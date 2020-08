Thiago dirigiert den FC Bayern zum Triple: Guardiolas Versprechen eingelöst

Neben Torerzieler Kingsley Coman und Torverhinderer Manuel Neuer war Thiago der stärkste Bayer im Finale von Lissabon. Mit seinem Auftritt strafte er auch seine größten Kritiker endgültig Lügen - womöglich zum letzten Mal.

Als die Lichter im Stadion des Lichts allmählich ausgingen, lag Thiago Alcantara do Nascimento noch auf dem konfettibedeckten Rasen, fest in seiner Obhut der Preis, auf den er seit seinem Wechsel nach München im Sommer 2013 so lange hingearbeitet hatte.

Ein Kindheitstraum sei in Erfüllung gegangen, meinte Thiago, der in der Kabine Champagner in den Henkelpokal füllte und unter "Campeones"-Gesängen seiner Kollegen ein paar kräftige Züge daraus nahm. Es waren Szenen, bei denen auch ein wenig Wehmut mitschwang. Der Spanier feierte am späten Sonntagabend in Lissabon womöglich seinen Abschied vom FC Bayern.

"Er hat mir gesagt, dass er bleibt", scherzte Triple-Trainer Hansi Flick am Rande der Feierlichkeiten. Ein wenig Hoffnung auf einen Verbleib des vom FC Liverpool umworbenen Mittelfeldspielers machte er dennoch: "Ich weiß es nicht, er weiß es selbst noch nicht. Wir müssen abwarten, was die nächsten Tage ergeben."

Ein Abgang von Thiago würde mit einer großen Herausforderung für Flick einhergehen. Es gibt keinen Spieler, der seinem Mittelfeld das gibt, was Thiago ihm gibt - auch wenn in Fußball-Deutschland vor nicht einmal acht Wochen wieder Diskussionen tobten, ob der FC Bayern den feinfüßigen, aus Sicht so mancher Fachkundiger zu feinfüßigen Techniker überhaupt brauche.

Ein Ex-Profi des deutschen Rekordmeisters etwa schwadronierte, das Zentrum von Flick käme auch hervorragend ohne den zu jener Zeit wegen einer Leistenverletzung fehlenden Thiago klar, der Spieler sei ja sowieso "kein Bayern-Gen-Experte" und überhaupt: "Wenn der geht, werde ich sicherlich auch nicht meine Mutter anrufen und heulen."

PSG - FC Bayern München: Die Noten und Einzelkritiken zum Champions-League-Finale © imago images / Poolfoto 1/31 Der FC Bayern hat seinen sechsten Champions-League-Titel errungen. Der überragende Mann im Finale gegen PSG war Kingsley Coman. Eine enttäuschende Leistung zeigte die Pariser Offensive und ein Ex-Schalker. Die Noten und Einzelkritiken zum 1:0. © imago images / Poolfoto 2/31 PSG – KEYLOR NAVAS: Parierte in der ersten Hälfte einen Lewandowski-Kopfball (32.) stark, strahlte insgesamt viel Sicherheit aus. Beim Gegentor durch Coman (59.) aus kurzer Distanz machtlos. An dem Costa-Ricaner lag es nicht. Note: 3,5. © imago images / Poolfoto 3/31 THILO KEHRER: Zahlte gegen Coman viel Lehrgeld. Hatte Glück, dass Schiedsrichter Orsato nicht auf Elfmeter entschied, als er den Franzosen kurz vor der Pause im Strafraum schubste. Verlor seinen Gegenspieler dann vor dem 0:1 aus den Augen. Note: 5. © imago images / Poolfoto 4/31 THIAGO SILVA: Gab den Dirigenten in der Pariser Abwehrzentrale. Ließ sich gegen die hoch pressenden Münchner selten aus der Ruhe bringen, hatte Lewandowski gut im Griff. Beim Gegentor schuldlos. Note: 3,5. © imago images / Poolfoto 5/31 PRESNEL KIMPEMBE: Wurde vor dem Spiel als einer der PSG-Schwachpunkte ausgemacht. Seine Fehlerquote hielt sich jedoch in Grenzen. Agierte beherzt und stand fast immer richtig. Note: 3,5. © imago images / Poolfoto 6/31 JUAN BERNAT (bis 80.): Zeigte einen ordentlichen Auftritt im Duell mit seinen Ex-Kollegen, hielt Gnabry über weite Strecken in Schach und spielte viele Bälle präzise nach vorne. Aber: Bernat störte Kimmich vor dem 0:1 nicht energisch genug. Note: 3,5. © imago images / Poolfoto 7/31 MARQUINHOS: Als Sechser immens wichtig für die Tuchel-Elf. Gewann viele Zweikämpfe, war fast immer dazwischen, wenn es gefährlich wurde. Ließ in der 70. aber die Riesenchance im Eins-gegen-Eins mit Neuer liegen. Note: 2,5. © imago images / Poolfoto 8/31 ANDER HERRERA (bis 72.): Präsentierte sich ballsicher im Mittelfeld, kombinierte mit seinen Vorderleuten gut. Verlor im Laufe des Spiels aber die Kontrolle und bot wenig im Spiel nach vorne an. Musste später für den offensiveren Draxler weichen. Note: 4. © imago images / Poolfoto 9/31 LEANDRO PAREDES (bis 65.): Strukturierte das Spiel von PSG in Durchgang eins mit einigen guten Pässen und Seitenverlagerungen. Baute nach dem Seitenwechsel ab und leistete sich kleinere Fehler. Musste danach raus. Note: 4. © imago images / Poolfoto 10/31 ANGEL DI MARIA (bis 80.): In Hälfte eins sehr präsent auf der rechten Offensivseite der Pariser, arbeitete viel zurück. Ließ aber die Präzision im Abschluss vermissen. Nach der Pause abgemeldet. Note: 3,5 © imago images / Poolfoto 11/31 KYLIAN MBAPPE: Von dem Weltmeister kam noch weniger als von Neymar. Hatte vor der Pause die Riesenchance für PSG, vergab diese aber kläglich. Bekam von den Flick’schen Zweikampfmonstern den Spaß am Spiel genommen. Note: 5. © imago images / Poolfoto 12/31 NEYMAR: Blieb in der ersten Hälfte abgesehen von einem von Neuer gerade so parierten Schuss (18.) blass. War nach dem Seitenwechsel nur bedingt auffälliger - und häufiger am Boden als in der Münchner Gefahrenzone. Note: 5. © imago images / Poolfoto 13/31 MARCO VERRATTI (ab 65.): Kam für Paredes, trug aber wenig Positives zum Spiel der Franzosen bei. Hatte tatsächlich mehr Rede- als Spielanteile. Note: 4,5. © imago images / Poolfoto 14/31 JULIAN DRAXLER (ab 72.): Bekam die Chance für die Schlussphase. Blieb wirkungslos. Note: 4. © imago images / Poolfoto 15/31 LAYVIN KURZAWA (ab 80.): Ersetzte Bernat, der verletzungsbedingt nicht mehr weitermachen konnte. Trat nicht mehr in Erscheinung. Keine Bewertung. © imago images / Poolfoto 16/31 ERIC-MAXIM CHOUPO MOTING (ab 80.): Kam für di Maria und wäre fast wieder zum späten Helden avanciert, hätte er die Hereingabe von Neymar in der Nachspielzeit verwertet. Keine Bewertung. © imago images / Poolfoto 17/31 FC BAYERN - MANUEL NEUER: Der absolute Fels in der Brandung! Hielt bereits in der ersten Halbzeit doppelt stark gegen Neymar, nach 69 Minuten entschärfte er einen Abschluss von Marquinhos glänzend. Note: 1,5. © imago images / Poolfoto 18/31 JOSHUA KIMMICH: Wurde zu Beginn einige Male überspielt, im zweiten Durchgang hielt Kimmich seine Seite besser dicht. Außerdem lieferte er mit einer herausragenden Flanke die Vorlage zum 1:0. Traumflanke auf Coman (59.). Note: 2,5. © imago images / Poolfoto 19/31 JEROME BOATENG (bis 25.): Musste schon gegen Lyon zur Halbzeit raus, diesmal war für ihn bereits nach 25 Minuten verletzungsbedingt Schluss. Riesiges Pech für den Innenverteidiger. Note: 3,5. © imago images / Poolfoto 20/31 DAVID ALABA: Leistete sich kurz vor der Pause einen katastrophalen Fehlpass, den PSG allerdings ungenutzt ließ. Ansonsten über die meiste Zeit grundsolide - und mit einer Zweikampfquote von hundert Prozent. Note: 3. © imago images / Poolfoto 21/31 ALPHONSO DAVIES: In der Defensive nicht immer sattelfest (22 Prozent Zweikampfquote), holte sich Davies in der 28. Gelb ab, nachdem er vorne immerhin mit seiner Flanke für die erste FCB-Chance gesorgt hatte. War aber sonst hinten beschäftigt. Note: 4. © imago images / Poolfoto 22/31 LEON GORETZKA: Gab den unauffälligen Arbeiter. Diesen Job erfüllte Goretzka aber durchaus zuverlässig und ordentlich. Note: 3. © imago images / Poolfoto 23/31 THIAGO (bis 68.): Wartete mit den meisten Balleroberungen auf (5) und spielte sehr viele gute Pässe im Spielaufbau. Sowohl in der Defensive als auch im Spiel nach vorne mit viel Spielintelligenz. Ein schönes Abschiedsgeschenk? Note: 2. © imago images / Poolfoto 24/31 SERGE GNABRY (bis 68.): Gegen Lyon noch der Matchwinner, war Gnabry gegen PSG kein wirklicher Faktor. Ein eher durchschnittlicher Auftritt des Nationalspielers. Machte später Platz für Coutinho. Note: 3,5. © imago images / Poolfoto 25/31 THOMAS MÜLLER: Müller malochte wie immer, riss Löcher für seine Mitspieler. Trat allerdings mit Ball nicht sonderlich in Erscheinung. Note: 3,5. © imago images / Poolfoto 26/31 KINGSLEY COMAN (bis 68.): Rückte für Perisic in die Startelf. In der ersten Halbzeit war noch nicht viel vom pfeilschnellen Franzosen zu sehen, Comans große Stunde schlug in Minute 59, als er Kimmichs Traumflanke einnickte. Note: 1,5. © imago images / Poolfoto 27/31 ROBERT LEWANDOWSKI: Hatte Pech, als er eine Davies-Hereingabe stark verarbeitete, aber im Anschluss nur den Pfosten traf. War unermüdlich unterwegs und führte die meisten Zweikämpfe bei den Bayern. Note: 2,5. © imago images / Poolfoto 28/31 EINWECHSELSPIELER - NIKLAS SÜLE (ab 25.): Musste schon früh im Spiel für den verletzten Boateng einspringen. Süle haute sich dazwischen, blockte, entschied 70 Prozent seiner direkten Duelle für sich. Ein gutes Spiel vom Abwehrhünen. Note: 2,5. © imago images / Poolfoto 29/31 PHILIPPE COUTINHO (ab 68.): Trat in der 84. Minute zum Freistoß an, setzte die Kugel aber neben den Kasten. Ansonsten einigermaßen unauffällig. Note: 3,5. © imago images / Poolfoto 30/31 IVAN PERISIC (ab 68.): War nach seiner Einwechslung auf der rechten Seite unterwegs und half fleißig mit, dass Bayern das 1:0 über die Runden brachte. Note: 3. © imago images / Poolfoto 31/31 CORENTIN TOLISSO (ab 68.): Darf von sich behaupten, beim Triple-Sieg auf dem Platz gestanden zu haben. Keine Bewertung.

FC Bayern: Mit dem "Gefühl der Unbesiegbarkeit" und Thiago

Möglich, dass jener Ex-Profi namens Mehmet Scholl seine Meinung nach diesem Sonntag noch einmal revidiert - es sei denn, er ist kein Freund von starkem Zweikampfverhalten, kontrolliertem Spielaufbau und dem Gespür für schlitzohrige Momente. Thiago lieferte all das zwar schon zuhauf in seinen sieben Jahren beim FC Bayern, für seine Kritiker jedoch zumeist nur in Spielen, die in die Kategorie "nicht groß genug" fielen.

An diesem Sonntag spätestens sollte sich das ändern. Der Magier mit der Nummer 6 war es gewiss nicht allein, der die Münchner mit ihrem zweiten Triple bescherte. Es war eine Mannschaft, die gegen Paris Saint-Germain auf dem Rasen stand, ausgestattet mit einem "Gefühl der Unschlagbarkeit", wie Joshua Kimmich sagte. Diese Mannschaft aber war eine bessere, weil sie einen Spieler im Mittelfeld hatte, der das Spiel las und verstand, es beruhigte und beschleunigte. Sie hatte Thiago.

Der 29-Jährige spielte mit 85 Pässen die mit Abstand meisten der Flick-Elf, allein 50 davon in der gegnerischen Hälfte. 88,2 Prozent dieser Zuspiele erreichten seine Kollegen. Gleichzeitig zählte Thiago mit sieben Balleroberungen zu den energischsten Zweikämpfern der Bayern, einzig Kimmich, Leon Goretzka und Alphonso Davies kamen auf die gleiche Anzahl an eroberten Bällen.

FC Bayern gegen PSG: Die Pressestimmen zum Champions-League-Finale © imago images / Panoramic / POOL / UEFA 1/19 Der Traum ist wahr geworden: Der FC Bayern gewinnt das zweite Triple der Vereinsgeschichte. Die Rede ist von "Ogern", die "die Stars gefressen" haben. Besonders Neymar bekam nach der PSG-Pleite viel Kritik. Die Pressestimmen. © imago images / Peter Schatz / Pool 2/19 FRANKREICH - L'EQUIPE: "Untröstlich! Neymar enttäuschend - Neuer gigantisch. Nach einem atemberaubenden Finale musste sich PSG gegen Bayern geschlagen geben. Der ehemalige Pariser Coman lieferte den Bayern den sechsten Sieg in der Königsklasse." © imago images / Julian Finney UEFA via Xinhua LISBON Poolfoto 3/19 LE FIGARO: "In der ersten Halbzeit leistete PSG noch Widerstand, aber danach haben die Spieler von Thomas Tuchel enorm leiden müssen. Coman und die Bayern zerbrechen den Traum von Paris. Coman, in Paris ausgebildet, war der Schlächter." © imago images / Michael Regan UEFA via Xinhua LISBON Poolfoto 4/19 LE PARISIEN: "Neymar ist ausgelöscht. Nach einer anständigen ersten Halbzeit verlor er an diesem Sonntag wie sein Team den Halt. Es war nicht sein Finale. Das Phänomen, das in den letzten Spielen fast übernatürlich geworden war, ist menschlich geworden." © imago images / aurence Griffiths UEFA via Xinhua LISBON 5/19 LE MONDE: "PSG verpatzt sein Rendezvous mit der Geschichte. Die Tränen von Neymar wecken Erinnerungen an jene von Basile Boli 1991 nach dem verlorenen Finale gegen Belgrad. Zwei Jahre später bescherte er OM den Titel. Aber heute ist Neymar nur traurig." © imago images / Poolfoto Panoramic / POOL / UEFA 6/19 FRANCE FOOTBALL: "Der Traum von Paris bleibt unerfüllt. Kingsley Coman und Bayern München haben ihn im Finale der Champions League zerstört." © imago images / Panoramic / POOL / UEFA 7/19 MIDI LIBRE: "Der Traum ist vorbei. [...] Der bayerische Klub hat dieses Finale auf chirurgische Weise mit Ballbesitz und Realismus gemeistert, um seinen sechsten Titel zu gewinnen und seinen Status als großer Favorit [...] in Lissabon zu bestätigen." © imago images / Panoramic / POOL / UEFA 8/19 ENGLAND - THE TELEGRAPH: "Es wird keinen Trost für PSG geben, die zahllose Chancen liegengelassen haben [...] . Kylian Mbappé war zahnlos und Neymar ein Schatten seiner selbst. Die Bühne wurde den Bayern und Flick überlassen [...]." © imago images / Michael Regan UEFA via Xinhua LISBON 9/19 DAILY MAIL: "Neymar bleibt mit gebrochenem Herzen und in einer Flut aus Tränen zurück. Der 222-Millionen-Euro-Spieler brach nach der Niederlage im Finale mit PSG zusammen. Das hält die Fans aber nicht davon ab, sich an seinem Elend zu erfreuen." © imago images / SVEN SIMON/ Frank Hoermann/ Pool 10/19 GUARDIAN: "Der Durchbruch war eher ein Ausbruch der bayrischen Cleverness. Es war ein wundervolles Mannschaftstor, mit Kimmich im Mittelpunkt seiner Entstehung. Die Flanke war tief und perfekt gesetzt, und Coman lieferte einen Moment der Gelassenheit." © imago images/ SVEN SIMON/ Frank Hoermann/ Pool 11/19 ITALIEN - GAZZETTA DELLO SPORT: "Nach 7 Jahren ist der FC Bayern wieder Europas König. Die Mannschaft springt auf den Thron, nachdem sie alle Spiele gewonnen hat. Im entscheidenden Moment ist Tuchel von seinen drei Tenören verraten worden." © imago images / Panoramic / POOL / UEFA 12/19 LA REPUBBLICA: "Coman schenkt Bayern den sechsten Henkelpott. Spöttisches Schicksal für Pariserinnen und Pariser, die bei ihrem ersten Finale sehen, wie ihre Träume durch ein Produkt ihres Kindergartens zunichtegemacht werden." © imago images / Panoramic / POOL / UEFA 13/19 CORRIERE DELLO SPORT: "Die Gruppe zählt mehr als die Solisten [...]. Neymar und Mbappe müssen sich Coman verneigen. Das ist der Sieg einer Mannschaft, die Jahr für Jahr ihre Erfolge aufbaut und nicht 400 Millionen Euro für zwei Stars ausgibt." © imago images / SVEN SIMON/ Frank Hoermann/ Pool 14/19 SPANIEN - MARCA: "Kaiserliche Bayern! Der Oger hat die Stars gefressen. Der FC Bayern, der sich diese monströse Perfektion über Jahrhunderte erarbeitet hat, ist der neue König von Europa." © imago images / SVEN SIMON/ Frank Hoermann/ Pool 15/19 SPORT: "Coman und Bayern begraben den Traum Neymars. Neuer überragt im Finale und unterstreicht seine Weltherrschaft. Ein intensives Finale, das Coman per Kopf entscheidet. Ausgerechnet der Nachwuchsspieler PSG's!" © imago images / SVEN SIMON/ Frank Hoermann/ Pool 16/19 AS: "Es gibt keinen Platz für PSG im auserwählten Club der Champions, ein Platz, der sich nicht mit Geld kaufen lässt, sondern der sich aus dem Werdegang der Bayern ergibt." © imago images / Panoramic / POOL / UEFA 17/19 LA VANGUARDIA: "Neuer neutralisierte den besten Neymar, und Kylian Mbappé konnte seinem Ruhm nicht gerecht werden. Keiner der PSG-Stars konnte seine Spuren hinterlassen." © imago images / SVEN SIMON/ Frank Hoermann/ Pool 18/19 SCHWEIZ - NEUE ZÜRICHER ZEITUNG: "Mit einem 1:0 schlossen die Münchner Bayern eine makellose Champions-League-Saison ab, eine Saison, die vielleicht einmal als die beste der Vereinsgeschichte gelten wird." © imago images / Peter Schatz / Pool 19/19 TAGESANZEIGER: "Würdiger hätte ein Sieger nicht sein können. Die Münchner haben alle elf Partien für sich entschieden und dabei 43 Tore erzielt. Sie sind der erste ungeschlagene Champion seit Manchester United 2007/08."

Guardiolas Versprechen eingelöst: Jetzt ist Thiago komplett

Es war eine komplette Vorstellung des so häufig nur als Spieler für die Galerie abgestempelten Dirigenten, der nach vielen nationalen Triumphen mit dem FC Bayern jetzt auch endlich komplett ist. Einst unter der Ansage "Thiago oder nix" von seinem alten Mentor Pep Guardiola für 25 Millionen Euro vom FC Barcelona losgeeist, kämpfte er Jahr um Jahr vergeblich darum, die Champions League zum ersten Mal als Stammspieler und nicht wie bei Barca 2011 als sporadische Option im Schatten von Xavi und Andres Iniesta zu gewinnen.

"Das ist der Titel, der mich antreibt", sagte Thiago in den vergangenen Jahren immer wieder. Nun hat er ihn, und zwar als unverzichtbarer Bestandteil in den Plänen eines Trainers, der ihn auch nach der einen oder anderen weniger glanzvollen Vorstellung wie jüngst im Halbfinale gegen Olympique Lyon immer wieder von Anfang brachte, wenn er körperlich dazu imstande war.

Ein Liverpool-Wechsel würde für Thiagos Ehrgeiz sprechen

"Thiago ist ein exzellenter Fußballer", pflegte Flick nach seinem Amtsantritt im November 2019 immer wieder zu sagen. Er hatte recht. Das Versprechen von Flicks Vor-Vor-Vor-Vorgänger Guardiola, die Verpflichtung seines Landsmannes werde "viel Freude" garantieren, ging am 23. August in Erfüllung.

Es war vermutlich der größte und der letzte Abend von Thiago im Bayern-Trikot. Eine Verlängerung seines 2021 auslaufenden Vertrags hat er mehrfach abgelehnt, die Liverpool-Gerüchte halten sich hartnäckig.

Flick erklärte zuletzt, Thiago wolle sich nach Spanien und Deutschland auch noch in einer anderen Top-Liga behaupten. Es würde für den Ehrgeiz des Spielers sprechen, das gerade in dem Moment zu tun, in dem er mit seinen Kollegen den Thron des europäischen Fußballs bestiegen hat.

Thiago: Seine Leistungsdaten in der Saison 2019/20