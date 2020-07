FC Bayern, News und Gerüchte: FCB wohl noch auf der Suche nach einem Mittelfeldspieler

Unabhängig von der Entscheidung von Thiago sucht der FC Bayern offenbar weiter nach einem Mittelfeldspieler. David Alaba spricht über die Pause vor dem Champions-League-Turnier. Die wichtigsten News und Gerüchte zum FC Bayern findet Ihr hier.

FC Bayern wohl noch auf der Suche nach einem Mittelfeldspieler

Beim FC Bayern sind die Transferaktivitäten für diesen Sommer offenbar noch nicht abgeschlossen. Nach Angaben des kicker ist der Rekordmeister weiterhin auf der Suche nach einem Mittelfeldspieler. Dies stehe aber nicht im direkten Zusammenhang mit der Zukunft Thiagos, der den Klub verlassen will.

Namen nannte der kicker nicht. Mit Adrian Fein, der von seiner Leihe zum Hamburger SV zurückkehrt, und Tanguy Nianzou kamen in diesem Sommer bereits zwei Spieler, die die Position im zentralen Mittelfeld bekleiden können.

FC Bayern: David Alaba will Pause vor Champions-League-Turnier nicht als Ausrede gelten lassen

Der FC Bayern hat nach einer kurzen Pause in dieser Woche die Vorbereitungen auf die Champions League aufgenommen. Laut David Alaba könne man erst im Nachhinein bewerten, "ob unsere Pause ein Vor- oder Nachteil sein wird".

Gegenüber dem kicker sagte er weiter: "Die anderen Ligen sind im Rhythmus. Vielleicht ist das für uns eher ein Nachteil, aber wir sind nicht da, um Ausreden zu suchen, sondern sehr selbstbewusst. Wir wissen, wer wir sind, das wollen wir auf dem Platz zeigen."

Der 28-Jährige sieht gute Chancen, dass die Münchner weit kommen können: "Wenn man sich unsere Form der Rückrunde anschaut, stehen die Chancen nicht schlecht. Es ist ein weiter Weg bis dahin. Wir haben eine neue Vorbereitung, müssen uns auf dieses Turnier fokussieren."

Der FC Bayern tritt im Achtelfinal-Rückspiel am 8. August in der Allianz Arena gegen den FC Chelsea (Hinspiel 3:0 für den FC Bayern) an. Bei einem Weiterkommen würden die Münchner beim Champions-League-Finalturnier in Lissabon auf den Sieger des Duells SSC Neapel gegen den FC Barcelona treffen.

UEFA Champions League 2020: Die Termine in der Übersicht