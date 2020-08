FC Bayern, News und Gerüchte: Lob für Hansi Flick von Jürgen Klopp und Vorgänger Niko Kovac

Nach dem Finalsieg in der Champions League (hier gibt's die Highlights im Video) gibt es für Bayerns Triple-Coach Hansi Flick Lob von Jürgen Klopp - und von Vorgänger Niko Kovac. Ein Kauf von Ivan Perisic soll bei den Münchnern nun doch eine Option sein, Robert Lewandowski geht nach dem Sieg über PSG derweil mit der CL-Trophäe ins Bett. Und Manuel Neuer wird von einer Legende geehrt. Alle News und Gerüchte zum FC Bayern München gibt es hier.

FC Bayern, News: Lob für Flick von Klopp und Kovac

FCB-Trainer Hansi Flick ist derzeit in aller Munde: Der Mann, der den FC Bayern im November übernommen und sensationell zum Triple geführt hat, wurde jetzt von Jürgen Klopp geehrt. "Mehr Geschichte in acht Monaten zu schreiben, ist schwierig", sagte Klopp, der die Champions League im Vorjahr mit dem FC Liverpool gewonnen hatte, im ZDF.

Bayern sei "im Moment ganz sicher eine der absoluten, absoluten Top-Mannschaften" auf der Welt, betonte Klopp, das Team sei "sensationell bestückt. Sie haben auf allen Positionen absolute Weltklasse-Spieler - im richtigen Alter". Allerdings gab Klopp zu bedenken, dass es in der Premier League "ein paar Mannschaften", gebe, "die auch Bayern an einem bestimmten Tag schlagen" könnten. Zudem hätte der FCB insofern Glück gehabt, als "dass im ganzen Terminchaos ihr Terminchaos am besten zur Champions League gepasst" habe.

Lob für Flick gab es auch von Vorgänger Niko Kovac. Bayern hatte Kovac im November nach einer 1:5-Pleite gegen Eintracht Frankfurt entlassen, Co-Trainer Flick übernahm. "Ich habe ihm und auch einigen Spielern eine SMS geschickt und gratuliert, denn den Titel haben sie sich verdient", zitiert die Bild den 48-Jährigen, der mittlerweile Trainer der AS Monaco ist. "Sie haben wirklich eine tolle Champions-League-Saison gespielt, die Spiele dominiert und waren die beste Mannschaft!"

Er habe beim Champions-League-Finale keine Zweifel an einem Sieg des Rekordmeisters gehabt: "Über 90 Minuten war ich mir sicher, dass nur Bayern der Sieger sein kann."

FC Bayern München beim Finalturnier: Die Zeugnisse der FCB-Stars © imago images / Marco Donato 1/19 Drei Siege gab es für den FC Bayern in Lissabon, am Ende steht der CL-Triumph. Wir geben den FCB-Stars Noten für das Finalturnier. © imago images / Peter Schatz 2/19 MANUEL NEUER: Zeigte abermals, wozu er nach wie vor imstande ist. Fing sich zwei Tore, an denen er machtlos war – sorgte aber mit seinen Glanztaten vor allem gegen Ekambi (Lyon), Neymar und Marquinhos (beide PSG) für Verzweiflung beim Gegner. Note: 1,5. © imago images / Frank Hoermann 3/19 JOSHUA KIMMICH: Weil Pavard nicht rechtzeitig fit wurde, rückte Kimmich zurück auf seine einstige Position. In drei Spielen sammelte er satte fünf Scorerpunkte (1 Tor, 4 Vorlagen). Das Highlight: Seine butterweiche Flanke auf Coman zum Finaltor. Note: 2. © imago images / Frank Hoermann 4/19 JEROME BOATENG: Gegen Barcelona grundsolide, gegen Lyon stark, ehe er aufgrund muskulärer Probleme zur Pause runtermusste. Im Finale war nach 25 Minuten verletzungsbedingt Feierabend. In kumuliert 160 Minuten sehr ordentlich. Note: 2,5. © imago images / Peter Schatz 5/19 DAVID ALABA: Nachdem gegen Barca vor allem die Offensive geglänzt hatte, zeigte Alaba gegen OL eine bärenstarke Leistung. Einziger Schönheitsfehler in Lissabon: Der katastrophale Fehlpass im Finale (45.). Diesen ließ Mbappe jedoch ungenutzt. Note: 2. © imago images / Peter Schatz 6/19 ALPHONSO DAVIES: Sorgte mit einem schon jetzt legendären Dribbling für Alpträume bei Barcas Semedo. Baute gegen Lyon und Paris etwas ab. Dennoch: Davies' wird auf dem Weg in die Weltspitze kaum aufzuhalten sein. Meep Meep. Note: 2,5. © imago images / Frank Hoermann 7/19 NIKLAS SÜLE: Nach überstandenem Kreuzbandriss noch kein Startelf-Kandidat, musste Süle häufiger ran als geplant. Ersetzte zweimal in Folge den verletzten Boateng und reihte sich tadellos ein. Seine herausragende Zweikampfbilanz: 83,33 Prozent. Note: 2. © imago images / Frank Hoermann 8/19 LUCAS HERNANDEZ: Der Franzose spielte auch in Lissabon keine tragende Rolle (8 Minuten Spielzeit). Note: Ohne Bewertung. © imago images / Frank Hoermann 9/19 BENJAMIN PAVARD: Reiste nach überstandener Verletzung erst einen Tag vor dem Barca-Spiel nach Portugal, Flick sah ihn aber noch nicht bei hundert Prozent. Sammelte 8 Einsatzminuten gegen Lyon. Note: Ohne Bewertung. © imago images / Frank Hoermann 10/19 THIAGO: "Thiago zeigt nichts in großen Spielen"? Seine Leistung im Finale mutete an wie ein durchweg ausgestreckter Mittelfinger in Richtung Kritiker. Gegen OL dafür mit einigen Unachtsamkeiten. Völlig egal, der Künstler hat sein Werk vollendet. Note: 2. © imago images / Frank Hoermann 11/19 LEON GORETZKA: Brachte das Kunststück zustande, gegen Barcelona aus einer überragenden Mannschaft positiv herauszustechen. Leidenschaftlich, zweikampfstark, spielintelligent. Goretzka war in Lissabon unscheinbar, aber enorm wertvoll. Note: 2. © imago images / Xinhua 12/19 SERGE GNABRY: In der 1. Halbzeit gegen Barca schon beängstigend stark, legte im Halbfinale noch mal eine Schippe drauf. Traum-Tor und Abstauber sorgten für klare Verhältnisse. Im Duell mit PSG etwas weniger durchschlagskräftig. Verschmerzbar. Note: 1,5. © imago images / Peter Schatz 13/19 THOMAS MÜLLER: Barca ist sein Lieblingsgegner, gegen Barca trifft Müller immer, diesmal sogar zweimal. Klasse Darbietung in Partie eins, danach vor allem als Sprachrohr und Raumdeuter gefordert. Dem kam er – wie gewohnt – zuverlässig nach. Note: 2. © imago images / Frank Hoermann 14/19 IVAN PERISIC: Der Mann fürs Einfache. Perisic drehte das Viertelfinale wieder zu Bayerns Gunsten und durfte auch gegen Lyon von Beginn an ran. Effektivität schlägt Schnickschnack. Musste im Finale dennoch Platz für Coman machen. Note: 2,5. © imago images / Peter Schatz 15/19 KINGSLEY COMAN: Zweimal eingewechselt, blieb er zunächst unter seinen Möglichkeiten. Gegen den Ex-Klub im Finale dann formverbessert. Zu dessen Leid köpfte Coman die Bayern doch zum 1:0. Note: 2. © imago images / Bernd Feil 16/19 CORENTIN TOLISSO: Brachte es insgesamt nur auf 18 Spielminuten, was eine Benotung obsolet macht. Note: Ohne Bewertung. © imago images / Peter Schatz 17/19 PHILIPPE COUTINHO: Der Brasilianer ließ auf seiner Abschiedstour noch einmal seine Klasse aufblitzen. Das bekam besonders sein eigentlicher Arbeitgeber Barca zu spüren (2 Tore, 1 Assist). Gegen Lyon und Paris mit weniger Einfluss. Note: 2. © imago images / Peter Schatz 18/19 ROBERT LEWANDOWSKI: 3 Spiele, 12 Tore und "nur" 2 davon schoss Lewy? Ja, tatsächlich. Der Pole glänzte in Lissabon vor allem dadurch, sich gänzlich in den Dienst der Mannschaft zu stellen. Fleißig, lauffreudig, auch im Spiel nach hinten. Note: 2. © imago images / Frank Hoermann 19/19 HANSI FLICK: Die Ruhe selbst, reflektiert und mit klarem Plan. Flick knüpfte in Lissabon nahtlos an seine bisherige Arbeit als Chefcoach an und machte am Ende alles richtig. Sei es in puncto Teamführung, Taktik oder Personalentscheidungen. Note: 1.

FC Bayern, Gerücht: Bleibt Ivan Perisic doch beim FCB?

Leihspieler Philippe Coutinho hat seinen Abschied von den Bayern bereits bestätigt. Auch mit einem Abschied vom von Inter Mailand ausgeliehenen Ivan Perisic wurde zuletzt gerechnet, schließlich haben die Bayern für seine Position bereits Leroy Sane von Manchester City verpflichtet.

Der 31 Jahre alte Kroate konnte in der Finalrunde der Champions League allerdings überzeugen und stand sowohl gegen den FC Barcelona (8:2) als auch gegen Olympique Lyon (3:0) in der Startelf. Wie die Bild berichtet, soll ein Kauf von Perisic nun doch wieder eine Option für die Bayern sein. Knackpunkt sei allerdings die Ablöse: Inter fordere 20 bis 30 Millionen Euro für Perisic - gerade in Zeiten von Corona zu viel für die Bayern.

Ivan Perisic: Seine Leistungsdaten der Saison 2019/20

Wettbewerb Einsätze Tore Vorlagen Bundesliga 22 4 6 Champions League 10 3 3 DFB-Pokal 3 1 1

FC Bayern, News: Robert Lewandowski übernachtet mit dem Champions-League-Pokal

Unglaubliche 15 Tore schoss Robert Lewandowski in der CL-Saison 2019/20 und traf dabei in jedem Spiel außer im Finale gegen Paris Saint-Germain. Damit hatte es sich der 32 Jahre alte Torjäger offensichtlich auch verdient, die CL-Trophäe mit nach Hause zu nehmen - und auch mit ins Bett.

Auf Instagram postete Lewandowski ein Bild, dass ihn zusammen mit dem Pokal im Bett zeigt. Dazu schrieb er: "So bin ich aufgewacht."

FC Bayern, News: Lob für Neuer von Peter Schmeichel

Nachdem Manuel Neuer mit mehreren Weltklasse-Paraden großen Anteil am Finalsieg in der Champions League hatte, gab es für den Bayern-Kapitän nun Lob von einer Torhüter-Legende. "Neuer war heute einfach unglaublich", schwärmte Peter Schmeichel beim TV-Sender CBS. "Mit jedem Torwart, der nicht so spielt, hätte Bayern dieses Turnier nicht gewonnen."

Schmeichel, der 1999 die Champions League im Tor von Manchester United gewonnen hatte - ausgerechnet gegen die Bayern -, hatte Neuer nach seinem Patzer gegen den FC Chelsea im Achtelfinal-Rückspiel noch kritisiert: "Er hatte ein vergleichsweise schwaches Spiel heute. Das ist kein großartiges Torwart-Spiel", sagte er, als Neuer eine Hereingabe nicht festhalten konnte und so den Ehrentreffer von Callum Hudson-Odoi auflegte.