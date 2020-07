FC Bayern München verpflichtet Leroy Sane von Manchester City

Leroy Sane wechselt von Manchester City zum FC Bayern München. Das gab der deutsche Rekordmeister am Freitagmorgen bekannt. Der 24-Jährige erhält einen Fünfjahresvertrag bis 2025. Zur Ablösesumme machten weder der FC Bayern noch ManCity Angaben. Medienberichten zufolge beläuft sie sich auf rund 49 Millionen Euro plus Boni.

Ab der kommenden Woche wird sich Sane beim FC Bayern auf die kommende Saison vorbereiten. "Die Gespräche, die wir geführt haben, waren von Anfang an sehr gut. Der ganze Plan, der mir vorgeschlagen wurde, hat mich überzeugt. Der FC Bayern ist natürlich auch ein sehr großer Verein und hat große Ziele. Die Ziele passen auch für mich. Deswegen war das für mich dann auch die einzige Wahl", begründete Sane seinen Wechsel nach München. Sein Ziel: Möglichst viele Titel gewinnen, "ganz oben steht dabei die Champions League".

Karl-Heinz Rummenigge, Vorstandsvorsitzender des FC Bayern, sprach explizit Sportvorstand Hasan Salihamdzic "ein großes Kompliment" für die erfolgreiche Umsetzung des Transfers aus. Für Salihamidzic ist Sane ein "Unterschiedsspieler". Er werde den FC Bayern "mit seiner Qualität verstärken. Mit Serge Gnabry, Kingsley Coman und Leroy sind wir jetzt auf den für unser Spiel wichtigen Außenbahnpositionen auf höchstem Niveau flexibel besetzt", wird Salihamidzic in der Pressemitteilung der Münchner zitiert.

Bayern-Vorstand Kahn: Sane "absoluter Top-Spieler

Vorstandsmitglied Oliver Kahn lobte Sanes "Geschwindigkeit, seine technischen Qualitäten und seine Torgefährlichkeit". Kahn bezeichnete den Neuzugang als "absoluten Top-Spieler". "Zudem passt er als Typ, als Charakter sehr gut in unsere Mannschaft. Unser Ziel ist es, eine Achse auf dem Platz zu haben vom Torwart bis in die Offensive, Leroy ist ein wichtiger Baustein dafür. Mit seiner Verpflichtung haben wir einen weiteren großen Schritt gemacht, auch weiterhin in Europa ganz vorne mitzuspielen", sagte Kahn.

"Leroy war Teil einer der speziellsten Perioden in der Geschichte unseres Klub. Er verlässt uns mit den besten Wünschen von jedem hier bei Manchester City", erklärte Citys Fußball-Direktor Txiki Begiristain: "Er kam als junges Talent, das noch erwachsen werden musste und wir sind stolz auf den Beitrag, den Leroy geleistet hat."

Bereits am Donnerstag kursierte auf der arabischen Website des Rekordmeisters eine Fotoreihe vom ersten Tag des Nationalspielers an der Säbener Straße. Dort wurden Fotos von Sane veröffentlicht, die ihn unter anderem beim Medizincheck, im Bayern-Trikot und bei der Vertragsunterschrift zeigen. Wenig später wurden die Bilder von der Homepage, die nach Informationen der Bild von einem Dienstleister befüllt wird, aber wieder gelöscht.

Leroy Sane im Steckbrief