FC Bayern, News und Gerüchte - Alphonso Davies: "Ich war ein nervliches Wrack"

Alphonso Davies hat einen Einblick in sein Seelenleben gegeben und dabei über Selbstzweifel in der Anfangszeit seiner Karriere gesprochen. Giovane Elber sieht für seinen Ex-Klub einen klaren Nachteil im Rennen um den Champions-League-Titel. Thomas Müller vergleicht die Methoden von Trainer Hansi Flick mit denen von Pep Guardiola. Alle News und Gerüchte rund um den FC Bayern findet Ihr hier.

FC Bayern: Alphonso Davies spricht über Selbstzweifel

Alphonso Davies hat in einem selbstverfassten Artikel bei The Players Tribune Einblicke in sein Seelenleben gegeben sowie über Selbstzweifel am Anfang seiner Karriere gesprochen. "Als ich zu den Vancouver Whitecaps wechselte, mit 14, war ich ein nervliches Wrack", berichtete Davies: "Ich war ein sehr schüchterner Typ, habe nicht wirklich viel gesagt." Erst beim dritten Probetraining habe er es überhaupt geschafft, sich für die Whitecaps zu empfehlen.

Die Zweifel, gar nicht gut genug für das jeweilige Team zu sein, hätten ihn lange begleitet. Bei der U16, U18, und vor allem dann in der zweiten Mannschaft. "Das war der Zeitpunkt, an dem ich wirklich in eine Wand krachte", erinnerte sich der Kanadier: "Plötzlich spielte ich mit den großen Jungs." In den ersten Wochen habe er enorme Probleme gehabt: "Ich konnte nicht mithalten, ich war nicht stark genug, ich habe nicht schnell genug gedacht."

FC Bayern: Elber sieht "klaren Nachteil" für FCB in CL

Ex-FCB-Stürmer Giovane Elber hält die lange Pause der Bayern im Hinblick auf das anstehende Champions-League-Turnier in Lissabon (ab 12. August) für problematisch. Dies sei "ein klarer Nachteil", sagte der Markenbotschafter des deutschen Rekordmeisters der Passauer Neuen Presse. "Die Spieler waren im Urlaub, haben abgeschaltet und müssen jetzt wieder von Null auf Hundert hochfahren."

Dennoch denkt Elber, "dass Hansi Flick das gut hinbekommen wird. Das hat ja auch nach der Corona-Pause sehr gut funktioniert". Den dritten Titel der Saison und damit das zweite Triple der Vereinsgeschichte hält der 48-jährige Brasilianer für machbar: "Das ist das Ziel. Aber es muss alles passen."

Nach dem 3:0-Hinspielerfolg im Achtelfinale beim FC Chelsea geht Elber fest vom Einzug ins Viertelfinale aus, warnt aber vor dem abgewandelten Spielmodus beim Finalturnier: "Dann hast du Barcelona oder Neapel, da entscheidet ein Spiel. Wenn du verlierst, fliegst du sofort nach Hause."

FC Bayern: Müller vergleicht Flick mit Guardiola

Thomas Müller sieht bei seinem jetzigen Coach Hansi Flick einige Parallelen zu einem prominenten früheren Trainer von Bayern München. "Ähnlich klar geregelt war unser Spiel zuletzt unter Pep Guardiola", sagte der 30-Jährige der Süddeutschen Zeitung über die taktischen Vorgaben von Flick: "Da durfte zwar jeder Spieler seiner Position eine individuelle Note mit hinzugeben, aufgrund seiner Vorlieben, Stärken und Schwächen, aber trotzdem hatte diese Position immer eine klare Aufgabe."

Für das anstehende CL-Finalturnier der Champions League sieht Müller den Rekordmeister aufgrund seiner langen Pause nicht im Nachteil. "Wir haben nach der Coronapause ja selbst erlebt, wie schnell sich harte Arbeit auszahlt", erklärte der Offensivspieler. Nach der damaligen Zwangspause gewannen die Münchner alle neun ausstehenden Bundesliga-Spiele sowie das Pokalfinale gegen Bayer Leverkusen.

Entscheidenden Anteil daran hatten auch David Alaba und Thiago. Einen möglichen Abgang der beiden Leistungsträger fände Müller "extrem bitter. Beide geben der Mannschaft sehr viel, gerade in dieser Konstellation, mit diesem Trainer und diesem Spielstil", sagte der beste Vorbereiter der abgelaufenen Bundesliga-Saison.

Thomas Müller: Leistungsdaten 19/20

Wettbewerb Einsätze Tore Assists 33 8 21 6 2 2 6 2 2 1 - - 46 12 25

Härtetest gegen Marseille: Die Bayern in der Einzelkritik © imago images / poolfoto 1/23 Der FC Bayern hat seine Generalprobe für den Restart der Champions League erfolgreich gestaltet. Beim 1:0 gegen Olympique Marseille wussten zwei Spieler besonders zu überzeugen. Ein Flügelflitzer fiel deutlich ab. © imago images / Poolfoto 2/23 Manuel Neuer: Nicht zu beurteilen, da OM während seiner Arbeitszeit (bis 61.) keinen Schuss aufs Tor zustande brachte (auch keine Flanke). Sorgte einmal unnötig für erhöhten Puls, als er den Ball in ein etwas enges Fenster spielte. Note: 3,5. © imago images / Poolfoto 3/23 Joshua Kimmich: Begann rechts hinten für den verhinderten Benjamin Pavard und gefiel durch gutes Stellungsspiel und viel Zug nach vorne. Gewann drei seiner vier Zweikämpfe und schlug starke Diagonalbälle. Nach einer guten Stunde ausgewechselt. Note: 2. © imago images / Poolfoto 4/23 Jerome Boateng: Hatte in seinem Kerngebiet fast nichts zu tun und packte dennoch eine sehenswerte Grätsche aus, als es galt, einen Alleingang von Dario Benedetto jäh zu beenden. Eine Bank. Nach einer Stunde machte er Platz für Niklas Süle. Note: 2,5. © imago images / Poolfoto 5/23 David Alaba: Seine Diagonalpässe und die Spieleröffnung und überhaupt ... eine Augenweide. Bereitet das Tor von Serge Gnabry vor. 94 Prozent Passquote. Zur Halbzeit gegen Lucas Hernandez ausgetauscht. Note: 1,5. © imago images / Poolfoto 6/23 Alphonso Davies: Leistete sich früh ein unnötiges Foul gegen Florian Thauvin. Stark in der Vorwärtsbewegung, Zuspiele und Flanke eher durchwachsen. Nach einer guten Stunde ausgewechselt. Note: 3,5. © imago images / Poolfoto 7/23 Leon Goretzka: Blieb komplett unauffällig gegen OM, was weder positiv noch negativ zu verstehen ist. Immerhin: Bestritt die meisten Luftduelle aller Akteure (4) und gewann den Großteil (3). Zur Halbzeit durch Corentin Tolisso ersetzt. Note: 3,5. © imago images / Poolfoto 8/23 Thiago: Sehr umtriebig und extrem defensiv- und zweikampffreudig. Packte eine super Grätsche aus. Hatte die mit Abstand meisten Ballaktionen aller Feldspieler (88). Nach einer guten Stunde ausgewechselt. Note: 2,5. © imago images / Poolfoto 9/23 Serge Gnabry: Tolles Solo vor dem 1:0 und überhaupt sehr agil und bester Offensivspieler der Bayern. Sehr konsequent und entschlossen in seinen wenigen direkten Duellen. Nach einer guten Stunde ausgewechselt. Note: 2. © imago images / Poolfoto 10/23 Thomas Müller: Wie immer bemüht, aber nicht mit nennenswerter Durchschlagskraft. Sehenswerter Lupfer im Kimmich-Style kurz vor der Pause, dann ausgewechselt. Note: 4. © imago images / Poolfoto 11/23 Ivan Perisic: Schwacher Auftritt des Kroaten. Unnötige Ballverluste, keine Ideen, überhaupt wenig Konstruktives im Offensivspiel (0 Torschussbeteiligungen). Wurde nach der Pause durch Kingsley Coman ersetzt. Note: 4,5. © imago images / Poolfoto 12/23 Robert Lewandowski: Musste von allen Bayern-Spielern am meisten ackern, nämlich fast 75 Minuten lang. Hing etwas in der Luft und gewann nur einen von neun Zweikämpfen. Ein guter Torabschluss. Note: 4. © imago images / Poolfoto 13/23 Bright Arrey-Mbi: Kam zur 62. Minute für Davies und wirkte etwas ungestüm, was bei einem 17-Jährigen nicht verwundern sollte. Stand Coman bisweilen auf den Füßen. Note: 4. © imago images / Poolfoto 14/23 Kingsley Coman: Machte deutlich mehr Dampf als Perisic und zeigte viel mehr Zug zum Tor. Deutlich besser eingebunden ins Spiel als der Kroate und mit drei Torabschlüssen. Note: 3. © imago images / Poolfoto 15/23 Coutinho: Fügte sich gut ein in den zweiten 45 Minuten. Ein gefährlicher Torschuss, gute Standards. Deutlich mehr Aktionen und Spielanteile als "Vorgänger" Müller. Note: 2,5. © imago images / Poolfoto 16/23 Michael Cuisance: Ersetzte den bärenstarken Gnabry nach einer Stunde und wollte gerne etwas bewegen. Suchte zweimal den Abschluss, wirkte aber hin und wieder zu egoistisch. Note: 3,5. © imago images / Poolfoto 17/23 Lucas Hernandez: Ersetzte Alaba und machte zunächst keinen guten Eindruck, als er sich vom Ex-Hannoveraner Sakai düpieren ließ. Anschließend aber souverän und Herr der Lage. 58 von 59 Pässen fanden einen Mitspieler. Note: 3. © imago images / Poolfoto 18/23 Javi Martinez: Hat Glück, dass die Frisur nicht in die Bewertung einfließt. Ansonsten die personifizierte Unauffälligkeit. Gute Passquote bei allerdings maximaler Risikovermeidung. Note: 3,5. © imago images / Poolfoto 19/23 Alvaro Odiozola: Ersetzte Kimmich ab der 62. und hatte freilich nicht dessen Einfluss aufs Offensivspiel. Legte einen Torschuss auf und verhinderte mit guter Grätsche einen womöglich sehr gefährlichen OM-Konter. Note: 3,5. © imago images / Poolfoto 20/23 Niklas Süle: Feierte sein Comeback nach seinem Kreuzbandriss im vergangenen Oktober. Wurde nicht gefordert und ließ dementsprechend auch nichts anbrennen. Wirkte sehr fit. Note: 3. © imago images / Poolfoto 21/23 Corentin Tolisso: Spielpraxis und eine gewisse Selbstverständlichkeit gehen dem Franzosen logischerweise noch ab. Ersetzte den blassen Goretzka und war sehr bemüht. 61 Ballaktionen in 45 Minuten sind eine Menge. Etliche Ungenauigkeiten. Note: 3,5. © imago images / Sven Simon 22/23 Sven Ulreich: Hatte wie Neuer exakt gar nichts zu tun. Elf Ballaktionen, acht Pässe, 100 Prozent Passquote. Nicht sehr aufregend. Note: 3,5. © imago images / Poolfoto 23/23 Joshua Zirkzee: Kam erst zur 74. für Lewandowski und hing wie der Torjäger zuvor auch in der Luft. Lediglich sechs Ballaktionen für den Niederländer. Keine Bewertung.

FC Bayern gewinnt Testspiel gegen Marseille

Am gestrigen Freitag gewann der FC Bayern sein einziges Testspiel vor der Fortsetzung der Champions League gegen Olympique Marseille mit 1:0 (1:0). Torschütze des Tages war Serge Gnabry. Innenverteidiger Niklas Süle gab außerdem sein lang ersehntes Comeback auf dem Platz.

Aufstellungen der beiden Teams

FC Bayern: Neuer (61., Ulreich) - Kimmich (61., Odriozola), Boateng (61., Süle), Alaba (46., Hernandez), Davies (61., Arrey-Mbi) - Goretzka (46., Tolisso), Thiago (61., Martinez) - Gnabry (61., Cuisance), Müller (46., Coutinho), Perisic (46., Coman) - Lewandowski (72., Zirkzee).

Olympique Marseille: Mandanda - Sarr (46., Sakai), Alvaro (89., Perrin), Caleta-Car (64., Balerdi), Amavi (79., Gueye) - Kamara (79., Lopez) - Rongier (61., Strootman), Sanson (79., Khaoui) - Thauvin (61., Ake), Benedetto (61., Germain), Payet (61., Radonjic).