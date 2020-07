FC Bayern München gegen Olympique Marseille heute im Liveticker

19/20

ALEXANDER ZICKLER (30 Einsatzminuten): Vielen Fans als ewiger Ersatzspieler in Erinnerung, traf er in 308 Spielen für den FCB stolze 70-mal. Ließ die Laufbahn in Salzburg ausklingen und startete dort ins Trainergeschäft. Derzeit Co-Trainer in Gladbach.