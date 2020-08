FC Bayern München, Gerüchte und Transfers: Die Zugänge und Abgänge im Sommer 2020

Nach dem Champions-League-Sieg (VIDEO: Hier geht es zu den Highlights!) geht es für den FC Bayern München nach einer kurzen Pause in die Vorbereitung auf die neue Saison. Wie wird dann der Kader aussehen? SPOX verschafft Euch einen Überblick.

FC Bayern, Gerüchte: Wechselt Thiago zum FC Liverpool?

Thiago hat in seinem vermutlich letzten Spiel für den FC Bayern gezeigt, was der deutsche Rekordmeister an ihm vermissen wird. Der 29-Jährige brachte sich mit seinem starken Zweikampfverhalten, einer allgemeinen Souveränität und der Angabe des Tempos im Mittelfeld in die Diskussion des "Man of the Match". 88,2 Prozent seiner Pässe brachte Thiago bei seinen Mitspielern an und setzte außerdem sieben Balleroberungen. Mehr Informationen zu Thiagos beeindruckender Leistung im Finale der Champions League findet Ihr hier.

Wie geht es für den Spanier also weiter? "Er hat mir gesagt, dass er bleibt", sagte Triple-Trainer Hansi Flick schmunzelnd und scherzhaft am Rande der Feierlichkeiten. Wohlwissend, dass Thiago vermutlich sein letztes Spiel für den FC Bayern gemacht hat und zur kommenden Saison nach England wechseln wird. Nachdem der FC Liverpool über Wochen hinweg als nächster Verein des Mittelfeldstars festzustehen schien, hat der FC Arsenal nun auch Interesse gezeigt, wie die Daily Mail berichtet. Liverpool sei jedoch weiter der Favorit auf eine Verpflichtung Thiagos. Alle Transfer-Gerüchte vom Montag könnt Ihr hier verfolgen.

FC Bayern, Gerüchte: PSG offenbar an Pavard interessiert

Paris Saint-Germain will nach der 0:1-Niederlage gegen den FC Bayern im Champions-League-Endspiel (hier gibt es die Highlights im Video) verstärkt auf junge Franzosen im Kader setzen. Laut der L'Equipe erfüllt der FCB-Verteidiger Benjamin Pavard alle Anforderungen der Pariser und steht auf der internen Wunschliste des Klubs. Ein Wechsel sei aktuell jedoch unwahrscheinlich.

FC Bayern, Gerüchte: Transferpreis für Martinez wohl festgelegt

Javi Martinez steht schon seit 2012 in unter Vertrag beim FC Bayern, konnte sich zuletzt jedoch nicht mehr als Stammspieler behaupten und könnte den Klub nun verlassen. Nach kicker-Informationen würden die Münchner Martinez für eine Ablöse in Höhe von zehn Millionen Euro ziehen lassen. Bilbao und Florenz gelten als Interessenten.

FC Bayern: So lief die Bundesliga-Saison 2019/20

Der FC Bayern schwächelte zu Saisonbeginn unter Trainer Niko Kovac wie selten zuvor in diesem Jahrzehnt und stand zwischenzeitlich nicht einmal auf einem Champions-League-Platz. Dann übernahm Hansi Müller und führte den Klub zu einer gewohnt deutlichen Meisterschaft, dem Pokalsieg und dem Triumph im Champions-League-Finalturnier in Lissabon.