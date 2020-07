FC Bayern München, News und Gerüchte: Claudio Pizarro denkt über Botschafterrolle beim FCB nach

Claudio Pizarro kann sich vorstellen, eine Botschafterrolle beim FC Bayern München einzunehmen. Ex-Bayern-Trainer Felix Magath hat hohe Erwartungen an Neuzugang Leroy Sane. Hier gibt es News und Gerüchte zum FC Bayern.

FCB, News: Claudio Pizarro denkt über Botschafterrolle nach

Claudio Pizarro kann sich nach dem Ende seiner aktiven Karriere beim SV Werder Bremen eine Rolle als Botschafter des FC Bayern München vorstellen. Ein entsprechendes Angebot von FCB-Boss Karl-Heinz Rummenigge liegt offenbar bereits vor. "Ich habe immer gesagt, dass ich das Angebot interessant finde, beim FC Bayern etwas zu machen", sagte der 41-Jährige auf seiner Abschieds-Pressekonferenz am Mittwoch.

Pizarro wird seinen Lebensmittelpunkt mit seiner Familie ohnehin wieder in die bayerische Hauptstadt verlagern. Eine Entscheidung über das Angebot des FCB soll aber erst "nach dem Urlaub" fallen. "Ich werde prüfen, was das Beste für meine Familie ist", sagte Pizarro.

Ein Job-Angebot von Werder Bremen gebe es noch nicht. Sicher scheint nur, dass Pizarro dem Fußball erhalten bleiben wird. "Ich werde auf jeden Fall mit dem Fußball in Verbindung bleiben. Es ist das, was mich glücklich macht und es wird deshalb die Hauptsache in meinem Leben bleiben", bekräftigte der Peruaner.

Nach 21 Jahren in der Bundesliga und insgesamt 197 Treffern in 490 Spielen im deutschen Oberhaus beendete Pizarro nach dem erfolgreichen Klassenerhalt der Bremer seine aktive Laufbahn. Seine erfolgreichsten Jahre verbrachte er in Bremen und in München. "Ein Denkmal könnte man in beiden Städten aufbauen, das wäre schön", scherzte Pizarro.

FC Bayern: Felix Magath spricht über Sane-Transfer

Ex-Bayern-Trainer Felix Magath hat hohe Erwartungen an FCB-Neuzugang Leroy Sane gestellt. In München müsse sich der 24-Jährige nach seinem Wechsel von Manchester City erst noch beweisen, so Magath.

"Er muss jetzt auch einmal zeigen, dass er nicht nur mit einer guten Mannschaft mitspielen kann, sondern dem FC Bayern helfen kann, die Champions League zu gewinnen", sagte der 66-Jährige der Bild. "Er hat großes Potenzial, dies aber nur selten gezeigt. Weder in seinen Vereinen, noch in der Nationalmannschaft."

Magath betonte, dass Sane "natürlich ein guter Stürmer" sei, der vor allem mit Einzelaktionen glänzen könne. Der deutsche Nationalspieler wechselte für eine kolportierte Ablösesumme von 49 Millionen Euro zurück in die Bundesliga.

Bayern knackt die Milliarde! Diese Teams gaben in diesem Jahrtausend am meisten für Transfers aus © twitter/LeroySane 1/26 Für 49 Millionen Euro wechselt Leroy Sane von Manchester City zum FC Bayern. Der Rekordmeister knackt damit die magische Milliarden-Marke. Doch welcher Verein gab seit 2000 am meisten für Transfers aus? Quelle: "Transfermarkt". © imago images/ActionPlus 2/26 Platz 25: Aston Villa (696,64 Mio. Euro) © imago images/ZUMAWire 3/26 Platz 24: FC Sevilla (716,78 Mio. Euro) © imago images/PanoramiC 4/26 Platz 23: Olympique Lyon (746,54 Mio. Euro) © imago images/ZUMAPress 5/26 Platz 22: West Ham United (747,01 Mio. Euro) © imago images/PAImages 6/26 Platz 21: Newcastle United (767,02 Mio. Euro) © imago images/Poolfoto 7/26 Platz 20: Borussia Dortmund (829,03 Mio. Euro) © imago images/AFLOSPORT 8/26 Platz 19: FC Valencia (866,91 Mio. Euro) © imago images/Sportimage 9/26 Platz 18: FC Everton (877,31 Mio. Euro) © imago images/HochZwei/Syndication 10/26 Platz 17: SSC Neapel (910,70 Mio. Euro) © imago images 11/26 Platz 16: AS Monaco (1,03 Mrd. Euro) © imago images/Passion2Press 12/26 Platz 15: FC Bayern München (1,05 Mrd. Euro) © imago images/Sportimage 13/26 Platz 14: FC Arsenal (1,14 Mrd. Euro) © imago images/HochZwei/Syndication 14/26 Platz 13: AS Rom (1,24 Mrd. Euro) © imago images/Sportimage 15/26 Platz 12: Tottenham Hotspur (1,25 Mrd. Euro) © imago images/ZUMAPress 16/26 Platz 11: AC Mailand (1,33 Mrd. Euro) © imago images/AFLOSPORT 17/26 Platz 10: Atletico Madrid (1,35 Mrd. Euro) © imago images/ActionPlus 18/26 Platz 9: FC Liverpool (1,48 Mrd. Euro) © imago images/PanoramiC 19/26 Platz 8: Paris Saint-Germain (1,55 Mrd. Euro) © imago images/Insidefoto 20/26 Platz 7: Inter Mailand (1,63 Mrd. Euro) © imago images/Sportimage 21/26 Platz 6: Manchester United (1,78 Mrd. Euro) © imago images/Xinhua 22/26 Platz 5: Juventus Turin (1,99 Mrd. Euro) © imago images/PAImages 23/26 Platz 4: Manchester City (2,05 Mrd. Euro) © imago images/DeFodi 24/26 Platz 3: FC Barcelona (2,12 Mrd. Euro) © imago images/VI Images 25/26 Platz 2: Real Madrid (2,14 Mrd. Euro) © imago images 26/26 Platz 1: FC Chelsea (2,16 Mrd. Euro)

FCB, News: Das hat Leroy Sane bei City gelernt

Lobende Worte für Leroy Sane gab es derweil von Trainer Andre Breitenreiter. Dessen ehemaliger Schützling beim FC Schalke 04 habe sich bei Manchester City nicht nur sportlich, sondern auch als Person weiterentwickelt. "Leroy hat sich aus meiner Sicht insbesondere in seiner Persönlichkeit entwickelt. Er hat in einer Mannschaft mit Weltstars gelernt, sich einzuordnen", sagte Breitenreiter im kicker. Hier geht es zur ausführlichen News.

