FC Bayern - News und Gerüchte: Keine Stammplatzgarantie für Leroy Sane

Der FC Bayern bereitet sich aufs Rückspiel im Achtelfinale der Champions League gegen Chelsea vor und bangt um Kingsley Coman. Derweil sprach Trainer Hansi Flick über das Leistungsprinzip in seiner Mannschaft, an das sich auch Leroy Sane halten müsse. Und er äußerte Verständnis für den Wechselwunsch von Thiago.

FC Bayern - News: Keine Stammplatzgarantie für Leroy Sane

Für Trainer Hansi Flick gilt das Leistungsprinzip, wenn es um seine Aufstellung geht. Im Interview mit Sport1 sagte der 55-Jährige: "Manuel Neuer hat einen Stammplatz. Daran wird sich nichts ändern und das ist für mich auch okay."

Doch für alle anderen gelte: "Wenn aber jemand fünf Spiele hintereinander keine Leistung bringt, muss man als Trainer reagieren. Wir sind schließlich in einer Leistungsgesellschaft."

Auf Nachfrage, ob denn dieses Leistungsprinzip künftig auch für Neuzugang Leroy Sane (24) gelte, sagte Flick trocken: "Das gilt auch für ihn."

FC Bayern - News: Flick versteht Wechselwunsch von Thiago

Hansi Flick kann den Wechselwunsch von Mittelfeldregisseur Thiago (29) durchaus nachvollziehen, wie der Coach gegenüber Sport1 einräumte: "Ich kann verstehen, wenn sich ein Spieler Gedanken macht. Thiago hat in Spanien beim FC Barcelona gespielt und in der Bundesliga für den FC Bayern München. Wenn er es jetzt vielleicht nochmal in der Premier League versuchen will, habe ich dafür absolutes Verständnis."

Gleichzeitig aber fände es Flick "schade", wenn Thiago ginge, denn Thiago gebe "unserem Spiel das gewisse Etwas". Am Ende entscheide jedoch der Spieler und der Trainer müsse es respektieren.

FC Bayern - News: Salihamidzic gibt Update zu Alaba-Verhandlungen

Sportvorstand Hasan Salihamidzic arbeitet hinter den Kulissen weiter an einem Verbleib von Abwehrchef David Alaba (28). Im Gespräch mit Sky gab er dazu nun ein Update. "Wir beim FC Bayern wollen natürlich alle, dass David hier bleibt. Wir versuchen alles dafür, wir geben Gas - nicht nur mit Worten", sagte der 43-Jährige. Zudem bestätigte er "gute Gespräche", nachdem es zuletzt mit Alabas Berater Pini Zahavi gekracht haben soll.

Die Torhüter des FC Bayern: Der Titan, The Wall und der Maier Sepp © imago images / ActionPitctures 1/34 Maier, Pfaff, Kahn und Neuer: Im Tor des FC Bayern Manchen standen schon etliche Legenden. SPOX gibt einen Überblick zu den wichtigsten Keepern des Rekordmeisters seit der ersten Bundesliga-Saison 1963/64. © imago images / Werek 2/34 Ab 1960/61: FRITZ KOSAR - Hütete den Kasten vor Sepp Maier vor dem offiziellen Start der Bundesliga, ehe Kosar von dem damals 19-jährigen Mega-Talent abgelöst wurde. 1969 verließ er den Verein schließlich. © imago images / Werek 3/34 Ab 1962/63: SEPP MAIER – Er spielte sein Leben lang in München und wurde wie ein Volksheld als "Die Katze von Anzing" gefeiert. Mit 699 Pflichtspielen in 17 Jahren ist er Rekordspieler des FCB. Er war eine zentrale Figur der erfolgreichen 70er Jahre. © imago images / Fred Joch 4/34 Maier holte 1974, 1975 und 1976 jeweils den Pokal der Landesmeister mit den Bayern. Aufgrund eines schweren Autounfalls musste der Weltmeister seine Karriere 1980 beenden. Später arbeitete er als Torwartrainer und bildete u.a. Oliver Kahn aus. © imago images / Fredi Hartung 5/34 Ab 1977/78: WALTER JUNGHANS – Wechselte vom SC Victoria Hamburg zum FC Bayern und musste in die großen Fußstapfen von Maier treten. Nach dessen Karriereende wurde der damals 20-Jährige dann zur Nummer eins. © imago images / Thomas Zimmermann 6/34 Doch lange ging die Ära von Junghans, der auch oftmals vom erfahrenen Manfred Müller vertreten wurde, nicht. Eine weitere Legende sollte ihn ablösen, ehe er 1982 zum FC Schalke 04 wechselte. Später war er noch bei der Hertha und Bayer. © getty 7/34 Ab 1982/83: JEAN-MARIE PFAFF – Für 400.000 Mark kam der Belgier nach München und sollte seine Ablöse bestätigten. Das Gefühl, einen würdigen Nachfolger für Maier gefunden zu haben, war endlich da. © imago images / Sven Simon 8/34 Pfaff gehörte zweifelsohne zu den besten Keepern der 80er Jahre. 1984/85 verlor er aufgrund einer Verletzung kurzfristig seinen Stammplatz, bis sich sein Kontrahent Aumann selbst verletzte. Nach sechs Jahren ging er zurück nach Belgien. © imago images / Norbert Schmidt 9/34 Ab 1982/83: RAIMOND AUMANN – Er stammt aus der Münchner Jugendakademie und bekam seine Chance zur Saisonhälfte 1984/85 früher als gedacht. Sein Kontrahent Pfaff soll ihn sogar im harten Konkurrenzkampf geohrfeigt haben. © imago images / Sven Simon 10/34 Nach einem Kreuzbandriss 1986 verlor er seinen Stammposten wieder an Pfaff und musste sich bis zu dessen Abgang gedulden. Ab der Saison 1987/88 war er bis zu seinem Besiktas-Wechsel 1994 die nahezu unangefochtene Nummer eins. © imago images / Eissner 11/34 Ab 1990/91: TONI SCHUMACHER – Aumann verletzte sich erneut, weshalb Bayern auf seinen Ratschlag dessen Freund verpflichtete. Ersatzkeeper Gerald Hillringhaus wusste nicht zu überzeugen. © imago images / Liedel 12/34 Schumacher stand für acht Spiele zwischen den Pfosten des FC Bayern, ehe er seine Karriere beendete. Vier Jahre später kehrte er für eine kurze Zeit zum BVB auf die Fußballbühne zurück. Auch als Torwarttrainer wurde er nach Dortmund geholt. © imago images / Team 2 13/34 Ab 1991/92: UWE GOSPODAREK – Der FCB-Jugendspieler kam gemeinsam mit Sven Scheuer nie wirklich über die Rolle des Ersatzkeepers hinaus. 1995 wechselte er zum VfL Bochum, später war er auch noch für Gladbach aktiv. © imago images / Kolvenbach 14/34 Ab 1994/95: OLIVER KAHN – Nach Aumanns Wechsel kehrte mit dem "Titan" endgültig ein Keeper mit Weltklasse-Format in das Tor des FC Bayern zurück. Er kam für 2,3 Millionen Euro vom KSC und wurde prompt die neue Nummer eins. © imago images / Bernd Müller 15/34 Mit Kahn im Tor gewann der FC Bayern in dessen 14-jähriger Laufbahn in München zahlreiche Titel, darunter auch die Champions League gegen Valencia 2001. Er ist der Bundesligatorhüter mit den meisten Spielminuten und Partien ohne Gegentor. © imago images / Laci Perenyi 16/34 Zudem wurde er dreimal Welttorhüter. Im Januar 2020 wurde Kahn Vorstandsmitglied des FC Bayern. Ab 2022 soll er den Posten des Vorstandvorsitzenden Karl-Heinz Rummenigge übernehmen. Kahn und der FCB: Eine wohl unendliche Geschichte. © imago images / Schiffmann 17/34 Ab 1996/97: BERND DREHER – Kam 1996 vom KFC Uerdingen zu den Bayern und sollte Kahn Konkurrenz machen. Allerdings sah er seinen Mitspielern nur selten abseits der Ersatzbank zu. 2003 beendete er seine Karriere. Eigentlich … © imago images / Schiffmann 18/34 Fortan war er als Torwarttrainer unter Sepp Maier aktiv, ehe er zur Saison 2005/06 reaktiviert wurde. Aufgrund einer Verletzung von Kahn kam er auch zu einem Einsatz. Sein letztes Pflichtspiel bestritt er im Alter von 40 Jahren im Mai 2007. © imago images / Contrast 19/34 Ab 1999/00: STEFAN WESSELS – Der nächste Keeper, der aus der Jugend stammt, und keine Chance auf einen Stammplatz hatte. Da er an Kahn nicht vorbeikam, entschied er sich 2003 für einen Wechsel zum 1. FC Köln. © imago images / Ulmer 20/34 Ab 2003/04: MICHAEL RENSING – Wurde mit dem Ziel, Kahn nach dessen Karriereende zu beerben, aus der Jugend hochgezogen. Nach ein paar Einsätzen war es dann soweit, 2008/09 machte Kahn Schluss und Rensing übernahm. © imago images / Sportnah 21/34 Der junge Keeper konnte dem Druck seines Vorgängers aber nicht standhalten und leistete sich einige Patzer. Nach der Meisterschafts-vorentscheidenden 1:5-Niederlage gegen den VfL Wolfsburg musste er zurück auf die Bank. © imago images / Team 2 22/34 Trainer Jürgen Klinsmann sah sich gezwungen, eine Änderung vorzunehmen und setzte auf Hans Jörg Butt. Louis van Gaal übernahm zur Saison 2009/10 und setzte wieder auf Rensing - allerdings nur für vier Spieltage. Heute ist Rensing vereinslos. © imago images / Ulmer 23/34 Ab 2008/09: HANS JÖRG BUTT – Unter van Gaal wurde der erfahrene Schlussmann im Alter von 35 Jahren also endgültig zur Nummer eins. In dieser Saison holte er gleich das Double und stand im Finale der Champions League. © imago images / ActionPictures 24/34 Anfang 2011 wurde er trotz guter Leistungen zum Ersatzmann von Thomas Kraft. Nach van Gaals Entlassung beförderte ihn Interimstrainer Andries Jonker aber wieder zur Stammkraft, ehe zur neuen Saison Manuel Neuer kam. © imago images / Picture Point 25/34 Ab 2008/09: THOMAS KRAFT – Er sollte hinter Butt zum lang ersehnten Kahn-Nachfolger heranwachsen, scheiterte aber ebenso wie Rensing. Nachdem ihn Jonker degradiert hatte, reichte es ihm und er wechselte zur Hertha. © imago images / Team 2 26/34 Dort blieb er bis zum vergangenen Saisonende, ehe er seine Karriere aus gesundheitlichen Gründen beendete. In seinen letzten Jahren kam er auch in Berlin nicht über die Rolle des Ersatzkeepers hinaus. © imago images / Avanti 27/34 Ab 2011/2012: MANUEL NEUER – Da war er endlich, ein würdiger Nachfolger von Kahn. Doch die Bayern-Fans waren anfangs nicht begeistert von dem Transfer des Ex-Schalkers. Die legendären "Koan Neuer"-Schilder waren geboren … © imago images / Moritz Müller 28/34 Seine Premierensaison sollte schwierig starten, bis er die Ultra-Gruppierungen mit guten Leistungen überzeugte (770 Minuten ohne Gegentreffer). In der Meisterschaft und im DFB-Pokal reichte es aber nur zum zweiten Platz. © imago images / Jan Hübner 29/34 Ebenso wie im Finale dahoam. In dieser Saison kam es zu drei Elfmeterschießen, wovon die Bayern zwei dank Neuer gewannen. 2012/13 folgte dann das Triple. Seit seinem Wechsel gab es nie Zweifel daran, wer die Nummer 1 ist. © imago images / Jürgen Fromme 30/34 Die Saison 2017/18 verlief allerdings weniger gut, Neuer zog sich einen Mittelfußbruch zu und verpasste nahezu die gesamte Saison. Kürzlich verlängerte er seinen Vertrag nach langen Verhandlungen bis 2023. © imago images / Ulmer 31/34 Ab 2015/16: SVEN ULREICH – Er kam als Nummer zwei vom VfB Stuttgart. Nach Neuers Verletzung schlug endlich seine Stunde und Ulreich durfte das Bayern-Tor in allen drei Wettbewerben hüten und überzeugte über weite Strecken. © imago images / Sven Simon 32/34 Im Juni 2019 nominierte ihn Bundestrainer Joachim Löw für die EM-Qualifikationsspiele, zu einem Einsatz kam es aber nicht. Ulreich, dessen Vertrag 2021 ausläuft, plant zur neuen Saison, sich nochmal zu beweisen und den Verein zu verlassen. © imago images / Philippe Ruiz 33/34 Ab 2020/21: ALEXANDER NÜBEL – Ulreichs Wechselwunsch ist auch mit der Verpflichtung des Torwart-Talents verbunden. Planmäßig soll Nübel als Nummer zwei hinter Neuer zum nächsten Stammkeeper heranwachsen. © imago images / Philippe Ruiz 34/34 In München besitzt er einen Vertrag bis 2025. In seiner letzten Saison für Schalke erlebte der U21-Vizeuropameister eine schwere Phase und verlor zwischenzeitlich seinen Stammplatz. Der anstehende Wechsel hatte ebenfalls für Tumulte gesorgt.

FC Bayern - News: Coman fraglich gegen Chelsea

Im Vorfeld des Champions-League-Achtelfinal-Rückspiels gegen Chelsea (So., 21 Uhr im LIVETICKER) bangt der FC Bayern um Flügelspieler Kingsley Coman (24). Der Franzose leidet an muskulären Problemen und absolvierte zuletzt nur Lauftraining.

Ob Coman komplett oder nur für die Startelf ausfällt, ist unklar. Alternativen auf der linken Offensivseite sind daher Ivan Perisic (31) und Philippe Coutinho (28).

FC Bayern - Kader: Diese Spieler stehen im Kader gegen Chelsea

Mannschaftsteil Spieler Tor Manuel Neuer, Sven Ulreich, Christian Früchtl, Rob-Torben Hoffmann* Abwehr Alvaro Odriozola, Niklas Süle, Benjamin Pavard, Jerome Boateng, Lucas Hernandez, David Alaba, Alphonso Davies, Bright Arrey-Mbi Mittelfeld Thiago Alcantara, Javi Martinez, Philippe Coutinho, Mickael Cuisance, Leon Goretzka, Corentin Tolisso, Joshua Kimmich, Oliver Batista-Meier*, Malik Tillman, Jamal Musiala, Thomas Müller Angriff Robert Lewandowski, Serge Gnabry, Kingsley Coman, Iven Perisic, Joshua Zirkzee*

* Diese Spieler stehen auf der B-Liste.