FC Bayern - David Alaba lobt Trainer Hansi Flick: "Das habe ich zuvor noch nie gesehen"

David Alaba (28) hat Bayern-Trainer Hansi Flick in den höchsten Tönen für dessen Umgang mit den Spielern gelobt: "Seine Tür steht immer offen, er hat eine sehr positive Art, die Mannschaft zu führen, wie ich es zuvor noch nicht gesehen habe", sagte der Österreicher im kicker-Interview. Über seine eigene Zukunft wollte er hingegen nicht sprechen.

"Gute Frage, über die ich mir im Moment keine Gedanken mache. In den letzten Wochen lag der Fokus auf den sportlichen Aufgaben, daran ändert sich auch in den nächsten nichts", erklärte Alaba, dessen Vertrag beim FCB im kommenden Jahr ausläuft. Die offene Zukunft belaste ihn jedoch nicht, den Zeitpunkt für die Entscheidung kenne er selbst nicht: "Das weiß ich nicht. Aber ich werde sie irgendwann treffen müssen."

Klarer ist hingegen seine Einschätzung zu Flick, der den kriselnden FC Bayern im November als Interimstrainer übernahm, diesen zur souveränen Meisterschaft führte und mittlerweile mit einem Vertrag bis 2023 ausgestattet wurde. Explizit lobte Alaba dessen "positive Energie, die er ins Team bringt. Auf dem Platz merkt man das, jeder Einzelne geht diesen Weg mit. Das ist nicht immer so einfach".

Flick habe "innerhalb kürzester Zeit den Schalter umlegen können, sein Anteil ist sicher groß", dass den Münchnern im Herbst die Wende gelang. "Man hat gesehen, dass an ein paar Schrauben gedreht werden muss, was rückblickend sehr gut funktioniert hat."Alaba sieht auch Ähnlichkeiten mit Triple-Coach Jupp Heynckes, betont allerdings: "Hansi hat seine eigene Philosophie."

Alaba über Innenverteidiger-Rolle: "Nochmals einen Schritt nach vorne gemacht"

Nicht festlegen will sich Alaba, der seit November 2019 in der Innenverteidigung zum Einsatz kommt, auf seine bevorzugte Position: "Ich habe mich als Außenverteidiger wohlgefühlt, das gilt aber auch für die Innenverteidigung. In erster Linie versuche ich, der Mannschaft zu helfen und mein Bestes zu geben." Durch die Versetzung ins Zentrum habe er "als Person auf dem Platz nochmals einen Schritt nach vorne gemacht, weil ich die Mannschaft anders führen kann".

Bereits Pep Guardiola, unter dem er sporadisch in der Innenverteidigung auflief, lobte Alaba für dessen Leistungen im Zentrum, später bezeichnete ihn Mitspieler Joshua Kimmich "als einen der besten der Welt" auf dieser Position: "Mir liegt sie, weil ich sehr viel den Ball habe, die Mannschaft von hintenheraus führen und das Spiel eröffnen kann. Das passt zu unserer Philosophie."

Alaba spielt seit mittlerweile zwölf Jahren beim FCB, gewann neun Meisterschaften ("ein Meilenstein in meiner Karriere, auf den ich stolz bin") und steht vor seinem sechsten Pokalfinale gegen Bayern Leverkusen. Die Werkself habe zwar "eine sehr gute Mannschaft", aber stoppen könne sich der FCB "nur selbst, wenn wir unsere enorme Qualität nicht auf den Platz bringen und unser Spiel nicht durchziehen".

