 3 FC Barcelona 128.000 4 Atletico Madrid 127.000 5 Juventus Turin 117.000 6 Manchester City 116.000 7 Paris Saint-Germain 113.999 8 FC Sevilla 102.000 9 Manchester United 100.000 10 FC Liverpool 99.000

UEFA-Rangliste: FC Bayern kassiert Real Madrid und ist neuer Spitzenreiter - BVB hinter Donezk © imago images 1/33 Nach sechs Jahren der königlichen Vorherrschaft verdrängte der FC Bayern mit dem CL-Sieg Real Madrid von der Spitze der UEFA-Koeffizienten-Rangliste. Sonst sieht es aus deutscher Sicht jedoch trüb aus. Der BVB fiel hinter Donezk zurück. Das Ranking. © imago images / Sven Simon 2/33 Wie entsteht die Rangliste? Das UEFA-Koeffizienten-Ranking basiert auf den Ergebnissen der Klubs in der Champions League und der Europa League (inklusive Quali-Runden) in den jeweils vergangenen fünf Spielzeiten. © imago images / AleksandrxGusev/PacificxPress 3/33 Pro Sieg ab der Gruppenphase gibt es zwei Punkte, für ein Remis einen Punkt. Bonuspunkte gibt es für das Erreichen der jeweiligen K.o.-Phasen. Bei Punktgleichheit entscheidet das Abschneiden in der jüngsten Saison. © imago images / Hugo Amaral 4/33 PLATZ 30: SPORTING LISSABON - 50,000 Punkte (2015/16: 7,000 | 2016/17: 6,000 | 2017/18: 17,000 | 2018/19: 10,000 | 2019/20: 10,000). © imago images/ Eibner Europa 5/33 PLATZ 29: FC SALZBURG - 53,500 Punkte (2015/16: 1,500 | 2016/17: 5,000 | 2017/18: 21,000 | 2018/19: 16,000 | 2019/20: 10,000). © imago images / Roland Harrison 6/33 PLATZ 28: BESIKTAS - 54,000 Punkte (2015/16: 7,000 | 2016/17: 20,000 | 2017/18: 19,000 | 2018/19: 5,000 | 2019/20: 3,000). © imago images / Kristian Kane 7/33 PLATZ 27: FC VALENCIA - 54,000 Punkte (2015/16: 14,000 | 2016/17: - | 2017/18: - | 2018/19: 23,000 | 2019/20: 17,000). © imago images / Christoffer Borg Mattisson 8/33 PLATZ 26: DYNAMO KIEV - 55,000 Punkte (2015/16: 18,000 | 2016/17: 8,000 | 2017/18: 12,000 | 2018/19: 11,000 | 2019/20: 6,000). © imago images / Legan P. Mace 9/33 PLATZ 25: FC VILLARREAL - 55,000 Punkte (2015/16: 23,000 | 2016/17: 9,000 | 2017/18: 8,000 | 2018/19: 16,000 | 2019/20: -). © imago images / Jan Huebner 10/33 PLATZ 24: FC BASEL - 56,000 Punkte (2015/16: 12,000 | 2016/17: 6,000 | 2017/18: 19,000 | 2018/19: 2,500 | 2019/20: 19,000). © imago images / Colorsport 11/33 PLATZ 23: BAYER 04 LEVERKUSEN - 61,000 Punkte (2015/16: 14,000 | 2016/17: 18,000 | 2017/18: - | 2018/19: 11,000 | 2019/20: 18,000). © imago images / Peter Kovalev/TASS 12/33 PLATZ 22: ZENIT ST. PETERSBURG - 64,000 Punkte (2015/16: 19,000 | 2016/17: 12,000 | 2017/18: 14,000 | 2018/19: 10,000 | 2019/20: 9,000). © imago images / VI ANP Sport /TomxBode 13/33 PLATZ 21: AFC AJAX - 69,500 Punkte (2015/16: 6,000 | 2016/17: 22,000 | 2017/18: 1,500 | 2018/19: 27,000 | 2019/20: 13,000). © imago images / Pedro Fiuza 14/33 PLATZ 20: BENFICA LISSABON - 70,000 Punkte (2015/16: 22,000 | 2016/17: 17,000 | 2017/18: 4,000 | 2018/19: 17,000 | 2019/20: 10,000). © imago images / GlobalImagens 15/33 PLATZ 19: FC PORTO - 75,000 Punkte (2015/16: 11,000 | 2016/17: 17,000 | 2017/18: 17,000 | 2018/19: 23,000 | 2019/20: 7,000). © imago images / HochZwei/Syndication 16/33 PLATZ 18: SSC NEAPEL - 77,000 Punkte (2015/16: 13,000 | 2016/17: 17,000 | 2017/18: 10,000 | 2018/19: 18,000 | 2019/20: 19,000). © imago images / ULMER Pressebildagentur/Lingria 17/33 PLATZ 17: AS ROM - 80,000 Punkte (2015/16: 14,000 | 2016/17: 13,000 | 2017/18: 25,000 | 2018/19: 17,000 | 2019/20: 11,000). © imago images / Tofik Babayev 18/33 PLATZ 16: FC CHELSEA - 83,000 Punkte (2015/16: 18,000 | 2016/17: - | 2017/18: 18,000 | 2018/19: 30,000 | 2019/20: 17,000). © imago images / oolfoto Panoramic / POOL / UEFA 19/33 PLATZ 15: OLYMPIQUE LYON - 83,000 Punkte (2015/16: 7,000 | 2016/17: 22,000 | 2017/18: 14,000 | 2018/19: 17,000 | 2019/20: 23,000). © imago images / Zheng Huansong 20/33 PLATZ 14: TOTTENHAM HOTSPUR - 85,000 Punkte (2015/16: 12,000 | 2016/17: 10,000 | 2017/18: 21,000 | 2018/19: 26,000 | 2019/20: 16,000). © imago images 21/33 PLATZ 13: BORUSSIA DORTMUND - 85,000 Punkte (2015/16: 17,000 | 2016/17: 22,000 | 2017/18: 10,000 | 2018/19: 18,000 | 2019/20: 18,000). © imago images / SVEN SIMON/Waelischmiller/Pool 22/33 PLATZ 12: SHAKHTAR DONEZK - 85,000 Punkte (2015/16: 20,000 | 2016/17: 14,000 | 2017/18: 19,000 | 2018/19: 10,000 | 2019/20: 22,000). © imago images / MB Media/Schumacher 23/33 PLATZ 11: FC ARSENAL - 91,000 Punkte (2015/16: 15,000 | 2016/17: 19,000 | 2017/18: 21,000 | 2018/19: 26,000 | 2019/20: 10,000). © imago images / David Blunsden 24/33 PLATZ 10: FC LIVERPOOL - 99,000 Punkte (2015/16: 22,000 | 2016/17: - | 2017/18: 30,000 | 2018/19: 29,000 | 2019/20: 18,000). © imago images / Matt McNulty/Sportimage 25/33 PLATZ 9: MANCHESTER UNITED - 100,000 Punkte (2015/16: 13,000 | 2016/17: 26,000 | 2017/18: 20,000 | 2018/19: 19,000 | 2019/20: 22,000). © imago images / Wagner/Witters/Pool/ 26/33 PLATZ 8: FC SEVILLA - 102,000 Punkte (2015/16: 23,000 | 2016/17: 19,000 | 2017/18: 21,000 | 2018/19: 13,000 | 2019/20: 26,000). © imago images / SVEN SIMON / Pool 27/33 PLATZ 7: PARIS SAINT-GERMAIN - 113,000 Punkte (2015/16: 24,000 | 2016/17: 20,000 | 2017/18: 19,000 | 2018/19: 19,000 | 2019/20: 31,000). © imago images / Conor Molloy 28/33 PLATZ 6: MANCHESTER CITY - 116,000 Punkte (2015/16: 26,000 | 2016/17: 18,000 | 2017/18: 22,000 | 2018/19: 25,000 | 2019/20: 25,000). © imago images / Marco Alpozzi/LaPresse 29/33 PLATZ 5: JUVENTUS - 117,000 Punkte (2015/16: 18,000 | 2016/17: 33,000 | 2017/18: 23,000 | 2018/19: 21,000 | 2019/20: 22,000). © imago images / Panoramic / POOL / UEFA 30/33 PLATZ 4: ATLETICO MADRID - 127,000 Punkte (2015/16: 28,000 | 2016/17: 29,000 | 2017/18: 28,000 | 2018/19: 20,000 | 2019/20: 22,000). © imago images / Panoramic / POOL / UEFA 31/33 PLATZ 3: FC BARCELONA - 128,000 Punkte (2015/16: 26,000 | 2016/17: 23,000 | 2017/18: 25,000 | 2018/19: 30,000 | 2019/20: 24,000). © imago images / Maurice van Steen 32/33 PLATZ 2: REAL MADRID - 134,000 Punkte (2015/16: 33,000 | 2016/17: 33,000 | 2017/18: 32,000 | 2018/19: 19,000 | 2019/20: 17,000). © imago images / SVEN SIMON 33/33 PLATZ 1: FC BAYERN MÜNCHEN - 136,000 Punkte (2015/16: 29,000 | 2016/17: 22,000 | 2017/18: 29,000 | 2018/19: 20,000 | 2019/20: 36,000).

FCB: Düsseldorfs Kastenmeier kritisiert Neuer

Nach dem Finale der Champions League in Lissabon wird Manuel Neuer mit Lob überschüttet. Florian Kastenmeier von Fortuna Düsseldorf hat allerdings am Torwartspiel des Kapitäns des FC Bayern auch etwas auszusetzen.

"Es ist schon nah an der Perfektion. Für die meisten Menschen hat er gehalten, was es zu halten gibt. Er ist der Beste der Welt", schwärmte Kastenmeier zunächst. "Aber rein fachlich und technisch gesehen, hat er natürlich schon das eine oder andere Manko. Aber solange er die Dinger hält und Welttorhüter wird, kann man nicht groß meckern", schob der 23-Jährige im Gespräch mit der SportBild hinterher.

Später korrigierte er seine Aussagen via Instagram: "Ich möchte hiermit klar und deutlich sagen, dass es mir fernliegt, den besten Torwart aller Zeiten zu kritisieren", schrieb Kastenmeier: "Was ich sinngemäß gesagt habe: Manuel Neuer hält oft die unmöglichsten Bälle auf seine eigene unorthodoxe Art, die zwar in keinem Torwart-Lehrbuch steht, aber mit der er das Torwartspiel auf ein unglaubliches Niveau gehoben hat. Und das betone ich voller Ehrfurcht."